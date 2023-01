ERBS to nieaktywny satelita NASA, który powinien dzisiejszego wieczora wejść w ziemską atmosferę. Mało prawdopodobne by resztki dokonały zniszczeń na powierzchni, ale nie można tego wykluczyć.

2,5 tonowy satelita wchodzi w atmosferę

Emerytowany satelita NASA Earth Radiation Budget wchodzi w atmosferę po prawie czterech dekadach przebywania w kosmosie. Przez 21 lat ERBS aktywnie pracował, a później w stanie uśpienia tracił latami swoją orbitę, by obecnie zanurkować w atmosferze. Według prognoz aktualnych w momencie pisania tego tekstu satelita ulegnie rozpadowi i jego szczątki opadną na powierzchnię planety w poniedziałek około godziny 04:01 w nocy (w Polsce 05:01), plus minus dwie godziny. Możecie na bieżąco sprawdzać pozycję satelity i prognozowany czas jego rozpadu dzięki stronie satflare.

NASA spodziewa się, że większość satelity spali się w atmosferze, jednak niektóre elementy przetrwają. Ryzyko wyrządzenia szkody komukolwiek na powierzchni jest bardzo niskie, bo wynosi 9400 do 1, ale w dalszym ciągu nie jest to szansa zerowa. Mimo to zagrożenie i tak jest o wiele mniejsze niż podczas niekontrolowanego upadku rakiety Long March 5B kilka miesięcy temu.

Earth Radiation Budget Satelite

ERBS badał, w jaki sposób Ziemia pochłania i wypromieniowuje energię słoneczną oraz dokonywał pomiarów ozonu stratosferycznego, pary wodnej, dwutlenku azotu i aerozoli. Budżet energetyczny to równowaga między ilością energii słonecznej, jaką Ziemia pochłania w stosunku do tej, którą wypromieniowuje. Jest to bardzo ważny wskaźnik zdrowia klimatu, a jego zrozumienie pomaga naukowcom w przewidywaniu wzorców pogodowych. Z kolei stężenie ozonu w stratosferze odgrywa istotną rolę w ochronie ziemskiego życia przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym.

ERBS został rozmieszczony z promu kosmicznego Challenger 5 października 1984 roku, jako część trzysatelitarnej misji NASA Earth Radiation Budget Experiment (ERBE). Pierwotnie planowano jego eksploatację na dwa lata, więc przez ponad dwie dekady działalności przekroczył ten czas ponad dziesięciokrotnie. Obecnie jego pracę wykonują inne projekty satelitarne, na przykład CERES (Clouds and Earth Radiant Energy System). ERBS dryfował bezczynnie po orbicie przez około 18 lat, Amerykańska Komisja Łączności zaostrzyła niedawno zasady dotyczące martwych satelitów, aby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.

Źródło: NASA, satflare