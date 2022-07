Asus ROG Phone 6 Pro to smartfon, który rozpieści graczy. Ma najwydajniejszy procesor na rynku, mnóstwo szybkiej pamięci, ekran z odświeżaniem do aż 165 Hz, ultrasoniczne przyciski AirTrigger 6 i wiele, wiele więcej.

ocena redakcji:









4,6/5

Najlepszy smartfon dla gracza - recenzja Asus ROG Phone 6 Pro

Asus nie jest wiodącym producentem smartfonów. Przynajmniej jeśli będziemy mówić o popularności i liczbie dostarczanych na rynek tego typu urządzeń. Szkoda, bo pod kątem jakości przynajmniej część użytkowników może mieć już odmienne zdanie. Ba, sami cenimy sobie mobilne propozycje tajwańskiej ekipy, ponieważ zazwyczaj wypadają w naszych testach bardzo pozytywnie.

Aktualnie rozwijane są dwie serie - ZenFone oraz ROG Phone. Ostatnio to ta druga doczekała się nowych przedstawicieli, a konkretnie modeli ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro. Na nasz warsztat trafił drugi z wymienionych, aczkolwiek nie odbiega on mocno od swojego brata (o różnicach możecie przeczytać w publikacji przygotowanej na okoliczność premiery), w związku z czym możecie śmiało odnosić tę recenzję do obydwu.

ROG Phone 6 Pro przedstawiany jest bardzo ładnie, jako „najnowszy model wiodącego na świecie telefonu gamingowego”. Są ku temu podstawy, poprzednie konstrukcje z tej serii faktycznie okazywały się świetnymi propozycjami dla lubiących mobilne granie. Nie trzeba było dużo zmieniać, wystarczyło nieco podrasować pewne elementy i ewentualnie dorzucić coś nowego.

Nawet takie działania niekiedy bywają jednak kłopotliwe. Jak wyszło w tym przypadku? Bez prób budowania jakiegokolwiek napięcia, bardzo dobrze. A o szczegółach, o tym co ROG Phone 6 Pro ma najlepszego i w czym ewentualnie mógłby wypadać lepiej, przeczytacie poniżej.

Specyfikacja Podzespoły Nazwa procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Taktowanie CPU 3100 MHz Nazwa GPU Adreno 730 Pamięć RAM 18432 MB Pamięć wbudowana 512 GB Pojemność baterii 6000 mAh Ekran LCD Przekątna ekranu 6.78 cale/cali Rozdzielczość ekranu 1080 x 2448 Typ ekranu AMOLED, do 165 Hz Aparat i kamera Aparat tył 50 + 13 + 5 Mpx Aparat przód 12 Mpx Lampa błyskowa LED Inne funkcje HDR, panorama Komunikacja i złącza Sieć komórkowa 4G (LTE), 3G, 5G Wi-Fi Wi-Fi 6E Technologie bezprzewodowe Bluetooth 5.2, NFC Dostępne złącza minijack 3.5 mm, 2x USB typu C Slot karty micro SD nie System i funkcje System operacyjny Android 12 Klawiatura ekranowa Funkcje dodatkowe akcelerometr, kompas cyfrowy, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, żyroskop, GPS, GLONASS, czytnik linii papilarnych, ultrasoniczne przyciski AirTrigger 6, frontowe głośniki stereo, dodatkowy wyświetlacz ROG Vision

Najmocniejszy procesor na rynku i aż 18 GB RAM

Trudno jest wskazać na jedną cechę, która wyróżnia ROG Phone 6 Pro z tłumu. Jest ich znacznie więcej. Od czegoś trzeba jednak zacząć i niech będzie to wydajność, która w tego typu propozycji ma przecież ogromne znaczenie. I co można powiedzieć? Jakiś czas temu testowałem Motorolę Edge 30 Pro i określiłem ją mianem najszybszego smartfona z Androidem. Przez naszą redakcję chwilę później przewinął się też dorównujący jej Xiaomi 12 Pro, ale ROG Phone 6 Pro wypada od nich jeszcze lepiej.

I tak naprawdę to nic dziwnego, ponieważ otrzymał podkręcony procesor, najmocniejszy na ten moment na rynku. To Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wykonany w 4nm procesie technologicznym TSMC (zamiast Samsunga) o konfiguracji rdzeni 1x 3.2 GHz (Cortex-X2) + 3x 2.75 GHz (Cortex-A710) + 4x 2.0 GHz (Cortex-A510) i z Adreno 730 (do 900 MHz). Dochodzą do tego imponujące zasoby pamięci w postaci aż 18 GB RAM LPDDR5 i 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1.

Przekłada się to na bardzo wysokie wyniki w benchmarkach, niekiedy wręcz rekordowe, ale również na doskonałe działanie smartfona w codziennym użytkowaniu. Oczywiście także podczas grania, nie znalazłem gry, która stanowiłaby dla niego problem i nie sądzę, że komukolwiek się to uda. Ba, dzięki wspomnianym zasobom pamięci będzie to urządzenie na dłuższy czas. Zapewne szybciej skończy się wsparcie (producent deklaruje dwie duże aktualizacje, a więc powinien pojawić się Android 13 i Android 14) niż zabraknie wydajności i pamięci.

8.1 Wyniki benchmarków GFXBench T-Rex 144 kl/s SunSpider JavaScript 344 ms GFXBench Manhattan 144 JetStream 173 AnTuTu 8 973259 GFXBench T-Rex Offscreen 463 kl/s GFXBench Manhattan Offscreen 269 kl/s 7.8 Parametry telefonu Taktowanie CPU 3100 MHz Pamięć RAM 18432 MB Przekątna ekranu 6.78 cale/cali Rozdzielczość w pionie 2448 px Waga 239 g 5.8 Bateria Bateria - rozmowy 1560 min. Bateria - internet 899 min. Bateria - filmy 1130 min. 8.4 Ocena subiektywna Jakość filmów 4.9 Jakość zdjęć 4.4 Jakość wykonania 5.4

Procesor o bardzo dużych mocach obliczeniowych, a zwłaszcza dopiero co debiutujący na rynku (w Polsce to ROG Phone 6 i ROG Phone 6 Pro pokazują jego możliwości jako pierwsze) budzi sporo obaw co do temperatur oraz ogólnej kultury pracy. Podczas prezentacji producent poświęcił sporo czasu na chwalenie się chłodzeniem i zastosowanymi w jego ramach technikami (między innymi środek termoprzewodzący z azotkiem boru, powiększona komora parowa i płytki grafitowe, ale też opcjonalny dodatek w postaci AeroActive Cooler). W codziennym użytkowaniu ROG Phone 6 Pro wypada pod tym względem nieźle, to znaczy nie osiąga temperatur niekomfortowych dla dłoni. Podczas bardziej wymagających zadań i dłuższego obciążenia nagrzewa się wyczuwalnie, ale sporo zależy przy tym od ustawień, a tu mamy spore pole do popisu.

I wcale nie trzeba wielkiego zachodu do opanowania sytuacji. W zasadzie można ograniczyć się tylko do opcji Tryby systemu. Są trzy - Tryb X nastawiony na jak najwyższą wydajność i podkręcający możliwości smartfona do maksimum, Dynamiczny oraz Ultra trwałość przygotowany pod kątem minimalnego zużycia baterii. Czy faktycznie zapewniają jakieś różnice? Tak. Wystarczy porównać wyniki osiągane w benchmarkach. Dla przykładu w Antutu 9 smartfon osiągnął 1104842 (Tryb X) oraz 864818 (Dynamiczny), a w Antutu 8 wykręcił 973259 (Tryb X)oraz 736911 (Dynamiczny).

Jak to się ma do codziennego użytkowania? Moim zdaniem w kwestii wydajności w pełni wystarcza tryb Dynamiczny. Nawet w nim smartfon nie ma z niczym problemu i pozwala na prawie wszystko (łącznie z graniem), bo z wyjątkiem rekordów w benchmarkach. Korzyścią z postawienia na tę opcję są właśnie temperatury pracy.

Tryb X to nie tylko pełnia mocy procesora, ale również idące za tym wyższe temperatury. Przy dłuższym korzystaniu z niego telefon robi się naprawdę ciepły, aczkolwiek throttling nie występuje. Zresztą wydaje się, że mocno nagrzewają się krawędzie, co może sugerować, że ciepło jest skutecznie rozpraszane i odprowadzane od najważniejszych podzespołów. Można odnieść też wrażenie, że Tryb X to kompan AeroActive Cooler 6 (swoją drogą kupując nowego ROG Phone'a w przedsprzedaży można zgarnąć ten gadżet za złotówkę, normalnie ma kosztować 449 złotych).

I jeszcze jedno. Tryb X to z automatu nie tylko pełna moc, ale również wszystkie dodatkowe fajerwerki, jakimi ten smartfon dysponuje. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby postawić na Dynamiczny i odpowiednio go pod swoje potrzeby spersonalizować, chociażby dorzucić wyższą częstotliwość odświeżania ekranu. W moim odczuciu to najlepszy wybór jeśli chce się korzystać z ROG Phone 6 Pro bez chłodzącego gadżetu.

Android 12 i sporo ciekawych dodatków dla graczy

Asus jest jednym z producentów uśmiechających się do sympatyków czystego Androida, stosuje dość lekką i bardzo dobrze zoptymalizowaną nakładkę Zen UI. W serii ROG Phone jest nieco inaczej, bo trzeba upchnąć więcej elementów. Czy to zarzut? Absolutnie nie, bo poza kilkoma aplikacjami, które dla niektórych będą zbędne (Facebook, Messenger, Instagram, Netflix) reszta dodatków okazuje się bardzo dobrze przemyślana i przydatna, zwłaszcza jeśli rzeczywiście będzie się sporo grać.

W kwestiach wizualnych, sam styl systemu można zmienić tutaj bardzo szybko, postawić na domyślny ROG UI lub klasyczny Zen UI. Ten pierwszy jest nieco bardziej agresywny, kolorowy, oferuje dodatkowe animacje i dźwięki, krótko mówiąc wpisuje się w gamingową całość. Co lepsze? Rzecz gustu.

Jeśli chodzi natomiast o funkcjonalność, to są tutaj chyba wszystkie, nazwijmy to standardowe opcje, które przydają się podczas codziennego użytkowania smartfona.

Podświetlenie nocne nadające kolorom na ekranie pomarańczowy odcień, co powoduje mniejsze zmęczenie oczu podczas patrzenia na ekran przy słabym oświetleniu

nadające kolorom na ekranie pomarańczowy odcień, co powoduje mniejsze zmęczenie oczu podczas patrzenia na ekran przy słabym oświetleniu Systemowy schemat kolorów , czyli nic innego jak jasny/ciemny motyw

, czyli nic innego jak jasny/ciemny motyw Regulacja temperatury kolorów

Regulacja częstotliwości odświeżania ekranu w progach 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz oraz 165 Hz lub Automatycznie

w progach 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz oraz 165 Hz lub Automatycznie Always-on Panel , a więc wyświetlanie wybranych informacji (np. godziny, daty, poziomu naładowania baterii) nawet na zablokowanym ekranie, z opcjami personalizacji

, a więc wyświetlanie wybranych informacji (np. godziny, daty, poziomu naładowania baterii) nawet na zablokowanym ekranie, z opcjami personalizacji Inteligentny ekran - wyświetlacz nie wygasi się dopóki użytkownik na niego patrzy

- wyświetlacz nie wygasi się dopóki użytkownik na niego patrzy Menedżer autouruchamiania

Mobilny menedżer

Twin Apps przydatny gdy korzysta się z dwóch kont w jednej aplikacji

przydatny gdy korzysta się z dwóch kont w jednej aplikacji Narzędzie krawędź , czyli skrót pozwalający szybko otwierać okna przestawne

, czyli skrót pozwalający szybko otwierać okna przestawne Rejestrator ekranu , z opcjami wyboru rozdzielczości, liczby klatek na sekundę i innymi

, z opcjami wyboru rozdzielczości, liczby klatek na sekundę i innymi Tryb jednej ręki

Czytnik linii papilarnych oraz rozpoznawanie twarzy

Dochodzą do tego elementy dostępne tylko w smartfonach marki Asus lub tylko serii ROG Phone. Te, które powstały już przede wszystkim z myślą o graczach.

