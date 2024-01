Samsung S24 ma ukrytą funkcję? Niedługo zacznie działać

Samsung Galaxy S24 może niebawem zyskać nową funkcję, która już teraz ukryta jest w urządzeniu. Choć nie jest to nowość w świecie smartfonów, z pewnością może się przydać, jak każda funkcja poświęcona bezpieczeństwu. Tym razem mowa o czymś, co ucieszy zmotoryzowanych.

Smartfony z serii Samsung Galaxy S24 mogą niebawem zyskać nową funkcję. Niektórzy użytkownicy znają ją z urządzeń konkurencyjnych, takich jak smartfony Google Pixel czy iPhone. Chodzi o rozpoznanie, czy telefon brał udział w wypadku komunikacyjnym. Urządzenie, które stwierdzi, że faktycznie takie zdarzenie miało miejsce, może automatycznie wezwać pomoc, dzięki czemu możliwe jest nawet ocalenie życia uczestnika wypadku.

Obecnie smartfony Samsung Galaxy S24 oraz Galaxy Z Fold 5 nie posiadają możliwości rozpoznania, czy posiadacz urządzenia brał udział w wypadku. Ale niebawem mogą tę zdolność zyskać. Jak podaje redakcja serwisu androidpolice.com, w tym celu mają zostać wykorzystane wbudowane w urządzenie czujniki.

Chodzi o sensory takie jak akcelerometr czy żyroskop, a także moduł GPS, a nawet mikrofon. Dane zebrane ze wszystkich tych komponentów, mogą ułatwić rozpoznanie, czy telefon wziął udział w stłuczce lub wypadku.

Jak czytamy w tekście Android Police, w Samsungach Galaxy Z Fold 5 i Galaxy S24 Ultra można znaleźć czujnik o nazwie "Car Crash Detect Wakeup". Ma być to swego rodzaju czujnik wirtualny, który przetwarza i łączy dane ze wspomnianych wcześniej komponentów. Ma on zajmować się grupowaniem zdarzeń w taki sposób, by móc natychmiastowo zgłosić potencjalny wypadek samochodowy.

W nakładce One UI 6.1 autorzy serwisu Android Police odnaleźli natomiast ukrytą aplikację o nazwie MoccaMobile. Ma ona zawierać kod uruchamiający i zatrzymujący czujnik wypadków samochodowych. W tej chwili nie posiada jednak jeszcze nawet żadnego interfejsu.