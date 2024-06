Wycieka Samsung Galaxy S24 FE. Uwagę przykuwa jedna zmiana

Samsung Galaxy S24 FE może spodobać się fanom przystępnych cenowo flagowców, ale niekoniecznie fanom małych flagowców.

Coraz więcej przecieków wskazuje na to, że Galaxy S24 FE - mający być najtańszym reprezentantem serii - faktycznie powstaje. Wbrew pozorom nie było wcale oczywiste, bo Samsung nie jest w rozwoju linii Fun Edition specjalnie konsekwentny. Jak wiemy, S22 FE nigdy nie powstał.

Samsung Galaxy S24 FE - nowe grafiki

@OnLeaks - mający na koncie dziesiątki sprawdzonych przecieków - dotarł do schematu mającego zdradzać dokładny kształt obudowy Galaxy S24 FE. Serwis GizNext opublikował przygotowane na ich podstawie wizualizacje.

Samo wzornictwo smartfonu nie powinien być dla nikogo wielkim zaskoczeniem, bo podobnie wyglądają praktycznie wszystkie samsungi wydane w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Ot ekran z centralnie ulokowanym otworem na aparat, płaska rama i plecki z trzema wyeksponowanymi obiektywami.

Co nie oznacza, że jakichkolwiek zmian zabraknie. Według wspomnianego schematu, Galaxy S24 FE ma zostać wyposażony w wyświetlacz 6,65 cala, a wymiary obudowy to ok. 162 x 77,3 x 8 mm. Dla porównania Galaxy S23 FE ma ekran 6,4 cala i wymiary 158 x 76,5 x 8,2 mm.

Jeśli przecieki się potwierdzą, Samsung powiększy ekran pierwszy raz w historii linii FE.

Samsung Galaxy S24 FE - przecieki na temat specyfikacji

Według nieoficjalnych doniesień, W obudowie Galaxy S24 FE Samsung zamknie:

ekran AMOLED 6,65 cala z odświeżaniem 120 Hz;

Exynosa 2400;

do 12 GB pamięci RAM;

potrójny aparat z matrycą główną 50 Mpix, obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektywem 3x.

Aby zbić cenę względem modeli S24 i S24+ Samsung może ponownie pójść na takie kompromisy jak mniej zaawansowany wyświetlacz, niższej klasy szkło czy optyczny czytnik linii papilarnych zamiast ultradźwiękowego.

Oczekuje się, że Galaxy S24 FE trafi na rynek pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku.