Samsung zapowiada nową serię dysków SSD – 9100 Pro. Producent deklaruje, że mają one oferować znacznie wyższą wydajność niż poprzednia generacja – niemal podwojona prędkość odczytu i zapisu.

9100 Pro to nowy dysk SSD od Samsunga - od razy widać znaczny postęp w stosunku do poprzedniego modelu 990 Pro SSD. Dzięki interfejsowi PCIe 5.0 dysk niemal podwaja prędkości, oferując sekwencyjny odczyt i zapis na poziomie odpowiednio 14 800 MB/s i 13 400 MB/s. Poprawiono również losowe prędkości odczytu i zapisu do 2,2 mln IOPS i 2,6 mln IOPS, co stanowi wzrost wydajności nawet o 99 proc. w porównaniu z poprzednikiem.

Nowy dysk przewyższa dotychczasowe modele Samsunga, zbliżając się do osiągów konkurencji. Jest szybszy od modelu Crucial T705 o pojemności 1 TB, który oferuje prędkości odczytu i zapisu 13 600 MB/s i 10 200 MB/s. Samsung deklaruje również poprawę efektywności energetycznej o 49 proc. w porównaniu z 990 Pro.

9100 Pro wyposażono w nowy radiator o grubości 8,8 mm, który ma pomóc w zarządzaniu temperaturą – wcześniejsze dyski PCIe 5.0 miały z tym trudności. Modele o pojemnościach 1 TB, 2 TB i 4 TB trafią do sprzedaży w marcu 2025 roku i będą dostępne w wersji z radiatorem lub bez niego. Wersja 8 TB zadebiutuje pod koniec roku (radiator o grubości 11,25 mm).

Dysk 9100 Pro jest kompatybilny z laptopami, komputerami stacjonarnymi i konsolami do gier. Skierowany jest głównie do twórców treści, zwłaszcza pracujących z materiałami AI. Samsung dołącza do dysku oprogramowanie Magician.

“Ponadto oprogramowanie Samsung Magician Software pomaga zapewnić, że dysk będzie działał jak nowy. Oferuje ochronę danych i zapewnia terminowe powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania układowego, dzięki czemu zawsze będziesz na bieżąco.” – informuje Samsung

Sugerowane ceny detaliczne:

Wersja 1 TB - 199,99 USD

Wersja 2 TB - 299,99 USD

Wersja 4 TB - 549,99 USD

Źródło: X, Samsung