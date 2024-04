Przyszłość jest dziś. Sztuczna inteligencja przez lata wspierała aparaty w smartfonach, a teraz jest w stanie całkowicie je zastąpić.

Era podwójnych, potrójnych i poczwórnych aparatów w smartfonach właśnie się kończy. Samsung pokazał model Galaxy Zero, który - jak sama nazwa wskazuje - ma okrągłe zero obiektywów. Widzieliśmy go jako pierwsi na świecie.

Zrobiłem zdjęcia smartfonem bez aparatu. Samsung Galaxy Zero: pierwsze wrażenia

Galaxy Zero stylistycznie nawiązuje do poprzednich flagowych smartfonów tej marki. Ot prostokątna bryła, szkło z przodu i z tyłu oraz tytanowa rama. Przyczepić mógłbym się jedynie mocno wystających obiektywów, ale - jak wspomniałem - żadnych obiektywów tutaj nie ma, więc nie mogę się niczego przyczepić.

Zostawmy jednak design i skupmy się na gwoździu programu, czyli aparacie, którego nie ma. Jego działanie jest wbrw pozorom proste:

Wbudowany żyroskop oraz mikrofon analizują ruchy oraz głos użytkownika. Gdy sztuczna inteligencja uzna, że zauważył coś wartego uwiecznienia, zaczyna się proces generowania zdjęcia. Bazując na aktualnej lokalizacji, oprogramowanie pobiera z sieci zdjęcia satelitarne miejsca, w którym użytkownik się znajduje. Na ich podstawie generowana jest cyfrowa mapa przestrzeni odzwierciedlającą punkt widzenia użytkownika. W kolejnym kroku oprogramowanie AI generuje grafikę z uwzględnieniem pory dnia i aktualnych warunków atmosferycznych. Sztuczna inteligencja potrafi nawet dokleić sylwetki znajdujących się w okolicy osób, bazując na danych lokalizacyjnych pobranych z Map Google.

To wszystko dzieje się ułamku sekundy, więc zanim użytkownik zdąży wyjąć telefon z kieszeni, lądują na nim dwa gotowe zdjęcia. Jedno zwykłe, a drugie w wersji selfie z doklejoną sylwetką.

Po kilku dniach testów mogę stwierdzić, że zdjęcia krajobrazowe wychodzą hiperrealistycznie, ale Galaxy AI miewa jeszcze problemy z generowaniem zdjęć ludzi. Na niektórych obrazach pojawiają się kuriozalne przekłamania, takie jak odwrotnie założone okulary przeciwsłoneczne czy zakola zamiast bujnej czupryny.

Koreańczycy nie zamierzają poprzestać na aparacie i w pocie czuła pracują nad modelem sztucznej inteligencji, który będzie w czasie rzeczywistym opisywał głosowo procesy zachodzace w interfejsie użytkownika. Celem Samsunga jest stworzenie składanego smartonu bez ekranu.