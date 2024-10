Tak zmieni się twój samsung po aktualizacji. Android 15 z One UI 7 na wideo

Co się odwlecze, to nie uciecze. Samsung pracuje nad aktualizacją swoich smartfonów do Androida 15 i One UI 7, a oto efekty.

Zazwyczaj o tej porze roku publiczne testy nowej wersji nakładki One UI są już ukończeniu, by w okolicach listopada gotowa aktualizacja Androida mogła trafić do użytkowników pierwszych smartfonów. Jak jednak wiemy, w tym roku Samsung zaliczył poślizg, w wyniku którego publiczne testy nawet się jeszcze nie rozpoczęły, a sama aktualizacja nie pojawi się w tym roku.

Właściciele smartfonów muszą uzbroić się w cierpliwość, ale teraz przynajmniej mogą rzucić okiem na to, co szykuje Samsung.

Android 15 z One UI 7 na wideo. Oto nowy interfejs i odświeżone animacje

Youtuber Mobile Wala Bhai dotarł do rozwojowej wersji nakładki One UI 7 dla Samsunga Galaxy S24 Ultra. Nowe oprogramowanie zostało uwiecznione na filmie.

Zgodnie z oczekiwaniami, Android 15 i One UI 7 wnoszą odświeżony interfejs. Samsung całkowicie przeprojektował panel szybkich ustawień i podmienił widżety oraz ikony systemowych aplikacji.

Samsung Galaxy S24 Ultra z One UI 7 (fot. Mobile Wala Bhai / YouTube)

System pełen jest nowych animacji i stylistycznych zmian. W One UI 7 pojawiła się nowa animowana ikona baterii oraz odświeżony wskaźnik naładowania na ekranie blokady.

Samsung Galaxy S24 Ultra z One UI 7 (fot. Mobile Wala Bhai / YouTube)

Ze wcześniejszych zapowiedzi Samsunga wynika, że finalna wersja nakładki One UI 7 pojawi się w pierwszej kolejności na smartfonach Galaxy S25, które mają zostać zaprezentowane na początku przyszłego roku.