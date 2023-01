Telewizory LG OLED w 2023 roku będą godnymi następcami ubiegłorocznych modeli. Szczególnie seria G3 będzie warta uwagi – a to za sprawą wyraźnie wyższej jasności.

LG przedstawia telewizory OLED na rok 2023

Tuż przed startem targów CES 2023 firma LG oficjalnie zaprezentowała swoją tegoroczną linię telewizorów OLED. Tworzy ją – klasycznie już – pięć modeli: budżetowy A3, reprezentujące średnią półkę B3 i C3, topowy G3 oraz Z3 o rozdzielczości 8K. Na największą uwagę zasługuje przedostatnie z wymienionych urządzeń.

Telewizor LG G3 – wreszcie nastanie jasność!

Jak wiadomo, niska jasność jest jednym z niewielu minusów telewizorów OLED (a przynajmniej tych z panelami produkowanymi przez LG Display). To właśnie dlatego telewizor LG G3 zaoferuje wyjątkową funkcję o nazwie Brightness Booster Max. Kryje się pod nią specjalna „architektura kontroli świecenia” połączona z algorytmem, dzięki czemu jasność szczytowa będzie o 70% wyższa niż w niższych modelach i sięgnie poziomu 1800-2000 nitów.

(Taki wynik brzmi już naprawdę dobrze i wygląda jak realna odpowiedź na telewizor Samsung OLED S95B, oferujący jasność 1500 nitów w trybie HDR).

Równocześnie znaczącemu wzrostowi ulegnie podświetlenie pełnoekranowe: z poziomu 166 nitów (w ubiegłorocznym modelu G2) do 235 nitów (w tegorocznym G3). Wypada tylko podkreślić, że przedstawione liczby dotyczą telewizorów o przekątnych 55, 65 i 77 cali, a dwa większe (83 i 97 cali) zaoferują nieco mniejszy wzrost jasności (nie o 70%, a 30-40%). Niestety producent odmówił wyjaśnienia, jak dokładnie działa ta technologia.

To zaoferują telewizory LG OLED na rok 2023

Jaśniejszy będzie także model Z3, ale w przypadku podstawowych serii: A3, B3 i C3 jasność pozostanie na podobnym poziomie, co w przypadku ubiegłorocznych telewizorów LG (i w C3 standardowo będzie najwyższa). Nie pojawią się też żadne nowe rozmiary, a więc należy przygotować się na przekątne od 42 do 97 cali.

Co jeszcze wiemy? Nowe telewizory LG zaoferują porty HDMI 2.1 (komplet w seriach C3 – Z3 i dwa w serii B3), by obsłużyć jakość 4K/120fps i dynamicznie dostosowywaną płynność (VRR). Technologie FreeSync Premium, G-Sync i Dolby Atmos także będą obsługiwane. Do tego – po raz pierwszy – pojawi się QMS, czyli technologia eliminująca efekt zaczernienia ekranu przy przełączaniu pomiędzy różnymi częstotliwościami ekranu.

Poza modelami A3 i B3 wszystkie nowe telewizory wykorzystają moc procesora Alpha 9 (6. generacji). Z pomocą sztucznej inteligencji optymalizuje on obraz w czasie rzeczywistym. Odpowiada też za dźwiękowe efekty przestrzenne (nawet do 9.1.2), a technologia WOW Orchestra pozwoli głośnikom wbudowanym w TV grać razem z soundbarem LG (to kolejna ciekawa nowość, jaką producent przygotował w tym roku).

A na deser: (znów) odświeżony webOS

Przysłowiową wisienką na torcie będzie natomiast raz jeszcze odświeżony webOS. Chwalony za intuicyjność obsługi i szybkość działania system Smart TV zaoferuje uproszczoną nawigację, „spersonalizowane doświadczenie” oraz nowy system powiadomień. A wygląda to tak:

Pełna prezentacja tych nowych telewizorów odbędzie się jeszcze w tym tygodniu – podczas targów CES 2023 w Las Vegas. Rynkowa premiera natomiast odbędzie się wiosną.

Źródło: LG, FlatpanelsHD, informacja własna