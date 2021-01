Samsung zapowiedział, jakie telewizory przygotował na rok 2021. W głównej roli widzimy rodzinę Neo QLED z wyświetlaczami wykonanymi w technologii Mini LED. Tych najbardziej wymagających zainteresują natomiast modele z panelami Micro LED.

Neo QLED – Samsung stawia na telewizory Mini LED

Do obecnych QLED-ów w katalogu koreańskiego producenta dołączą Neo QLED-y. W tej nowej rodzinie zastosowana została technologia Mini LED, pozwalająca na znaczące zwiększenie kontrastu, a przez to też na osiąganie lepszych efektów HDR. Tym samym potwierdzają się doniesienia z listopada – na podobne rozwiązanie zdecydował się największy rywal Samsunga: firma LG będzie używać nazwy QNED.

Oznaczenie Neo QLED otrzymają flagowe modele z tegorocznej oferty Samsunga: QN90A z wyświetlaczem 4K i QN900A z ekranem 8K. W obu przypadkach wykorzystano diody Quantum Mini LED (o rozmiarze na poziomie 1/40 konwencjonalnej diody LED), technologię Quantum Matrix (umożliwiającą precyzyjne sterowanie podświetleniem), procesory Neo Quantum (o większych możliwościach upscallingu) oraz – przede wszystkim – panele klasy 12-bit z 4096 poziomów luminancji.

Co jeszcze będzie cechować te nowe telewizory? Niemal bezramkowa stylistyka, zmodernizowany Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS Pro), technologia SpaceFit Sound (dostosowująca audio do pomieszczenia), zaawansowany tryb dla graczy (z obsługą szerokokątnego obrazu, upłynnianiem FreeSync Premium Pro, niskim input lagiem i paskiem gry do szybkiego podglądania i zmieniania ustawień) oraz system Smart TV z funkcjami przydatnymi podczas rozrywki i pracy.

Micro LED i Lifestyle TV. Nowe telewizory Samsung na rok 2021

Katalog telewizorów Samsunga niezmiennie uzupełniać będą: The Frame (z wymienną ramą i galerią sztuki), The Serif (o niebanalnym wyglądzie), The Sero (przystosowany do wyświetlania treści w poziomie i w pionie) oraz The Terrace (przeznaczony do wyświetlania treści na dworze). Po raz pierwszy dołączą do nich modele z technologią Micro LED – co to takiego?

W Micro LED wypatruje się największej rewolucji od czasu OLED-ów. Tak jak te ostatnie telewizory oferują żywe kolory i niemal nieskończony kontrast przy supersmukłej konstrukcji, a to za sprawą faktu, że same są swoim źródłem światła. Równocześnie są trwalsze i pozbawione problemów borykających OLED-y, ponieważ bazą wyświetlaczy są diody nieorganiczne. Dodatkowym atutem jest modułowość – być może w przyszłości pojawi się możliwość modernizacji telewizora poprzez dokupienie samego „rozszerzenia”.

Dotąd technologia Micro LED była przeznaczona wyłącznie do zastosowań biznesowych – w postaci olbrzyma o nazwie The Wall. W 2021 roku telewizory Micro LED debiutują na rynku konsumenckim – w dwóch rozmiarach: 110 i 99 cali. Mało tego – przed końcem grudnia na rynku pojawić mają się również mniejsze formaty: z ósemką, a nawet siódemką na przedzie.

„Zielona” rewolucja według Samsunga

Wszystkie te nowości Samsung zaprezentował podczas wydarzenia First Look, będącego swego rodzaju wprowadzeniem do imprezy CES 2021. W trakcie tej samej konferencji koreański producent podkreślił, jak ważne jest dla niego podążanie „zieloną” ścieżką – stąd systematyczne zmniejszanie śladu węglowego i zwiększanie efektywności energetycznej, redukowanie generowania elektrośmieci czy też zrównoważone opakowania. Te będą w tym roku wykonane z recyklingowanej tektury falistej oraz pozbawione zbędnych tekstów i grafik.

Samsung pochwalił się także jeszcze jednym ciekawym sposobem na „zieloną” zmianę. Zaprojektował pilot z panelem solarnym – zasilany energią pochodzącą ze słońca czy oświetlenia wewnętrznego (a gdyby jednego i drugiego było za mało, to można skorzystać z portu USB). Wszystko to, by zredukować liczbę wykorzystywanych baterii. Sama konstrukcja została w dodatku częściowo wykonana z tworzywa sztucznego z odzysku.

Źródło: Samsung, informacja własna

