Xiaomi bardzo dobrze radzi sobie w sektorze urządzeń wearables. Dzisiejsza premiera Mi Smart Band 6 NFC pozwala przypuszczać, że producent jeszcze bardziej poprawi swoje notowania.

Czy Xiaomi Mi Band 6 można płacić? Tym nowym tak

Kilka dni temu wspominaliśmy, iż Apple straciło tytuł największego producenta gadżetów ubieralnych, właśnie na rzecz Xiaomi. Także na naszym rynku opaski fitness z serii Mi Band cieszą się bardzo dużym wzięciem. I to pomimo tego, że niektórzy rezygnowali z zakupu z powodu braku łączności NFC. Wkrótce nie będzie to jednak argument na nie.

Poza smartfonami Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 11T swoją premierę ma dziś również opaska Mi Smart Band 6 NFC. Producent podjął się tutaj współpracy z Mastercard i jak wyraźnie sugeruje nazwa gadżetu, najważniejszą zmianą względem pierwowzoru będzie obecność modułu NFC i obsługa płatności zbliżeniowych.

„Wierzymy, że wearables jest ważne dla ekosystemu płatności. Widzimy, jak z płatności plastikowych przechodzimy na mobilne, w tym wearables. Na rynek wchodzi coraz więcej urządzeń umożliwiających płatności. Ponadto, będą one miały takie możliwości, jak zapewnienie nowych sposobów komunikacji, wspomaganie funkcjonowania przedsiębiorstw i zwiększanie naszych interakcji cyfrowo-fizycznych. Rozszerzając współpracę na Rosję, Białoruś i Ukrainę, dopiero zaczynamy. W pierwszym etapie zaczniemy działania w 19 nowych regionach.” - Valerie Nowak, wiceprezes wykonawczy ds. produktów i innowacji, Europa

Mi Smart Band 6 NFC blisko spokrewniony z pierwowzorem

Producent wspomniał, że opaska zaoferuje również wbudowaną obsługę Aleksy, asystenta głosowego Amazonu. W ogólnym rozrachunku nowość bazuje na znanym już Mi Band 6, podzespoły pozostały bez zmian. A skoro tak, to więcej informacji na ich temat znajdziecie w naszej recenzji.

Czy Mi Smart Band 6 NFC to właśnie to, na co czekaliście? Wkrótce powinniśmy poznać szczegóły dotyczące dostępności i polskiej ceny.

Źródło: Xiaomi