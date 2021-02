Samsung wyciąga pomocną dłoń do osób niesłyszących i niedosłyszących. W telewizorach na 2021 rok pojawią się trzy nowe funkcje, które pomogą im w oglądaniu TV.

Telewizory Samsung na rok 2021 mają oferować najlepszą jakość obrazu i dźwięku ze wszystkich dotychczasowych modeli w ofercie tego producenta. Postarał się on o przygotowanie rozwiązań, dzięki którym kolory będą wiernie oddane, kontrast – bardzo wysoki, a dźwięk z kolei jak najbardziej realistyczny. W pogoni za tym nie zapomniał jednak o dostępności i zadbał o trzy nowe funkcje, które docenią osoby niesłyszące i niedosłyszące.

Telewizory Samsung dla niedosłyszących

To właśnie dla osób borykających się z problemami ze słuchem powstała funkcja Sign Language Zoom. Umożliwia ona powiększenie o 200% okienka z osobą tłumaczącą wypowiadane kwestie na język migowy. Telewizor samodzielnie rozpozna taki fragment obrazu i automatycznie go powiększy, a w razie gdyby potrzebna była drobna korekta, to można jej dokonać za pomocą pilota.

Tłumaczenie na migi jest niestety rzadkością, ale (opcjonalne) napisy są już dostarczane w TV naprawdę często. Jest z nimi jednak pewien problem – zdarza się, że przysłaniają inne słowa wyświetlane na ekranie. Dlatego w tegorocznych telewizorach Samsung będzie można przesunąć napisy w miejsce, w którym nie będą przeszkadzać. Dodatkowo pojawi się możliwość doboru koloru tła i tekstu – tak dla poprawy ich widoczności.

Kolejna z nowości jest kierowana konkretnie do osób niedosłyszących, ale docenią ją przede wszystkim pozostali domownicy. O co chodzi? Ano o to, że osoby z nie najlepszym słuchem muszą często słuchać TV bardzo głośno, co może nie być zbyt komfortowe dla innych osób w pokoju. Alternatywą są słuchawki, ale wtedy inni widzowie nie słyszą nic. A właściwie tak było, bo od tego roku możliwe będzie równoczesne odtwarzanie dźwięku z głośników i w słuchawkach, z ustawionymi różnymi poziomami głośności.

Źródło: Samsung, informacja własna