Tryby systemu (Tryb X, Dynamiczny, Ultra trwałość)

(Tryb X, Dynamiczny, Ultra trwałość) Dżin gier (z nowym interfejsem użytkownika względem zeszłego roku)

(z nowym interfejsem użytkownika względem zeszłego roku) Oświetlenie systemowe i dodatkowy wyświetlacz ROG Vision

ultrasoniczne przyciski AirTrigger

Armoury Crate, aplikacja zbierająca najważniejsze gamingowe rozwiązania w jednym miejscu oraz pozwalająca na zarządzanie nimi

Armoury Crate oferuje naprawdę sporo. Zrzuty ekranu, które możecie zobaczyć powyżej, nie oddają wszystkiego, opcji, z jakimi ma się tu do czynienia. Warto do tej aplikacji zaglądać, bo z jej poziomu można najszybciej odnaleźć rozwiązania, które producent przygotował tu z myślą o graczach.

Właśnie w Armoury Crate można zarządzać biblioteką posiadanych gier i sprawdzać statystyki z nimi związane. Również z poziomu Armoury Crate da się zmieniać i personalizować Tryby systemu, a przygotowane dla nich grafiki bardzo wymownie pokazują, który w jakiej sytuacji sprawdzi się najlepiej. To również miejsce dające dostęp do narzędzia Dżin gier, pozwalające na zarządzanie AeroActive Cooler czy personalizację dodatkowego wyświetlacza ROG Vision oraz ultrasonicznych przycisków AirTrigger.

Cyberpunkowy design to jedno, ale przwagę dają AirTrigger

Sporo osób wzdryga się słysząc wzmianki o graniu na smartfonie. Jednym z powodów tej niechęci jest kłopotliwe sterowanie. Asus kontynuuje ułatwianie tego za pomocą ultrasonicznych przycisków AirTrigger umieszczonych na jednym (prawnym) z boków. Odpowiadają one za symulowanie dotknięcia ekranu i nie są nowością w tegorocznych modelach, ale doczekały się ulepszeń. W zakresie czułości oraz funkcjonalności, obsługują teraz więcej różnych gestów, podwójną czynność, a nawet opcję celowania żyroskopem.

Przy poświęceniu chwili na odpowiednie ustawienia rozgrywka może stać się znacząco prostsza. Stwierdzenia, iż AirTrigger daje przewagę nad innymi graczami wcale nie jest przekłamaniem. Dostęp do konfiguracji można uzyskać w dowolnym momencie, także podczas gry. Wystarczy wysunąć Dżin gier i da się szybko skorygować coś pod siebie czy dany tytuł mobilny.

Czy AirTrigger służą wyłącznie do grania? Nie muszą, można korzystać z nich także podczas innych czynności. No i warto pamiętać, że smartfon obsługuje również gest ściskania obudowy, domyślnie przypisane jest pod to aktywowanie/wyłączanie Trybu X.

Przedstawiając design smartfona producent mówi o cyberpunkowych korzeniach i chyba również z tym można się zgodzić. ROG Phone 6 Pro kontynuuje to, co widzieliśmy w poprzednikach. Nie jest to smartfon banalny, od razu odróżnia się od konkurentów. Czy jest atrakcyjny wizualnie? To każdy będzie oceniał samodzielnie, bo o gustach się podobno nie dyskutuje.

Moim zdaniem do tego typu sprzętu pasuje to naprawdę nieźle. Poza tym co zostało ustalone przez projektantów, są tu elementy, na które wpływ ma użytkownik. To wspomniane już Oświetlenie systemowe i dodatkowy wyświetlacz ROG Vision.

To pierwsze brzmi dość obiecująco, ale w praktyce sprowadza się do podświetlonego napisu „dare to play”, chociaż można dobrać dowolny kolor (pełne spektrum RGB).

ROG Vision to chyba ciekawsze rozwiązanie, dodatkowy, 2-calowy wyświetlacz prezentujący, znów wedle wyboru użytkownika, wybrane informacje (może sygnalizować ładowanie baterii czy połączenie przychodzące) lub różnego rodzaju animacje zależne od wykonywanych na urządzeniu czynności. Opcji do zabawy i tu nie brakuje, poza gotowymi wzorami można pokusić się o coś zupełnie nowego, np. na bazie posiadanego zdjęcia czy pliku.

Co do ogólnej jakości wykonania to sprawia ona bardzo dobre wrażenie, trzymając ROG Phone 6 Pro nie ma się wątpliwości co do tego, z jakiej półki cenowej jest to urządzenie. Wyświetlacz pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus, ramki są aluminiowe, a na tylnym panelu zastosowano szkło Gorilla Glass 3. Całość spełnia założenia normy IPX4. Tylko czy aż? Zależy jak na to spojrzymy. Dla jednych będzie to miły dodatek, dla innych mankament, bo przy tej cenie ze zrozumieniem można spojrzeć na głosy o pełnej wodoszczelności IP68. Tyle tylko, że jest to gamingowy smartfon z dodatkowymi złączami i dużymi głośnikami, co też warto brać pod uwagę.

Tak, to duży i dość ciężki smartfon, co jednak nikogo nie powinno dziwić. Ma wyświetlacz o przekątnej 6.78 cala i wymiary 173 x 77 x 10.3 mm, a waży 239 g. Ramki wokół ekranu są dość spore jak na obecne standardy, ale dzięki temu udało się uniknąć notcha i innego wcięcia na frontowy aparat, a więc i to da się rozpatrywać dwojako. Osobiście pochwalam. Mimo wszystko powiem, że z ROG Phone 6 Pro korzysta się przyjemnie, jest bardzo dobrze wyważony, a tylne krawędzie obudowy zostały lekko zaokrąglone. Wyspa z głównym aparatem fotograficznym wystaje poza płaszczyznę obudowy dość mocno.

Warto wspomnieć też o rozmieszczeniu portów, złączy i innych elementów, bo jest tego naprawdę sporo. Prawa krawędź zawiera w sobie przyciski do regulacji głośności oraz zasilania, ale również wspominane ultrasoniczne przyciski AirTrigger.

Na lewej krawędzi producent umieścił natomiast tackę na karty SIM. Rzuca się w oczy, bo ma inną kolorystykę. Dual SIM z pewnością może się przydać, nawet jeśli będziemy trzymać się tego, że to smartfon głównie dla graczy. Nie ma za to slotu na kartę microSD, co można próbować obronić jedynie dużymi zasobami wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Nie sposób nie dostrzec, iż właśnie na lewej krawędzi wbudowano również złącze USB-C. Bardzo nietypowo? Owszem, ale to tylko jedno z dwóch, drugi port USB-C (już nieco mniej wydajny) skrywa klasycznie dolna krawędź. Na niej znalazło się również miejsce dla portu 3.5mm mini jack.

Ekran AMOLED z najwyższej półki, a nad nim dioda powiadomień

6.78 cala to dużo nawet jak na obecne trendy, aczkolwiek w przypadku takiego sprzętu nie wypada kreować tego na zarzut. Akurat do grania na smartfonie im większa przekątna tym lepiej. Tu mamy panel AMOLED (od Samsunga), który nie został niczym zakłócony, bo pozwoliły na to wspomniane szersze ramki. Dość istotne, że są one symetryczne.

Jeśli chodzi o jakość prezentowanego obrazu, to i na tym polu ROG Phone 6 Pro wypada absolutnie topowo. Kolory i kontrast są świetne, szczegółowość też, przy proporcjach 20.4:9 i rozdzielczości 2448x1080 pikseli otrzymujemy 395 ppi. Jeśli chodzi o jasność to Asus podaje zakres zakres od 5 do 800 nitów (typowo), może ten maksymalny poziom mógłby być odrobinę wyższy.

Jest wsparcie HDR10+ i coś, czego w smartfonie dla graczy nie mogło zabraknąć, czyli podwyższona częstotliwość odświeżania. I to jak, bo maksymalnie do aż 165 Hz. No i nie bez znaczenia jest również częstotliwość próbkowania dotykowego 720 Hz (latencja 23 ms). Płynność animacji jest tu rewelacyjna.

Ramka nad ekranem skrywa nie tylko frontowy aparat selfie, ale też diodę powiadomień. Być może niektórych to ucieszy, pozostawienie tego elementu mimo obecności dodatkowego wyświetlacza ROG Vision wcale nie było przecież oczywiste. W ekranie znalazł się natomiast czytnik linii papilarnych. Skuteczny, aczkolwiek jak to z nimi bywa nie aż tak szybki jak odpowiedniki stosowane przez niektórych producentów na bocznych krawędziach. W ustawieniach niczego nie brakuje, można liczyć też na przywoływany już wyżej Always-on Panel.

