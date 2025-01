Producent porzuca dyski SSD. Ceniony sprzęt niedługo zniknie ze sklepów

Marka Solidigm poinformowała, że wycofuje się z segmentu konsumenckich dysków SSD. Klienci już nie będą mogli kupić cenionych modeli P44 Pro i P41 Plus.

Solidigm to marka należąca do firmy SK Hynix, która powstała po przejęciu segmentu dysków SSD od firmy Intel w 2021 r. Firma koncentrowała się na tworzeniu nośników dedykowanych zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Początkowo były to konstrukcje opracowane przez firmę Intel, ale później wprowadzono autorskie modele P41 Plus i P44 Pro.

Serwis Tom’s Hardware dotarł do informacji, że marka zrezygnuje z segmentu konsumenckich nośników.

Solidigm porzuca konsumenckie dyski SSD

Jak dowiedział się serwis Tom’s Hardware, Solidigm w październiku 2023 r. zwolnił niewielką liczbę pracowników, co miało wpłynąć przede wszystkim na segment konsumenckich dysków SSD. Nietrudno się domyślić, że decyzja mogła mieć związek z kryzysem na rynku nośników półprzewodnikowych. Nadpodaż pamięci NAND wpłynął na ogromne spadki cen sprzętu.

Teraz wiadomo, że Solidigm zakończył produkcję nośników z serii P44 Pro oraz P41 Plus i tym samym zrezygnował z segmentu konsumenckich SSD. Marka Solidigm skupi się na dyskach do centrów danych, a zwykli użytkownicy będą kierowani do oferty macierzystej firmy SK Hynix.

“W ubiegłym roku Solidigm powiadomił naszych klientów, że dyski Solidigm P41 Plus i P44 Pro SSD będą naszymi finalnymi produktami, a w przypadku przyszłych produktów konsumenckich powinni oni przejść na mapę drogową klientów SK Hynix z naszą firmą macierzystą” - powiedział nam przedstawiciel Solidigm. „Solidigm koncentruje swoje wysiłki na dyskach SSD dla centrów danych, gdzie staliśmy się liderem w dziedzinie dysków eSSD o dużej pojemności do wdrożeń AI z najszerszym portfolio produktów dla wszystkich etapów potoku danych AI i obciążeń obliczeniowych ogólnego przeznaczenia”.

Marka Solidigm nie była zbyt rozpoznawalna w Polsce, jednak nośniki P44 Pro zdobyły bardzo dobre opinie wśród testerów i często były polecane najbardziej wymagającym użytkownikom. W sklepach nadal można znaleźć oferty dysków, jednak są to głównie zapasy magazynowe, które zapewne niedługo ulegną wyczerpaniu.

foto: Tom's Hardware