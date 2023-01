Aplikacja przeglądarkowa Asteroid Launcher, stworzona przez programistę Neala Agarwala, pomaga nam zrozumieć co się stanie, jeśli asteroida uderzy w wybrane miejsce na Ziemi.

Asteroid Launcher, czyli wizualizacja uderzenia asteroidy

Z pewnością niejedna osoba zastanawiała się, co by się stało, gdyby w jej miasto lub pobliski region uderzyła potężna asteroida (choć są też tacy, których bardziej interesują inne zagadnienia, jak np. budowanie ludzkich osiedli na asteroidach). Aplikacja przeglądarkowa o nazwie Asteroid Launcher, stworzona przez Neala Agarwala, pozwala dokładnie zrozumieć, jakie będą skutki takiego wydarzenia. Co ciekawe, nie jest to pierwszy nietypowy projekt tego programisty - ma on w swoim portfolio także inne, jak np. narzędzie „Spend Bill Gates' Money”, które pozwala zwizualizować ile pieniędzy ma miliarder.

Aplikację można znaleźć tutaj. Aby z niej skorzystać, wystarczy tylko kliknąć w wybraną przez siebie lokalizację na mapie, a następnie ustalić właściwości obiektu, który spadnie na Ziemię (jego rodzaj, średnicę, kąt zderzenia oraz prędkość). Wówczas narzędzie poinformuje o potencjalnych konsekwencjach uderzenia asteroidy.

Algorytmy prezentują między innymi liczbę ofiar śmiertelnych, średnicę i głębokość krateru oraz siłę wybuchu. Co więcej, dowiesz się też, jaki byłby prognozowany koszt strat materialnych i w jakim promieniu od wybuchu ubrania i drzewa mogłyby stanąć w ogniu.

Przykładowo, gdyby kometa o średnicy 500 m, prędkości 17 km/s i przy kącie 45 stopni spadłaby we Wrocławiu, stworzyłaby krater o szerokości 3,8 km, uwalniając przy tym więcej energii niż wszystkie bomby atomowe na świecie. Od samego uderzenia zginęłoby 13 640 osób, a w wyniku fali uderzeniowej 332 981 osób.

Tego typu wizualizacje mogą mocno działać na wyobraźnię, jednak zgodnie z ustaleniami naukowców, którzy stale wypatrują asteroid, mogących dokonać zniszczeń na Ziemi, w najbliższej przewidywalnej przyszłości, czyli 100 lat, na naszą planetę nie spadnie żaden obiekt, który mógłby poważnie nam zagrozić.

