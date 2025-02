Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB

Goodram IRDM PRO Gen 5 to najszybszy dysk SSD NVMe w ofercie polskiej marki Wilk Elektronik. Sprawdziłem, jak wypada na tle konkurencji i czy rzeczywiście warto go kupić.

4,3/5

Dyski SSD NVMe pod PCI-Express 5.0 stopniowo zdobywają popularność na rynku, wypierając w topowym segmencie starsze konstrukcje korzystające ze złącza PCI-Express 4.0. Oferują one znacznie lepszą wydajność, pasują do coraz większej liczby komputerów, a ich ceny sukcesywnie maleją. Nic więc dziwnego, że coraz więcej producentów prezentuje swoje rozwiązania w tej kategorii.

Niedawno swoją propozycję zaprezentowała również polska marka Goodram. Model IRDM PRO Gen 5, bo właśnie o nim mowa, został zaprojektowany jako odpowiedź na topowe dyski zagranicznych producentów – obiecywał wysoką wydajność w połączeniu z atrakcyjną ceną. Jak jednak wypada w rzeczywistości? Postanowiłem to sprawdzić w praktyce.

Goodram IRDM PRO Gen 5 - specyfikacja

Goodram IRDM PRO Gen 5 występuje w trzech wersjach pojemnościowych: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Warto tutaj zauważyć, że najmniej pojemny wariant ma oferować niższe transfery oraz liczbę wykonywanych operacji.

Model Lexar NM1090 Goodram IRDM PRO Gen 5 Pojemność » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB » 1 TB

» 2 TB

» 4 TB Interfejs PCI-Express 5.0 x4 / NVMe 2.0 PCI-Express 5.0 x4 / NVMe 2.0 Kontroler Phison PS5026-E26

(8-kanałowy) Phison PS5026-E26

(8-kanałowy) Kości pamięci Micron 3D TLC NAND

(232-warstwowe) Micron 3D TLC NAND

(232-warstwowe) Pamięć podręczna DRAM » 1 TB: 2 GB LPDDR4

» 4 TB: 4 GB LPDDR4

» 2 TB: 8 GB LPDDR4 » 1 TB: 2 GB LPDDR4

» 4 TB: 4 GB LPDDR4

» 2 TB: 8 GB LPDDR4 Transfery

(odczyt/zapis) » 1 TB: 11500/9000 MB/s

» 2 TB: 12000/11000 MB/s

» 4 TB: 12000/11000 MB/s » 1 TB: 11500/9000 MB/s

» 2 TB: 12000/11000 MB/s

» 4 TB: 12000/11000 MB/s Operacje I/O

(odczyt/zapis) » 1 TB: 1 300 000/1 400 000 IOPS

» 2 TB: 1 400 000/1 400 000 IOPS

» 4 TB: 1 400 000/1 400 000 IOPS » 1 TB: 1 300 000/1 400 000 IOPS

» 2 TB: 1 400 000/1 400 000 IOPS

» 4 TB: 1 400 000/1 400 000 IOPS Chłodzenie Radiator + wentylator blaszka Gwarancja

Współczynnik TBW » 1 TB: 5 lat / 700 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1400 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 3000 TB TBW » 1 TB: 5 lat / 700 TB TBW

» 2 TB: 5 lat / 1400 TB TBW

» 4 TB: 5 lat / 3000 TB TBW Cena » 1 TB: 860 zł

» 2 TB: 1309 zł

» 4TB: 2499 zł » 1 TB: 779 zł

» 2 TB: 1169 zł

» 4TB: 2299 zł

Warto tutaj zaznaczyć, że polskie dyski są też jednymi z najtańszych w swojej kategorii, co niewątpliwie jest sporym atutem przy wyborze sprzętu.

Jak wypada on w praktyce?

Goodram IRDM PRO Gen 5

Producent udostępnił mi model Goodram IRDM PRO Gen 5 o pojemności 2 TB – mówimy już o przyszłościowym sprzęcie, który pozwoli pomieścić nie tylko bogatą bazę gier, ale też dodatkowe pliki projektów potrzebne do tworzenia treści. Warto jednak pamiętać, że do wykorzystania potencjału takiego dysku konieczny będzie komputer oferujący wsparcie dla PCI-Express 5.0 (nie tylko w przypadku procesora, ale też złącza M.2 na płycie głównej).

