Jesteśmy po premierze nowych procesorów Intel i AMD, zatem sytuacja na rynku robi się coraz ciekawsza. Potwierdzają to najnowsze raporty ze sprzedaży - klienci zaczynają interesować się nowymi modelami.

W sprzedaży jest już dostępna cała gama procesorów Intel Core 12. generacji oraz AMD Ryzen 5000 – to najnowsze jednostki, które są wybierane do budowy nowoczesnych komputerów. Co ważne, mówimy o wyjątkowo udanym sprzęcie i obydwaj producenci mocno walczą o klienta.

Które modele cieszą się największym zainteresowaniem?

Które procesory Intel i AMD są najpopularniejsze?

Użytkownik ingebor z Reddita zebrał najnowsze statystyki sprzedaży procesorów ze sklepu Mindfactory (to jeden z największych sprzedawców za naszą zachodnią granicą, więc dane można uznać za w miarę dobre odwzorowanie preferencji klientów).

W ubiegłym roku dominowało AMD, ale od początku roku obserwujemy zwiększone zainteresowanie modelami Intel. Nadal jednak klienci częściej sięgają po jednostki „czerwonych” (61% sprzedanych procesorów to modele AMD, a 39% to modele Intel).

W przypadku AMD klienci najczęściej wybierają starsze modele z serii Ryzen 5000 i 5000G – Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 5900X i Ryzen 5 5600G. Warto zauważyć, że całkiem dużą popularnością cieszy się też nowy Ryzen 7 5800X3D z pamięcią 3D V-Cache. Jeśli chodzi o ofertę Intela, tutaj dominują nowe modele Core 12. generacji – przede wszystkim Core i7-12700K, Core i5-12400F i Core i5-12600K.

Dane pokazują też jeszcze jedną istotną rzecz – patrząc na średnią, klienci głównie wybierają modele ze średniej półki w okolicach 300 euro (przynajmniej ci mieszkający w Niemczech, którzy jednak mogą sobie pozwolić na droższy sprzęt).

Jak to przekłada się na wartość sprzedaży? Dane mniej więcej pokrywają się z liczbą sprzedanych procesorów – jednostki AMD wygenerowały 63% dochodu, podczas gdy układy Intel już tylko 37%. Najwięcej pieniędzy ma przynosić sprzedaż modeli Ryzen 9 5950X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5900X i Core i7-12700K.

Wygląda więc na to, że Intel odzyskuje udziały na rynku procesorów (w sprzedaży detalicznej) i głównie jest to zasługa bardzo dobrych modeli 12. generacji. Można podejrzewać, że procesory będą cieszyć się coraz większym zainteresowaniem w związku z taniejącymi kartami graficznymi. Nie należy również zapominać, że w drugiej połowie roku obydwaj producenci planują wprowadzić nowe generacje CPU, więc na pewno będziemy obserwować nową walkę o względy (lub raczej portfele) klientów.

Źródło: Reddit @ ingebor