Firma Sony zaprezentowała telewizory na rok 2021 kierowane do zwykłych użytkowników. Schodzimy więc na ziemię po wielkim pokazie z CES i… nadal jest tutaj bardzo przyjemnie.

Sony Bravia X85J i X80J – „zwykłe” telewizory na rok 2021

Podczas styczniowych targów CES poznaliśmy przede wszystkim te najlepiej wyposażone telewizory Sony Bravia na rok 2021. Japoński producent wspomniał wprawdzie, że będzie miał w swojej ofercie także co nieco dla „Kowalskiego”, ale na szczegóły przyszło nam czekać aż do teraz. Spójrzmy więc na to, czym spróbują nas do siebie przekonać serie X85J, X80J i W800.

Sony Bravia X85J będzie najtańszą w tym roku serią telewizorów z panelami klasy 100/120 Hz oraz portami HDMI 2.1. Dzięki tym ostatnim możemy liczyć choćby na dynamicznie dostosowywaną częstotliwość odświeżania ekranu oraz automatycznie aktywowany tryb dla graczy. W przeciwieństwie do wyższych modeli (od X90J w górę) wykorzysta nie Cognitive Processor XR, lecz znany z ubiegłorocznych urządzeń X-Reality PRO. To wciąż świetny układ, zapewniający wysoką jakość obrazu, niezależnie od źródła i typu treści.

Zarówno w przypadku X85J, jak i niższej serii X80J (z panelami klasy 50/60 Hz i portami HDMI 2.0b), możemy spodziewać się systemu Android TV (Google TV) z bogatą kolekcją aplikacji, wbudowanym Chromecastem (do przesyłania materiałów z komputera lub telefonu) i przejrzystym interfejsem, automatyczne dostosowywanie jasności do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu, HDR w formatach Dolby Vision, HDR10 i HLG oraz system dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.

Na tym nie koniec, bo jest coś jeszcze, co przygotowali Japończycy na ten rok…

Jest też Sony W800. Mały telewizor HD dla „Kowalskiego”

Najtańszym z przewidzianych na rok 2021 modelem będzie Sony Bravia W800 – jedyny z wyświetlaczem o niższej rozdzielczości niż 4K. Mało tego, nie zaoferuje nawet Full HD, lecz jedynie HD Ready (720p), choć przy 32 calach (a będzie to jedyna dostępna opcja) może to nawet mieć sens. Telewizor (tak jak jego przednicy, o których wspomnieliśmy) będzie miał podświetlenie krawędziowe oraz system Android TV z Chromecastem. Zaoferuje też HDR w formatach HDR10 i HLG.

Jeszcze kilka słów o tych nowych seriach:

telewizory Sony X85J będą dostępne w rozmiarach 43, 50, 55, 65, 75 i 85 cali,

telewizory Sony X80J będą dostępne w rozmiarach 43, 50, 55, 65 i 75 cali,

a telewizory Sony W800 będą dostępne wyłącznie w rozmiarze 32 cale.

Dodajmy też, że we wszystkich trzech seriach można liczyć na tunery DVB-T2/S2/C, a jeśli chodzi o łączność, to w X85J i X80J do naszej dyspozycji oddane zostaną po 4 porty HDMI i 2 gniazda USB oraz moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth, a w W800 – 3 porty HDMI i 2 gniazda USB oraz moduły Wi-Fi 4 i Bluetooth. Tym, czego jeszcze nie znamy, są ceny.

Źródło: Sony

