Snapdragon 8 Gen 2 to kolejny flagowy układ firmy Qualcomm, który już wkrótce trafi do smartfonów z najwyższego segmentu. Co im zapewni?

Snapdragon Summit 2022 z prezentacją Snapdragon 8 Gen 2

Jest szansa, że za kilka miesięcy, może nawet tygodni, trzeba będzie zaktualizować ranking najlepszych procesorów mobilnych. Zgodnie z planami, Snapdragon Summit 2022 przyniósł oficjalną zapowiedź procesora Snapdragon 8 Gen 2 i odkrycie niemal wszystkich kart z nim związanych. Dlaczego już teraz nie postawić go na szczycie mobilnych układów? Ponieważ deklaracje producenta i partnerów biznesowych, nawet najbardziej obiecujące i wiarygodne, warto zweryfikować w praktyce, a na to potrzeba dłuższej chwili i pierwszych urządzeń korzystających z omawianej nowości.

Można za to, a nawet należy, wspomnieć o najważniejszych kwestiach technicznych. Snapdragon 8 Gen 2 został wykonany w 4 nm procesie technologicznym i składa się z ośmiu rdzeni - 1x Cortex-X3 z taktowaniem do 3.20 GHz, 2x Cortex-A715, 2x Cortex-A710 i 3x Cortex-A510. Ma być o około 35% szybszy niż poprzednik (przy lepszym zarządzaniu energią) i obsługiwać pamięć RAM LPDDR5x.

Lepsze GPU i Ray Tracing na wyższym poziomie

Ray Tracing aktualnie nie jest kojarzony z rynkiem mobilnym, ale nie znaczy to, że do tej pory się na nim nie pojawił. Za sprawą Snapdragon 8 Gen 2 ma doczekać się większej popularyzacji. Padają nawet śmiałe sugestie odnośnie szans na zrewolucjonizowanie sektora gier mobilnych, ale dość daleko do ich weryfikacji.

Trzeba wyraźnie zaakcentować, że w tym przypadku chodzi o sprzętowy ray tracing (to pierwszy Snapdragon, przy którym można o tym mówić). Dodatkowo nowe GPU obsługuje Vulkan 1.3 i OpenGL ES 3.2. Pod względem ogólnych mocy obliczeniowych Adreno 740 ma być o około 25% lepsze od poprzednika.

„OnePlus stara się dostarczać swoim klientom flagowe produkty o wysokiej wydajności, które działają szybko i płynnie. Dzięki społeczności, biorącej udział w rozwijaniu naszych urządzeń, znamy potrzeby i oczekiwania użytkowników, którzy pasjonują się grami mobilnymi. Wykorzystujemy tę wiedzę, gdy pracujemy nad naszymi produktami. Zobowiązaliśmy się zapewnić graczom płynność wrażeń i wynikające z niej pełne zaangażowanie. Wprowadzenie mobilnej technologii Ray Tracingu ułatwi spełnienie tej obietnicy.” - Kinder Liu, COO i dyrektor działu badań i rozwoju OnePlus

Co nowego w Snapdragon 8 Gen 2 poza wydajnością?

Najwięcej uwagi jak zwykle poświęcono CPU oraz GPU, ale nie zabrakło miejsca także na omówienie kilku innych spraw. Jeśli chodzi o łączność, Snapdragon 8 Gen 2 może pochwalić się obsługą Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.3 z LE Audio, posiada również modem Snapdragon X70 5G (mmWave i sub-6 GHz).

Jeśli chodzi o aparaty, to w smartfonach napędzanych przez Snapdragon 8 Gen 2 można będzie stosować matryce do 200 Mpix (chociaż producent zaleca maksymalnie 108 Mpix aby uzyskiwać zerowe opóźnienie migawki) i zapewniać rejestrowanie filmów w jakości do 8K przy 30 fps oraz 4K przy 120 fps.

W przypadku ekranów procesor będzie obsługiwał panele 4K 60 Hz oraz QHD+ (i niżej) do 144 Hz, oczywiście także HDR10+ i HDR10 oraz Dolby Vision.

W jakich smartfonach pojawi się Snapdragon 8 Gen 2?

Podczas prezentacji nie zabrakło wzmianki na temat partnerów biznesowych firmy Qualcomm. Przede wszystkich tych zajmujących się technologiami mobilnymi oraz smartfonami. Większość użytkowników będzie finalnie zainteresowana właśnie tym, w jakich urządzeniach można będzie spodziewać się nowego procesora.

Lista już teraz jest obszerna, bo obejmuje kilkanaście pozycji, a konkretnie takie marki jak ASUS ROG, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, OPPO, Red Magic, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, Meizu, ZTE. Stopień ich zaangażowania w promowanie omawianego procesora jest różny, a kto jako pierwszy wypuści smartfona wyposażonego w Snapdragon 8 Gen 2? Najgłośniej typuje się Xiaomi.

Zastanawiające jest to, iż nie znalazło się miejsce na wzmiankę o jeszcze jednej marce. Samsung, bo o nim mowa, też będzie korzystał z procesora Snapdragon 8 Gen 2. Ba, możliwe, że to właśnie on znajdzie się także w modelach Galaxy S23 dedykowanych na rynek europejski, ponieważ coraz głośniej spekuluje się o porzuceniu, przynajmniej w przyszłym roku, układów Exynos.

Qualcomm kibicuje Czerwonym Diabłom

Zostawiając już z boku kwestie techniczne, pół żartem, pół serio można nadmienić, że po smartfony z procesorami Qualcomm sięgać powinni teraz fani Manchesteru United. Przedstawiciele jednego z najbardziej utytułowanych i popularnych klubów piłkarskich na świecie pojawili się na Snapdragon Summit 2022 przypominając wszystkim o niedawno zawartej umowie, na mocy której Qualcomm dołączył do grona sponsorów tej drużyny. Jedno trzeba tu oddać, kolorystycznie obydwie marki pasują do siebie doskonale.