Głośniki stereo w ROG Phone 6 Pro są świetne

Smartfony ROG Phone przez niektórych utożsamiane są nie tylko z najwyższą wydajnością, ale również z bardzo dobrą jakością dźwięku. Nieprzypadkowo. I co w tym momencie najistotniejsze, ROG Phone 6 Pro niczego nie powinien zmienić, bo jakość dźwięku wydobywającego się z głośników jest tutaj na najwyższym poziomie. Głośniki są dwa, frontowe z dedykowanymi wzmacniaczami Cirrus Logic CS35L45 i wedle oficjalnej specyfikacji zoptymalizowane we współpracy z firmą Dirac. Brzmienie ma dużą moc, jest bardzo czyste i cechuje się bardzo wyraźnie zaakcentowanym, głębokim (jak na smartfona) basem. Jest też Korektor audio dla chcących pobawić się nieco ustawieniami, a i tych nie brakuje. Wolisz soprany? Proszę bardzo. Chcesz zarzucić więcej basu? Żaden problem.

To jeden z najlepszych smartfonów dla osób oczekujących od tego typu urządzenia dobrego audio. Nie tylko z racji wysokiej klasy głośników stereo, ale też wspomnianego wcześniej gniazda słuchawkowego 3,5 mm (z Hi-Res Audio). Dochodzą do tego również obsługiwane technologie Qualcomm Snapdragon Sound, można liczyć na aptX adaptive, aptX Low latency i LDAC.

Bateria 6000 mAh i ładowanie jakie chcesz

Łącznie mamy 6000 mAh. Łącznie, ponieważ podzielono to na dwa ogniwa o pojemności 3000 mAh. Mogłoby się wydawać, że przy najbardziej zaawansowanych i wydajnych podzespołach na rynku trudno o przynajmniej akceptowalne czasy pracy na jednym ładowaniu. Ale Asus już wcześniej pokazywał, że jedno nie wyklucza drugiego.

Czas pracy ROG Phone 6 Pro jest mocno uzależniony od sposobu wykorzystywania go i wybranych ustawień, których jest tu naprawdę dużo. Można jednak przyjąć, że tryb Dynamiczny i tzw. codzienne użytkowanie pozwoli na 1,5, niekiedy nawet 2 dni pracy i SOT do około 8,5 godziny. Trudno jednak celować w takiego smartfona i pomijać gry, w związku z czym można nastawiać się częściej na codzienne ładowanie i SOT maksymalnie w granicach 7 godzin. A gdyby chciało się potraktować ROG Phone'a 6 Pro jak mobilną konsolę, czyli podłączyć pada i ustawić na sztywno wysoką częstotliwość odświeżania, być może nawet Tryb X, to energii wystarczy na nie więcej niż 4-4,5 godziny. W testach do tego wykorzystałem Diablo Immortal. Ogólnie jest zatem całkiem nieźle.

A co z ładowaniem? Technologia HyperCharge 65W (odpowiednia ładowarka znajduje się w zestawie) wedle deklaracji producenta pozwala na napełnienie baterii od 0 do 100% w 42 minuty i w praktyce rzeczywiście można mówić o tego typu osiągach. Do 20% da się dobić już po około 4-5 minutach. Nie są to wyniki rekordowe, ale trudno narzekać. Jeśli już to na brak ładowania bezprzewodowego.

Uwagę zwraca tu jednak coś jeszcze. Również w przypadku zarządzania baterią oraz ładowaniem producent oddaje użytkownikowi ogrom różnego rodzaju opcji. Chociażby taką dla bojących się, że szybkie ładowanie ogranicza żywotność baterii, tu można ustawić ograniczniki. A trzeba pamiętać, że jeden z trybów systemu (mianowicie Ultra trwałość) też pozwala na dość daleko idącą personalizację.

Dostępny jest też tryb Pomiń ładowanie, który sprawia, że podczas rozgrywki i podłączenia ładowarki zasilany jest z niej system, ale bateria już nie. Dzięki temu urządzenie nie nagrzewa się dodatkowo, a zarazem nie spada poziom baterii. Opcję można uruchomić poprzez Dżin gier.

Aparat w ROG Phone 6 Pro. Tu bez rewelacji

Tak jak Asus ponownie zadbał o najwyższą wydajność, sporo dodatków w oprogramowaniu czy świetne głośniki, tak znów nieco po macoszemu potraktował kwestię foto-wideo. Nie wiem czy akurat w tym smartfonie i ogólnie w całej serii jest to wielkim mankamentem, niemniej wspomnieć trzeba.

ROG Phone 6 Pro wykorzystuje potrójny aparat główny. To konfiguracja obejmująca obiektyw główny 50 Mpix (Sony IMX766), obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix oraz obiektyw makro 5 Mpix. Dochodzi do tego pojedyncza dioda LED oraz frontowy aparat z obiektywem 12 Mpix.

Kilka przykładowych zdjęć możecie zobaczyć poniżej. Nie robią wielkiego wrażenia, gdyby brać pod uwagę tylko ich jakość oraz cenę smartfona to popłynęłaby spora fala krytyki. Wydaje się, że pozycjonowanie urządzenia jako modelu dla graczy, oferującego naprawdę wiele na innych polach pozwala producentowi zbierać tutaj łagodniejsze oceny. Zdjęciom wykonanym przy pomocy ROG Phone'a 6 Pro daleko do tych z innych flagowych smartfonów. Te z głównego obiektywu domyślnie mają rozdzielczość 12,5 Mpix. Chyba najlepiej wypada odwzorowanie kolorów, są naturalne. Zresztą również w przypadku efektów pracy szerokiego kąta. Co więcej, nie ma wielkich różnic pomiędzy głównym i szerokokątnym obiektywem. Co do barw, bo pod względem szczegółowości i szumów różnice widać od razu.

Również oprogramowanie aplikacji Aparat wypada dość skromnie, względem mnóstwa opcji w omawianych wcześniej aspektach jest wręcz ubogo.

Na mały plus można zapisać fakt, że obecny tryb Nocy nie jest wyłącznie statystą, potrafi zauważalnie poprawić sytuację np. przy fotografowaniu na nieoświetlonej ulicy. Warto z niego skorzystać (ale jednocześnie trzymać się głównego obiektywu), zwłaszcza przy dłuższym naświetlaniu, jeśli już przyjdzie wykonać zdjęcie w słabym świetle. Co nie znaczy, że będzie ono wyglądało bardzo dobrze, że dorówna efektom, na jakie pozwalają najlepsze „fotograficzne smartfony”.

Całkiem nieźle wypadają na tle tego wszystkiego materiały wideo. I nie chodzi już nawet o to, że tu na papierze ROG Phone 6 Pro dorównuje innym pozwalając na rejestrowanie filmów w rozdzielczości 8K, bo nadal jest to raczej niezbyt często wykorzystywana opcja. Tu ograniczona do 24 klatek na sekundę. W przypadku rozdzielczości 4K można już cieszyć się z 30/60 klatek na sekundę. Wszystko to dotyczy obiektywu głównego. Ultraszerokokątny pozwala na 4K, ale przy 30 fps, w jego przypadku dopiero przy rozdzielczości Full HD można skorzystać z 60 klatek na sekundę.

Miło, że jest możliwość przełączania się pomiędzy obiektywami w trakcie nagrywania. Sama jakość filmów, szczegółowość, odwzorowanie kolorów są całkiem niezłe. Smartfon posiada tylko stabilizację elektroniczną, która okazuje się zaskakująco skuteczna.

Akcesoria dla serii ROG Phone 6 Pro

Jak pewnie zauważyliście, nieco mniej uwagi poświęciłem dodatkowym gadżetom przygotowanym przez producenta (działają nie tylko z ROG Phone 6 Pro, ale też z ROG Phone 6). Głównie dlatego, że będą one sprzedawane oddzielnie i zdaje sobie sprawę, że pewnie mniejsza część przyszłych użytkowników tych modeli będzie po to sięgać. Ale gdyby pojawiły się takie myśli i jeśli pozwoli budżet, to warto.

Asus nie wydaje się tutaj celować w jak największe dojenie klienta. Akcesoriów trochę jest, ale raczej trudno mówić o przytłaczającej liczbie. Wszystko ma sens, a najwięcej uwagi przyciągają oczywiście dwa. AeroActive Cooler z wentylatorem, który poza obniżaniem temperatury w trakcie długich sesji z grami posiada też 4 fizyczne przyciski oraz podpórkę (no i podświetlenie) może pracować w 4 trybach - Smart, Chłód, Szron i Mróz, przy czym w ostatnim wentylator jest dość mocno słyszalny.

