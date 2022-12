Displace TV zapowiadany jest jako pierwszy prawdziwie bezprzewodowy telewizor w normalnym rozmiarze, co oznacza w tym przypadku 55 cali. Co już o nim wiemy, a kiedy dowiemy się więcej?

Displace TV: pierwszy prawdziwie bezprzewodowy telewizor na CES 2023

Displace to amerykański producent, którego… jak najbardziej możesz zupełnie nie kojarzyć. Firma została zresztą założona dopiero w tym roku. Już wkrótce jednak może się zrobić o niej naprawdę głośno – podczas styczniowych targów CES 2023 zamierza bowiem zaprezentować – tu cytat – „pierwszy na świecie prawdziwie bezprzewodowy telewizor OLED”.

Displace TV – bo tak po prostu będzie nazywać się to urządzenie – to 55-calowy telewizor 4K z panelem OLED. Nie będzie miał żadnych portów ani też nie będą z niego wychodzić żadne przewody. Za zasilanie odpowiadać będzie (opatentowany) system akumulatorów, które będzie się wyjmować do ładowania.

Co warto podkreślić, na jeden telewizor przypadać będą cztery akumulatory, a ładować będzie można je pojedynczo, przy czym TV będzie mógł kontynuować pracę. Czas pracy do rozładowania kompletu akumulatorów wyniesie około 1 miesiąca.

Co jeszcze wiemy na jego temat?

Skoro nie będzie tu żadnych przewodów, to skąd weźmie się sygnał? Tu niestety pryska cała magia, bo telewizor do działania będzie dodatkowo wymagał… wprawdzie bezprzewodowej, ale jednak stacji bazowej, którą to będzie już trzeba podłączyć do gniazdka elektrycznego. W środku znajdą się bliżej nieokreślone podzespoły, takie jak procesor AMD i układ graficzny Nvidia, a także moduł Wi-Fi 6E.

„Displace wymyśla telewizję na nowo” – zachwala producent. I nie chodzi tu tylko o sam brak kabli, ale też o to, że taką stację bazową będzie można połączyć bezprzewodowo z więcej niż jednym ekranem. – „Wyobraźmy sobie świat z wieloma wyświetlaczami na ścianach, zapewniającymi konsumentom wysokiej jakości treści, niezależnie od tego, w których miejscach swoich domów akurat się znajdują” – dodaje.

I choć te zapowiedzi brzmią hucznie, czy rzeczywiście będzie to aż tak duża innowacja? Cóż, z opinią wstrzymamy się do prezentacji na targach CES 2023. Na pewno jednak będziemy się temu projektowi przyglądać.

Źródło: Displace, FlatpanelsHD