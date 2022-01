Projektor The Freestyle był jedną z najciekawszych premier firmy Samsung na targach CES 2022, a także jednym z niewielu sprzętów na tej imprezie, które faktycznie wzbudziły większe emocje. Lada chwila pojawi się w Polsce i wiemy już, ile będzie kosztować.

Ile kosztuje Samsung The Freestyle w Polsce?

Gdy Samsung zaprezentował swój projektor o dobrze dobranej nazwie The Freestyle, jasne było, że nie będzie to tani sprzęt. Zastanawialiśmy się tylko, jak drogi będzie. Okazuje się, że trzeba się przygotować na niemały wydatek, choć jeszcze w granicach rozsądku.

The Freestyle kosztuje dwa razy tyle, co stacjonarny projektor Full HD i mniej więcej tyle, ile trzeba zapłacić za najprostszy projektor 4K. To poziom przyzwoitego, 65-calowego telewizora albo 55-calowego z nieco wyższej półki. Konkretnie – cena została ustalona na 4999 złotych.

Samsung The Freestyle – cena nie jest niska, ale za to ruszyła promocja

Dobra wiadomość jest taka, że w ramach przedsprzedażowej promocji możesz otrzymać smartfona Samsung Galaxy M52 5G za symboliczną złotówkę. Normalnie trzeba za niego zapłacić około półtora tysiąca, więc wygląda to naprawdę atrakcyjnie. Jeden haczyk – na zamówienie musisz zdecydować się najpóźniej 20 lutego.

Sam projektor zadebiutuje prawie miesiąc później – Samsung zapowiada, że wysyłka zakupionych egzemplarzy The Freestyle ruszy 15 marca bieżącego roku.

The Freestyle może zmienić myślenie o projektorze

Choć projektory towarzyszą nam od dawna i od lat dostępne są też modele przenośne, to tego typu sprzęt wciąż nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Pomimo że pozwala cieszyć się zdecydowanie większym obrazem i uwolnić trochę przestrzeni w mieszkaniu, to zdecydowanie przegrywa z telewizorami.

The Freestyle może to zmienić. To wyjątkowo uniwersalny i samowystarczalny projektor. Jego obrotowa konstrukcja w połączeniu z funkcją automatycznej korekty pozwala wyświetlać obraz na dowolnej płaskiej przestrzeni – w domu i poza nim (dzięki niewielkiej wadze i zasilaniu z powerbanku). Oferuje przy tym niezłą jakość – w specyfikacji odnajdujemy informacje o rozdzielczości Full HD, obsłudze HDR i jasności na poziomie 550 lumenów.

Do tego wszystkiego The Freestyle ma w sobie system Smart TV, więc zapewnia dostęp do tych samych źródeł rozrywki, co współczesny telewizor. Można też wygodnie przesyłać obraz ze smartfona. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie… ta cena.

