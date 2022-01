Nawet 100-calowy obraz, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Rozrywka w dużym formacie na każde zawołanie. To właśnie The Freestyle – przenośny projektor, którym firma Samsung pochwaliła się podczas targów CES 2022.

The Freestyle. Samsung przedstawia przenośny projektor

Samsung zdaje się wychodzić z założenia, że każdy kawałek ściany jest dobry, by oglądać na nim filmy i seriale. Najlepiej będzie oczywiście rzucić obraz (o rozdzielczości Full HD) na białą ścianę, ale jeśli akurat masz kolorową, to The Freestyle też sobie z tym poradzi, odpowiednio modyfikując parametry.

Możesz też wyświetlać wideo na suficie, a i wyjście z domu wchodzi w grę. Podłącz powerbank i ciesz się tymi samymi możliwościami w ogrodzie, na działce czy… gdziekolwiek cię nogi poniosą (i o ile tylko jasność 550 lumenów okaże się w tym miejscu wystarczająca). Nie bez znaczenia jest także to, że The Freestyle waży jedynie 830 gramów.

Wyposażony w obrotową konstrukcją The Freestyle może mieć obiektyw skierowany pod dowolnym kątem (w zakresie 180 stopni). Projektor ma też zaawansowane funkcje automatycznej korekcji, dzięki czemu jest w stanie szybko i samodzielnie dostosować ekran pod każdym kątem. Tak wyświetlany obraz możesz również przesuwać oraz pomniejszać i powiększać, uzyskując w ten sposób przekątną sięgającą nawet 100 cali. Wisienką na torcie są głośniki z 360-stopniowym rozprowadzaniem dźwięku i podwójnym radiatorem pasywnym.

Rozrywka na twoich zasadach. W każdym znaczeniu

Rozrywka na twoich zasadach oznacza także, że The Freestyle oddaje ci możliwość bezproblemowego oglądania treści różnego rodzaju. Możesz przesłać materiały ze smartfona, ale wcale nie musisz tego robić. Projektor ma na pokładzie także system Smart TV, pozwalając ci na korzystanie z takich aplikacji jak Netflix czy HBO GO – wystarczy połączenie z Internetem. Oprócz tego urządzenie może jeszcze wyświetlać nastrojowe oświetlenie albo inne efekty wizualne. Poznaj jego możliwości, oglądając poniższy spot…

Jeszcze w tym roku The Freestyle dołączy do projektora The Premiere (stworzonego z myślą o zastosowaniu w kinie domowym i wywiązującego się z tego zadania bez zarzutu). Jedyną przeszkodą na drodze do szerszej popularności – zresztą podobnie jak we wspomnianym The Premiere – może być cena. Ta wyniesie około 900 dolarów.

Źródło: Samsung, CNET