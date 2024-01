Niższe rachunki za ogrzewanie. Pamiętaj o tej zasadzie

Zima w pełni, więc warto zastanowić się nad kwestią oszczędzania na rachunkach za ogrzewanie. Okazuje się, że w łatwy sposób można zredukować wydatki związane z dostarczaniem ciepła do budynku. Z pomocą przychodzi pomysł z Niemiec.

Niektóre sposoby na oszczędzanie na ogrzewaniu są naprawdę proste i uniwersalne. Dotyczą zarówno domów, które ogrzewają pompy ciepła, jak i tych, gdzie stosowane jest ogrzewanie na węgiel lub na gaz. Dobre rady, dotyczące sposobu oszczędzania na ogrzewaniu, płyną m.in. z Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu z Niemiec.

Na stronie internetowej ministerstwa możemy znaleźć szereg porad dotyczących obniżenia rachunków za ogrzewanie. Część z nich dotyczy odpowiedniego sterowania temperaturą w zależności od czasu i potrzeb tak, aby nie przegrzewać pustego mieszkania. Wśród pomysłów na obniżenie kosztów ogrzewania budynków pojawiła się jednak propozycja, która może wydawać się oczywista, ale nie każdy pamięta o tej zasadzie.

Sztuczka, dzięki której oszczędzisz na ogrzewaniu

Niemcy radzą, jak w prosty sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie. Wystarczy pamiętać o zamykaniu drzwi. W tym przypadku nie chodzi o drzwi wyjściowe, a o drzwi do poszczególnych pomieszczeń.

Zakładając, że w domu stosujemy termostaty i chcemy mieć zróżnicowaną temperaturę w określonych pomieszczeniach, dużo łatwiej jest to osiągnąć, gdy drzwi wewnętrzne będą zamknięte. Pozwoli to na uniknięcie sytuacji, w której pokój czy łazienka są wychładzane, w wyniku czego temperatura w przedpokoju rośnie, choć wcale tego nie potrzebujemy.

Na stronie internetowej niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu możemy przeczytać, że dbanie o to, by drzwi wewnętrzne w mieszkaniu były zamknięte, pozwala na oszczędzenie w skali roku nawet 5 proc. kosztów związanych z ogrzewaniem. W praktyce może to przełożyć się na redukcję wydatków nawet o kilkaset złotych.

Warto przy tym zauważyć, że szczelne zamykanie domu nie jest dobrym pomysłem. Wymiana powietrza jest konieczna do uniknięcia nadmiernego zawilgocenia wnętrz mieszkania. Z tego względu należy pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczeń.