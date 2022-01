Samsung pochwalił się tym nowym projektorem podczas targów CES 2022. Postanowił nie trzymać nas zbyt długo w niepewności i oficjalnie zapowiedział teraz, że The Freestyle – bo tak się nazywa – trafi do sprzedaży w Polsce. I to już niebawem.

Samsung i jego Freestyle – projektor do oglądania treści w stylu dowolnym

The Freestyle to jeden z najciekawszych sprzętów, jakie mieliśmy okazję zobaczyć podczas targów CES 2022 w Las Vegas. To przenośny projektor, który jest w stanie wyświetlić nawet 100-calowy obraz w rozdzielczości Full HD na każdym kawałku płaskiej powierzchni – ścianie, suficie czy boku furgonetki. Zaawansowane funkcje automatycznej korekcji zadbają o to, by wyglądał jak należy.

Sam projektor jest ponadto lekki i wystarcza mu zasilanie z power banku, więc można go wziąć ze sobą, gdziekolwiek tylko się chce. A że ma na pokładzie system Smart TV, to w każdym miejscu można cieszyć się dostępem do takich aplikacji jak YouTube, Netflix czy HBO GO. Oczywiście nie tylko tym, bo spokojnie można też podłączyć smartfona i mieć nieograniczone źródła rozrywki. Zobacz, co potrafi The Freestyle marki Samsung:

Trzymaj rękę na pulsie: The Freestyle zmierza na polski rynek

Samsung jest przekonany, że The Freestyle będzie rozchwytywany (i my w sumie też nie mamy co do tego wątpliwości). Dlatego już teraz zachęca do ustawienia się w kolejce po swój egzemplarz. W tym celu uruchomiona została możliwość rejestracji – wystarczy podać imię, nazwisko i adres e-mail, by mieć pewność, że dotrze do nas informacja o rozpoczęciu przedsprzedaży (która jest już ponoć naprawdę blisko) – zarezerwuj swój Freestyle.

Tym samym Samsung zapowiada, że The Freestyle pojawi się na polskim rynku. Właściwie nie jest to jednak duże zaskoczenie, bo poprzedni projektor (The Premiere) oraz inne urządzenia z rodziny Lifestyle (The Frame, The Serif i The Sero) również są u nas dostępne.

Źródło: Samsung Polska