W 2023 roku na rynku pojawią się nowe telewizory Samsung z panelami OLED. Wszystkie zaoferują wyższą jasność, a jeden będzie w dodatku wyraźnie większy.

Nowe telewizory OLED firmy Samsung – większe i jaśniejsze

W ubiegłym roku firma Samsung pokazała swoje pierwsze od wielu lat telewizory OLED (czy – dla ścisłości – QD-OLED). Mieliśmy okazję przetestować flagowy telewizor Samsung S95B i rzeczywiście potrafi on zrobić niemałe wrażenie. Jego największym atutem (względem konkurencji wykorzystującej panele LG Display) jest bardzo wysoka jasność. A w tym roku – jak się okazuje – będzie jeszcze wyższa.

Ubiegłoroczne telewizory Samsung OLED oferowały jasność na poziomie 1500 nitów. To znacznie większa wartość niż u wspomnianych konkurentów, ale LG w 2023 roku zaoferuje OLED-y o wyższej jasności (sięgającej okolic 1800 nitów). Samsung też jednak nie stoi w miejscu i w nadchodzących modelach zamierza przebić barierę… 2000 nitów, ponownie wychodząc na prowadzenie.

Nowy materiał, który pozwala na osiąganie takich rezultatów, ma również przełożyć się na poprawę czystości kolorów. Przy okazji producentowi udało się ponoć także zmniejszyć zużycie energii (i to nawet o 25%), choć w tym akurat temacie nie podaje żadnych konkretnych informacji. Podzielił się za to zapowiedzią, że do 55- i 65-calowych modeli z ubiegłego roku w tym dołączy jeszcze większy, 77-calowy telewizor Samsung OLED.

Samsung ma też nowe monitory OLED, w tym 49-calowego olbrzyma

Oprócz 55-, 65- i 77-calowych wyświetlaczy firma Samsung Display przygotowała także panele QD-OLED w rozmiarach 34 i 49 cali. Powstały one z myślą o monitorach i szczególnie ten większy zasługuje na uwagę. Dlaczego? Ano dlatego, że będzie to pierwszy monitor QD-OLED z odświeżaniem 240 Hz. Potwierdzone elementy specyfikacji to także proporcje 32:9, rozdzielczość 5120 x 1440 pikseli i czas reakcji na poziomie 0,1 ms.



Olbrzymi, 49-calowy monitor Samsung Odyssey OLED G9.

Więcej informacji na temat monitorów i telewizorów Samsung OLED powinniśmy otrzymać już podczas targów CES 2023. Impreza ruszy jeszcze w tym tygodniu.

Źródło: Samsung Display, FlatpanelsHD