Mój faworyt to jednak gamepad Kunai 3 o modularnej konstrukcji. Wkładając smartfona w ramkę i następnie dołączając po bokach joy-cony mamy coś na wzór Nintendo Switch.

Wszystko jest dobrze spasowane, gałki analogowe, przyciski, triggery działają jak trzeba i w tym przypadku idzie się jeszcze dalej niż na samych AirTrigger, gra się wygodniej niż na samym ekranie dotykowym. To Tryb handheld, poza nim gamepad Kunai 3 może pracować w Trybie wszystko w jednym oraz w Trybie mobilnym.

Czy warto kupić Asus ROG Phone 6 Pro?

Asus reklamuje tego smartfona jako najlepszą propozycję dla mobilnych graczy i trzeba mu oddać, że faktycznie nią jest. Ale nie tylko z tych najbardziej oczywistych powodów, takich jak bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ogromne zasoby szybkiej pamięci, wyświetlacz z wysoką częstotliwością odświeżania i pojemna bateria.

ROG Phone 6 Pro to najwydajniejszy smartfon na rynku, ale nie tylko z tego powodu najlepszy wybór dla mobilnych graczy.

Poza tymi niezwykle istotnymi cechami, ROG Phone 6 Pro zapewnia również chyba najlepszą na rynku oprawę audio, a dodatkowo przydatne ultrasoniczne przyciski AirTrigger i bardzo rozbudowane oprogramowanie. Na każdym kroku pojawiają się kolejne opcje personalizacji różnych elementów, niemal wszystko można tu skorygować i ustawić pod siebie. No i dla osób z najbardziej wypchanymi portfelami są jeszcze dedykowane dodatki, gadżety jeszcze bardziej uprzyjemniające mobilnego granie, pozwalające zmienić smartfona w mobilną konsolkę. Elastyczność jest znacznie większa niż w jakimkolwiek innym smartfonie.

Czy to telefon idealny? Nie, jeszcze takiego nie spotkałem. Przynajmniej niektórym będzie nieco przeszkadzało, że ROG Phone 6 Pro nie oferuje bezprzewodowego ładowania baterii i czytnika kart microSD. Aparat fotograficzny też mógłby być lepszy i bardziej funkcjonalny. No i względem zeszłorocznej linii ROG Phone 5 (zwłaszcza ROG Phone 5s i ROG Phone 5s Pro) nie wprowadzono tu zmian, które od razu skłaniałyby do przesiadki. Jeśli ktoś ma jednak starsze modele lub w ogóle chce po raz pierwszy postawić na gamingowego Asusa to śmiało. Rozczarowania nie będzie.

Opinia o Asus ROG Phone 6 Pro Plusy wysoka jakość wykonania

niebanalny, faktycznie gamingowy design

certyfikat IPX4 (pierwszy raz w smartfonie do gier)

dobrze zoptymalizowany, funkcjonalny system z ciekawymi smaczkami dla graczy

wyświetlacz AMOLED 165 Hz z HDR10+

bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

bardzo dużo szybkiej pamięci

wzorowa kultura pracy

akceptowalne czasy pracy na baterii i dodatkowe opcje zarządzania nią

szybkie ładowanie HyperCharge 65W

rewelacyjne głośniki stereo + wyjście słuchawkowe mini jack 3,5 mm

szybkie Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 oraz NFC

dual SIM

dobry silnik haptyczny

niezła jakość nagrań wideo i wprawdzie tylko EIS, ale dość skuteczne

precyzyjne, ultrasoniczne przyciski AirTrigger z opcjami konfiguracji

dodatkowy wyświetlacz ROG Vision

możliwość podłączenia dedykowanych, praktycznych akcesoriów... Minusy ... dodatkowo płatnych

brak bezprzewodowego ładowania baterii

możliwości fotograficzne niższe niż standardy w tej cenie

brak slotu na kartę microSD (chociaż w wariancie 512 GB nie jest odczuwalny)

Asus ROG Phone 6 Pro - oceny cząstkowe*

Obudowa i akcesoria: 4.9 / 5

Wyświetlacz: 4.7 / 5

Głośniki: 4.9 / 5

Podzespoły: 4.7 / 5

Bateria: 4.5 / 5

Aparaty: 3.9 / 5



*Powyższe oceny uwzględniają klasę cenową smartfona.

Asus ROG Phone 6 Pro - ocena końcowa 92% 4.6/5