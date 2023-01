Tradycyjne dyski HDD nadal mają swoje zastosowania, a producenci przygotowują coraz pojemniejsze modele. Firma Seagate zapowiedziała wprowadzenie nowej generacji dysków, które mają zaoferować pojemność sięgającą 30 TB.

Firma Seagate to jeden z głównych graczy na rynku dysków twardych HDD. Podczas sprawozdania finansowego, producent ujawnił plany dotyczące rozbudowy oferty „twardzieli” – w najbliższym czasie planowana jest premiera modeli o pojemności 22 TB i 24 TB, ale niedługo później doczekamy się modeli mogących pomieścić nawet 30 TB. Można tutaj mówić o małej rewolucji na rynku HDD.

Seagate zapowiada dyski HDD o pojemności 30 TB

Nowa generacja dysków twardych będzie korzystać z technologii zapisu magnetycznego wspomaganego ciepłem (HAMR), która pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć upakowanie danych na talerzu – w końcu doczekamy się modeli o rekordowej pojemności 30 TB.

Wprawdzie technologia HAMR jest rozwijana od dłuższego czasu, a pierwsze próbki dysków są udostępniane wybranym klientom do oceny, ale teraz mamy doczekać się oficjalnej premiery pierwszego dysku z nowym systemem zapisu. Premiery takich dysków należy spodziewać się już w czerwcu, ale początkowo będą one dostępne dla hiperskalowych centrów danych w chmurze. Później być może trafią one także na rynek konsumencki.

Obecnie spodziewamy się uruchomienia naszej platformy o pojemności ponad 30 TB w czerwcu, nieco wyprzedzając harmonogram. Szybkość początkowego wzrostu wolumenu modeli HAMR będzie zależała od wielu czynników, w tym wydajności i terminu kwalifikacji u klientów.

- powiedział podczas telekonferencji Dave Mosley, dyrektor generalny firmy Seagate (za SeekingAlpha).

Udział dysków HAMR w ofercie producenta będzie stosunkowo niewielki, ale z biegiem czasu powinien się powiększać.

Seagate szykuje dyski HDD o pojemności 50 TB

Technologia HAMR pozwala opracować jeszcze pojemniejsze nośniki. Producent potwierdził, że udało mu się opracować talerze o pojemności 5 TB, co teoretycznie umożliwiałoby tworzenie 3,5-calowych dysków twardych o pojemności 50 TB (zakładając, że w jednym dysku znajdzie się 10 takich talerzy).

Na dyski twarde o pojemności 50 TB będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Według udostępnionych planów, pierwsze tak pojemne modele mają pojawić się dopiero w 2026 roku.

Źródło: Tom’s Hardware