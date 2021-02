Android TV przeszedł lifting. Nowy interfejs reprezentuje etap przejściowy, przygotowujący do debiutu Google TV – następcy wspomnianego systemu. Ten nie trafi jeszcze w tym roku na wszystkie urządzenia, ale na pocieszenie otrzymamy właśnie ten nowy wygląd.

Android TV po liftingu

Odświeżony Android TV rzeczywiście wygląda jak pomost – jak coś pomiędzy dotychczasowym Androidem a nowym Google TV. Tak jak w tym drugim karty przeszły z boku na górę, ale mimo to sam układ pozostaje na tyle podobny, by użytkownicy mogli naturalnie go przyjąć.

Zobacz porównanie: stary Android TV i nowy Android TV:

Największą zmianą są trzy podstawowe karty, dające dostęp do najważniejszych treści. Strona Główna zawiera wszystko, czego moglibyśmy się po niej spodziewać, w zakładce „Odkrywaj” znajdziesz polecane filmy i seriale (dobrane na podstawie twojej historii oglądania), a w sekcji „Aplikacje” – cóż: aplikacje.

Prawie jak Google TV

W Google TV znajdziesz też specjalne karty z telewizją na żywo, filmami i serialami (osobno) oraz biblioteką multimediów. Wraz z aktualizacją Android TV nie dostajesz więc wszystkiego, ale coś jednak tak. No właśnie…

Zobacz porównanie: nowy Android TV i Google TV:

Aktualizacja powoli trafia do użytkowników w kolejnych krajach. Mogą się nią cieszyć już na przykład w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Francji i Niemczech. Lista tych państw ma się dynamicznie wydłużać i doczekamy się też pewnie premiery w Polsce.

Źródło: Google, FlatpanelsHD, The Verge, informacja własna

Czytaj dalej o Smart TV: