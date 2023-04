Przenoszenie numerów telefonów to wbrew pozorom dość częsta praktyka. Zmieniają się jednak preferencje użytkowników co do wyboru nowego operatora. Jak sytuacja wygląda obecnie?

Gdzie Polacy przenoszą swoje numery?

Nową porcję statystyk (na bazie systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) opublikował Urząd Komunikacji Elektronicznej. Dane dotyczą I kwartału tego roku. Jak się okazuje, w omawianym okresie w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 360 137 numerów.

Powody do zadowolenia ma Play. To właśnie oferta fioletowego operatora przyciągnęła najwięcej nowych użytkowników. Na przeniesienie numeru do Play zdecydowało się 112 276 osób. Do konkurencji odeszło 93 870 osób, w związku z czym końcowy bilans to 18 406 użytkowników na plusie.

W omawianym okresie zyskał również T-Mobile. W przypadku tego operatora było to 13,9 tys. użytkowników. Zdecydowanie gorsze nastroje mogą mieć zarządzający Orange i Plus. Tutaj częściej dochodziło do odejść klientów.

Przenoszenie numerów w 2023 r. - bilans za I kwartał

Play + 18,4 tys. użytkowników

T-Mobile + 13,9 tys. użytkowników

Orange - 16,9 tys. użytkowników

Plus - 38,5 tys. użytkowników

Sytuacja wydaje się dynamiczna

Przedstawiciele UKE zauważają, że sytuacja mocno różni się chociażby od tej z poprzedniego badania (za IV kwartał zeszłego roku) i za kilka miesięcy też może wyglądać zupełnie inaczej. W ostatnim tego typu notowaniu liderem był T-Mobile.

Każdy z operatorów systematycznie zmienia ofertę, stara się przyciągać klientów także promocjami i nowymi technologiami. Na początku kwietnie przedstawialiśmy ranking internetu mobilnego w Polsce, w którym niespodziewanie doszło do dużych przetasowań. Plus po miesiącach okupowania ostatniej pozycji wysunął się na pozycję lidera.

Źródło: uke