Zgodnie ze specyfikacją, dysk osiąga sekwencyjne transfery sięgające 12 000 MB/s przy odczycie i 11 000 MB/s przy zapisie. Liczba operacji losowych wynosi natomiast do 1 400 000 IOPS (zarówno dla odczytu, jak i zapisu). Mówimy więc o średniej półce wśród nośników obsługujących PCI-Express 5.0, ponieważ na rynku dostępne są już modele, które teoretycznie oferują wyższe parametry (przynajmniej według podawanej specyfikacji).

Warto zauważyć, że producent nie podaje szczegółowej specyfikacji zastosowanych komponentów, ponieważ mogą one ulec zmianie w trakcie produkcji kolejnych partii. Mamy jednak pewność, że każdy dysk będzie spełniać deklarowane parametry. W egzemplarzu, który otrzymałem do testów, zastosowano 8-kanałowy kontroler Phison PS5026-E26, cztery kości pamięci Micron 3D TLC NAND (232-warstwowe) oraz 4 GB pamięci SK Hynix LPDDR4.

Polska marka postawiła na standardową konstrukcję, która jest wykorzystywana też przez inne marki. Warto chociażby wspomnieć, że te same komponenty zastosowano m.in. w testowanych przeze mnie modelach Lexar NM1090 czy Patriot Viper PV553.

Dysk wyposażono w chłodzenie Graphreeze, wykorzystujące podwójną powłokę grafenową. W praktyce jest to cienka blaszka, która wspomaga odprowadzanie ciepła z kontrolera i dwóch kości pamięci. Z drugiej strony znajduje się zwykła naklejka, więc pozostałe kości pamięci nie są dodatkowo chłodzone. Niestety, takie rozwiązanie nie jest wystarczające, aby zapewnić odpowiednie odprowadzanie ciepła - przy mocnym obciążeniu dysk osiąga temperatury przekraczające 80 °C, co powoduje przegrzewanie komponentów i ograniczenie wydajności - żeby zapobiec przegrzewaniu układów, konieczne jest zastosowanie dodatkowego chłodzenia.



Porównanie temperatur dysku Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB - bez dodatkowego chłodzenia (po lewej) i z radiatorem z płyty głównej (po prawej)

Czy brak fabrycznego chłodzenia jest problemem? Niekoniecznie. Współczesne płyty główne, pozwalające na montaż dysków SSD PCIe 5.0, bardzo często są wyposażone w fabryczne systemy chłodzenia dla nośników. Takie rozwiązanie zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła, a przy tym często nadaje płycie ciekawego, efektownego wyglądu. Co więcej, eliminuje to konieczność demontażu fabrycznego radiatora, co upraszcza instalację dysku. Na pewno brak dodatkowego chłodzenia pozwala nieco obniżyć cenę nośnika.



Wykorzystana przeze mnie płyta główna ASUS ROG Crosshair X670E Hero została wyposażona w spory radiator, który wspomaga odprowadzanie ciepła z dysku SSD NVMe w złączu M.2 PCIe 5.0

Producent udziela na dysk 5-letniej gwarancji, która została ograniczona współczynnikiem TBW – w przypadku testowanego przeze mnie modelu, limit zapisu danych określono na 1400 TB, co jest dosyć wysokim wynikiem (w praktyce możemy dzień w dzień przez cały okres gwarancji zapisywać ponad 760 GB danych).

Testy dysku Goodram IRDM PRO Gen 5

Dysk Goodram IRDM PRO Gen 5 przetestowaliśmy na nowej platformie, która obsługuje nowoczesne nośniki SSD NVMe pod PCI-Express 5.0 (dysk zamontowaliśmy w złączu M.2 PCI-Express podłączonym bezpośrednio do procesora, które daje możliwość wykorzystania pełnego potencjału sprzętu).

