Co jest potrzebne do zamontowania karty graficznej? Firma SeaSonic poleca użyć... suszarki do włosów. Pomysł wydaje się abstrakcyjny, ale wbrew pozorom ma swoje uzasadnienie.

Składanie komputera nie jest łatwym zajęciem. Mniej doświadczone osoby często obawiają się nieodpowiedniego podłączenia podzespołów i uszkodzenia sprzętu. Obawy mają swoje uzasadnienie szczególnie w przypadku najnowszych kart graficznych GeForce RTX 4000, które korzystają z nowej wtyczki zasilania – wszyscy chyba pamiętamy aferę ze spalonymi gniazdami zasilania 12VHPWR.

SeaSonic podpowiada jak zamontować kartę GeForce RTX 4000

Firma SeaSonic przygotowała poradnik, który ma ułatwić prawidłowe podłączenie kart graficznych GeForce RTX 4000 (a tym samym uniknięcie problemów ze sprzętem).



Producent ostrzega przed zginaniem przewodu zasilającego zbyt blisko wtyczki

Producent zaleca dokładne włożenie wtyczki zasilającej do gniazda (potwierdza to kliknięcie). Nie należy zginać kabla i przyciskać zbyt blisko złącza po jego podłączeniu.

Problem może pojawić się w mniejszych obudowach, gdzie nie ma zbyt dużo miejsca na wygodne poprowadzenie przewodów. W takiej sytuacji producent podpowiada, by lekko podgrzać wiązkę z zasilacza np. suszarką do włosów. Podgrzane kable będą bardziej plastyczne, co pozwoli łatwiej je wygiąć i ułożyć wewnątrz obudowy komputera.

Rozumiemy, że może zaistnieć potrzeba wygięcia kabli w celu dopasowania ich do obudowy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, należy to zrobić zgodnie z poniższymi zaleceniami: Odłącz kabel 12VHPWR / 12V-2x6 od zasilacza i karty graficznej,

Ostrożnie użyj delikatnego źródła ciepła (takiego jak suszarka do włosów), aby ostrożnie podgrzać obszar kabla, w którym chcesz wykonać zgięcie,

Ostrożnie włóż złącza do zasilacza i karty graficznej,

Upewnij się, że złącza są prawidłowo osadzone, a zatrzask na złączach jest zatrzaśnięty i zablokowany z kliknięciem,

Bardzo ważne jest, aby po prawidłowym umieszczeniu złączy nie zginać kabli ani nie wywierać niepotrzebnej siły na złącza, zarówno po stronie zasilacza, jak i procesora graficznego.

Co myślicie o takim pomyśle? Próbowaliście kiedyś podgrzewać kabeli z zasilacza suszarką do włosów?

Źródło: SeaSonic