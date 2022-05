AMD przygotowuje się do premiery procesorów Ryzen 7000, które pojawią się w komputerach stacjonarnych i laptopach. Mobilne układy mają zaskoczyć nową grafiką.

Firma AMD niedawno ujawniła plany wydawnicze procesorów dla komputerów i laptopów – wiemy, że producent przygotowuje układy Ryzen 7000, które mają wprowadzić całkowicie nowe rdzenie Zen 4. Wygląda na to, że nie będzie to jedyna ciekawostka w planowanych modelach.

Procesory AMD Ryzen 7000 „Phoenix” z nową grafiką

Wyjątkowo ciekawie zapowiadają się tutaj modele AMD Ryzen 7000 o nazwie kodowej Phoenix, które trafią do smukłych i lekkich laptopów (mają one zastąpić obecne jednostki Ryzen 6000 Rembrandt).

Nowe procesory będą bazować na architekturze Zen 4, a przy tym zaoferują wsparcie dla niskonapięciowych pamięci LPDDR5 oraz wbudowany kontroler magistrali PCI-Express 5.0. Układy mają charakteryzować się współczynnikiem TDP na poziomie 35 – 45 W.

Co ze zintegrowaną grafiką? Co prawda producent jeszcze nie ujawnił tutaj żadnych szczegółów, ale w sieci pojawiły się ciekawe przecieki (przy czym warto zaznaczyć, że to niepotwierdzone informacje, więc należy do nich podchodzić z ograniczonym zaufaniem).

Według użytkownika Greymon55, zintegrowany układ graficzny z procesorów AMD Ryzen 7000 Phoenix ma bazować na architekturze RDNA 3 i będzie dysponować 8 – 12 blokami CU (przy czym producent ma tutaj podwoić liczbę jednostek obliczeniowych, więc de facto będą one odpowiadać 16 – 24 blokom CU z układów RDNA 2).

Co ciekawe, taki układ miałaby zaoferować osiągi zbliżone do mobilnej karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3060. Wprawdzie mowa o najsłabszej wersji z limitem mocy 60 W, ale jak na zintegrowaną grafikę zapowiedzi wyglądają wyjątkowo obiecująco.

Co z tego wyjdzie? Przekonamy się dopiero za kilka miesięcy – należy bowiem przypomnieć, że premiera procesorów Ryzen 7000 spodziewana jest na początku 2023 roku.

Źródło: AMD, Twitter @ Greymon55