Wydajność dysku Goodram IRDM PRO Gen 5 porównaliśmy do konkurencyjnych modeli Lexar NM1090 i Patriot Viper PV553 2TB (bardzo podobnych konstrukcji pod PCI-Express 5.0). Na wykresach umieściliśmy również inne modele pod PCI-Express 4.0, aby porównać nową i starą generację dysków SSD.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark to benchmark syntetyczny, który ma na celu sprawdzić maksymalne teoretyczne osiągi dysków. Testy przeprowadziliśmy w bardziej wymagającym trybie NVMe, który mierzy transfery odczytu/zapisu przy większej głębokości kolejki.

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 12404,27 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12393,74 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12379,03 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 7450,51 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 7388,59 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 5071,81

CrystalDiskMark 8 - odczyt SEQ128K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 12341,06 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12196,35 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12173,7 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 7453,32 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 7442,21 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 5071,77

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 7137,96 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 7131,58 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 6384,19 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 4223,95 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 3877,84 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2401,11

CrystalDiskMark 8 - odczyt RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 88,14 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 87,77 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 87,71 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 83,76 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 80,95 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 56,61

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ1M Q8T1

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12084,02 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12075,28 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 11831,41 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6918,68 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 6731,39 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3960,93

CrystalDiskMark 8 - zapis SEQ128K Q32T1

[MB/s] więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 12088,77 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 12071,11 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 11838,88 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6903,82 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 6725,83 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3961,79

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q32T16

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 6684,33 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 6230,64 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 6010,43 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 5947,72 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 4231,52 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 3956,01

CrystalDiskMark 8 - zapis RND4K Q1T1

[MB/s] więcej = lepiej

Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 317,29 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 316,58 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 315,4 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 310,82 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 309,4 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 263,05

Wydajność dysku w syntetycznym benchmarku nie jest specjalnym zaskoczeniem - Goodram IRDM PRO Gen5 osiąga bardzo podobne wyniki do bliźniaczych modeli Lexar NM1090 i Patriot Viper PV553. Warto zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki dysków pod PCIe 5.0 przy transferach sekwencyjnych, jednak przy operacjach losowych ich przewaga względem konstrukcji PCIe 4.0 nie jest aż tak duża (czasami nawet są one zbliżone możliwościami).

PCMark 10 Full System Drive Benchmark

Test PCMark 10 sprawdza wydajność dysku pod kątem typowego użytkowania komputera. Wykorzystaliśmy tryb Full System Drive Benchmark, który wykorzystuje szeroki zestaw zadań i aplikacji.

PCMark 10 Full System Drive Benchmark

[punkty więcej = lepiej

Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 4184 Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 4125 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 3833 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 2987 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 2933 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2866

Goodram IRDM PRO Gen5 2 TB wypada bardzo podobnie do modelu Lexar NM1090 2TB i nieznacznie szybciej od Patriot Viper PV553 2TB. Test PCMark 10 wykazuje znaczną przewagę nośników korzystających z PCIe 5.0.

3DMark Storage Benchmark

3DMark Storage Benchmark to pakiet testów, który symuluje wykorzystanie dysku już typowo pod kątem gamingowego komputera – benchmark sprawdza szybkość ładowania gier, instalowania gry, zapisywania postępów w grze, strumieniowania rozgrywki czy po prostu kopiowania plików gry.

3DMark Storage Benchmark

[punkty] więcej = lepiej

Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 3178 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 3174 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 3142 Kingston KC3000 2TB (PCIe 4.0) 2605 Lexar NM790 2TB (PCIe 4.0) 2438 Kioxia Exceria Plus G3 2TB (PCIe 4.0) 2378

Podobnie wygląda sytuacja w teście 3DMark Storage Benchmark - wszystkie mdoele pod PCIe 5.0 wypadają podobnie, zapewniając wyraźnie lepsze osiągi względem starszych konstrukcji pod PCIe 4.0.

Kopiowanie plików

Na koniec przeprowadziliśmy test kopiowania plików w obrębie testowanego dysku. Wykorzystałem tutaj folder z 103 731 plikami o łącznej wadze 205 GB (może on symulować np. katalog ze ściągniętymi grami).

