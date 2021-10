Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro poznaliśmy już wcześniej, ale zagadkę stanowiły ich ceny w Polsce. Właśnie ją rozwiązano i możemy mówić o zadowalających informacjach.

Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro docierają na nasz rynek

Chiński producent w połowie września chwalił się swoimi nowymi flagowymi modelami. Obok Xiaomi Mi 11 Ultra to właśnie Xiaomi 11T oraz Xiaomi 11T Pro powinny być najbardziej kuszące dla osób celujących w najlepsze smartfony o najmocniejszych specyfikacjach. Co z cenami?

Można odetchnąć, a nawet odnieść wrażenie, że wraca stare dobre Xiaomi. Zanosi się na to, że ponownie wydając mniej będziemy mogli liczyć na więcej niż u konkurencji. Podane kwoty na start są nawet niższe niż było to w lutym, przy okazji debiutu Xiaomi Mi 11. Jeśli kogoś śmieszą porównania Xiaomi do Apple, można spojrzeć na rywali z systemem Android. Jest zdecydowanie taniej niż np. przy serii Galaxy S21 czy Oppo Reno 6 Pro.

Xiaomi 11T polskie ceny

Xiaomi 11T 8 GB + 128 GB - 2499 złotych

Xiaomi 11T 8 GB + 256 GB - 2699 złotych

Xiaomi 11T Pro polskie ceny

Xiaomi 11T Pro 8 GB + 128 GB - 2899 złotych

Xiaomi 11T Pro 8 GB + 256 GB - 2999 złotych

Xiaomi 11T Pro 12 GB + 256 GB - 3299 złotych

Specyfikacja serii Xiaomi 11T może się podobać

Jak widać, przygotowano dwa warianty Xiaomi 11T oraz trzy warianty mocniejszego Xiaomi 11T Pro. Poza różnicami w zasobach pamięci w specyfikacjach można doszukać się jeszcze kilku istotnych rozbieżności. Xiaomi 11T Pro został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888, akumulator wspierający ładowanie 120W oraz głośniki stereo dostrojone przez Harman Kardon. W przypadku Xiaomi 11T trzeba będzie zadowolić się procesorem MediaTek Dimensity 1200, ładowaniem o mocy 67W i głośnikami bez logo znanej marki, ale też stereo.

Zdecydowanie więcej jest podobieństw. Te najważniejsze to bez wątpienia ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2400x1080 pikseli oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz (z AdaptiveSync), MIUI 12.5 oparte na Androidzie 11 oraz potrójny aparat fotograficzny w konfiguracji 108 Mpix ze stabilizacją optyczną, ultraszerokokątnym 8 Mpix oraz telemakro 5 Mpix. Pojemność akumulatora też jest taka sama, wynosi 5000 mAh.

Więcej informacji o parametrach technicznych tych modeli znajdziecie w naszej wcześniejszej publikacji. Polecamy również naszą recenzję Xiaomi 11T Pro. Poniżej znajduje się natomiast infografika, na której producent akcentuje jego zdaniem najistotniejsze elementy.

Specjalna oferta w przedsprzedaży, dla czyścioszków

Jednocześnie można już stwierdzić, że Xiaomi pozostaje jednym z tych producentów, który wciąż stara się o ciekawe oferty przedsprzedażowe. W tym przypadku głównym prezentem będzie robot sprzątający Mi Robot Vacuum Essential, który otrzymają wszyscy zamawiający Xiaomi 11T lub Xiaomi 11T Pro do 17 października. To całkiem wartościowy bonus. Do tego bardzo praktyczny.

Dodatkowo smartfony mogą zostać objęte są bezpłatną ochroną ekranów. Warunkiem jest zdecydowanie się na zamówienie najpóźniej w ciągu 30 dni (licząc od dziś). To promocja, w ramach której przez 6 miesięcy od dnia zakupu użytkownikowi przysługuje bezpłatna wymiana ekranu w razie jego uszkodzenia.

Źródło: Xiaomi