Kopiowanie plików

[sekundy] mniej = lepiej

Goodram IRDM PRO Gen5 2TB (PCIe 5.0) 108 Lexar NM1090 2TB (PCIe 5.0) 108 Patriot Viper PV553 2TB (PCIe 5.0) 109

Ze względu nową bazę wyników, w teście porównaliśmy tylko dyski pod PCI-Express 5.0 - zaskoczenia nie ma, bo wszystkie modele zapewniają tutaj bardzo bliżone osiągi.

Goodram IRDM Pro Gen5 wykorzystuje kości 3D TLC NAND, jednak został wyposażony także w pamięć pSLC, co pozwala utrzymać wysoką prędkość transferu podczas kopiowania plików. Z naszych testów wynika, że transfery zaczęły spadać dopiero po zapisaniu około 300 GB – z początkowych 3,6 GB/s do około 1,2–1,7 GB/s.

Tanie, ale nadal drogie

Goodram IRDM PRO Gen 5 to nośnik, który ma szansę wybić się na rynku? I tak, i nie. Jest tańszy od podobnych modeli konkurencji, jednak dla większości klientów ceny nośników PCIe 5.0 wciąż pozostają zaporowe.

Producent nie precyzuje specyfikacji dysku Goodram IRDM PRO Gen 5, więc w teorii użyte komponenty mogą ulec zmianie. W praktyce mamy do czynienia z nośnikiem opartym o kontroler Phison E26 i kości pamięci Micron 3D TLC NAND – to standardowa konstrukcja, która jest wykorzystywana także przez innych producentów.

Co istotne, polski producent nie zastosował dodatkowego chłodzenia, dlatego nośnik należy zamontować w złączu M.2 z radiatorem – w przeciwnym razie może się przegrzewać. W większości przypadków nie stanowi to problemu, ponieważ nowoczesne płyty główne na ogół są już wyposażone w takie rozwiązanie. Warto jednak o tym pamiętać, aby uniknąć kłopotów np. w przypadku tańszych modeli AMD B650.

Wydajność dysku nie powinna być zaskoczeniem, bo bardzo zbliżone osiągi oferują inne przetestowane przeze mnie dyski SSD NVMe pod PCIe 5.0. Możemy liczyć na świetne osiągi przy transferach sekwencyjnych, ale też bardzo dobre wyniki przy symulacji realnego użytkowania sprzętu w grach i programach. Nośnik powinien więc zainteresować profesjonalistów, którzy pracują na ogromnych plikach i wymagają bardzo wydajnej pamięci masowej. Większość czytelników zapewne nie wykorzysta potencjału takiego sprzętu w grach czy przeglądaniu internetu.

Goodram IRDM PRO Gen 5 wybija się na tle konkurencji atrakcyjną ceną. Model o pojemności 2 TB kosztuje ok. 1100 zł i zalicza się do najtańszych dysków SSD NVMe pod PCIe 5.0 w swojej kategorii. Dla osób poszukujących dysku pod PCIe 5.0, na pewno jest to konkurencyjna propozycja, szczególnie, że producent udziela na niego 5-letniej gwarancji z wysokim współczynnikiem TBW.

Problem w tym, że ceny nowych dysków nadal pozostawiają wiele do życzenia. W podobnej kwocie można znaleźć solidne modele pod PCIe 4.0 o pojemności już 4 TB, co dla większości klientów będzie znacznie lepszym rozwiązaniem.

Opinia o Goodram IRDM PRO Gen 5 [2 TB] Plusy Świetna wydajność transferów sekwencyjnych,

Bardzo dobra wydajność w grach i programach,

5 lat gwarancji z wysokim współczynnikiem TBW,

Stosunkowo niska cena (jak na dysk pod PCIe 5.0). Minusy Realnie może być trudno odczuć wzrost wydajności względem modeli pod PCI-Express 4.0,

Dużo droższy względem modeli pod PCI-Express 4.0,

Wymaga płyty głównej z chłodzeniem slotu M.2.

Ocena Goodram IRDM Pro Gen 5 2 TB 86% 4.3/5

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Wilk Elektronik. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wyglądu w nią przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.