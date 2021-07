Jak zbudować komputer? Samodzielne złożenie komputera nie jest skomplikowane i może przynieść mnóstwo satysfakcji. W takim przypadku mamy pełną kontrolę nad konfiguracją sprzętu, więc nasz komputer będzie dokładnie odpowiadał naszym oczekiwaniom.

Jak złożyć komputer? Zdajemy sobie sprawę, że wielu z naszych czytelników to prawdziwi sprzętowi wymiatacze, ale każdy z nas kiedyś zaczynał. Ten materiał przeznaczony jest dla osób, które jeszcze nigdy nie składały swojego komputera, ale w końcu chciałyby to zrobić. Na naszych łamach wielokrotnie prezentujemy nasze propozycje konfiguracji, choćby taniego komputera do gier.

W tym poradniku skupiamy się na podzespołach, ale nie zapomnijcie również o wyborze gamingowego monitora. Innego rodzaju poradników również nie brakowało, o czym możecie się naocznie przekonać:

Jak złożyć komputer do gier?

W tym poradniku przedstawiamy absolutne podstawy oraz prezentujemy złożenie przykładowego komputera na materiale wideo. Wychodzimy z założenia, że kupowanie gotowców jest dla przepłacających cieniasów ;-).

W celu dobrania sprzętu idealnego dla siebie, możecie też skorzystać z narzędzia konfigurator PC. Sprawdza on kompatybilność poszczególnych podzespołów, więc nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy, aby sprawdzić wymarzoną konfigurację.

Poniższe wideo przedstawia sam proces składania komputera, poniżej natomiast znajdziecie informacje dotyczące wyboru absolutnie wszystkich podzespołów.

Jak zbudować komputer? Składanie komputera krok po kroku na wideo

Co jest potrzebne do złożenia komputera?

Podstawowe elementy komputera

Ten artykuł jest równocześnie agregatorem, pełnym cennej wiedzy oraz linków do naszych topów polecanych podzespołów niezbędnych przy złożeniu komputera. Warto więc dodać go do ulubionych, jako, że listy polecanych produktów są przez nas wciąż odświeżane, tak by były aktualne. Jeśli nie dziś, na pewno przyda się w przyszłości!

Procesor - Intel czy AMD?

Wybór podzespołów najlepiej wybrać od procesora. Oczywiście jeśli komputer ma służyć głównie do grania, równie dobrze można zacząć od karty graficznej, a potem dobrać do niej tak podzespoły, by zapewnić jej optymalną wydajność. Zacznijmy jednak klasycznie.

Którego producenta procesorów wybrać? Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb. Firma AMD kusi świetnym stosunkiem ceny do wydajności, znakomitą wydajnością wielordzeniową i długim wsparciem dla jednej podstawki, co oznacza, że możemy przez długi czas nie martwić się o wymianę płyty głównej, nawet jeśli chcemy zmienić procesor na nowocześniejszy. Intel wciąż może zaoferować najwyższą wydajność dla jednego rdzenia, ale aktualne ceny nie są specjalnie atrakcyjne.

Jaki procesor do wysokich rozdzielczości? Wydajność w grach pomiędzy procesorami obu producentów wciąż jest po stronie Intela, ale różnice są już stosunkowo niewielkie, istotne bardziej dla osób które są zdeterminowane by grać przy wysokim odświeżaniu ekranu (np. 144 Hz) i dużej liczbie klatek na sekundę, ale w niższych rodzielczościach (np. Full HD). W przypadku wyższych rozdzielczości jak 2560 x 1440, czy też 3840 x 2160 (4K UHD) różnice pomiędzy procesorami się zacierają.

Aktualnie warto wybrać nowoczesne procesory Intel Core 10-tej generacji (ewentualnie starszej, ale wciąż wydajnej 9-tej generacji), bądź procesory AMD Ryzen serii 3xxx (Zen 2). Jeśli zastanawiasz się jaki procesor wybrać, poniżej znajdziesz nasze publikacje dotyczącego tego podzespołu.

Cooler (chłodzenie na procesor) - powietrzne czy wodne?

Większość procesorów Ryzen wyposażonych jest w standardzie w cooler (i to całkiem przyzwoity), więc odpada nam dodatkowy koszt. Jeśli jednak zamierzamy się bawić w wysokie podkręcanie trzeba zainwestować w bardziej wydajne chłodzenie - być może nawet wodne. W przypadku AMD można jednak zainwestować w procesory z "X" w nazwie, które są nieco droższe, ale których osiągi są już tak wyśrubowane, że ich dalsze podkręcanie nie jest konieczne. Jeśli zastanawiasz się jaki cooler wybrać, poniżej znajdziesz nasze publikacje dotyczącego tego podzespołu.

Aktualnie na rynku pojawiło się sporo chłodzeń wodnych AIO, które z pewnością świetnie sprawdzą się w przypadku mocno podkręconych procesorów. Zajmują one jednak sporo miejsca (zwłaszcza w przypadku chłodnic 360 mm), a dobre coolery powietrzne mogą równie dobrze sobie radzić w przypadku rozsądnego OC. W przypadku kupna chłodzenia wodnego trzeba się koniecznie zorientować, czy aby na pewno zmieści się do naszej obudowy.

Płyta główna - topowa, czy ze średniego segmentu?

Kiedy znamy już model procesora, możemy dobrać do niego płytę główną. Jaką wybrać? Wiele zależy od tego, czy zamierzamy podkręcać sprzęt (do tego najlepiej nadają się najlepsze topowe modele), zależy nam na dodatkowym wyposażeniu istotnym dla gracza (płyty gamingowe), czy też po prostu chcemy kupić rozsądnie wycenioną płytę z jak najlepszym stosunkiem ceny do możliwości. Na rynku dostępne są dobrze wyposażone i wycenione płyty w cenie około 400-700 zł (mowa oczywiście o mainstreamowych podstawkach Intel LGA 1151/LGA 1200 oraz AMD AM4) - wszystko powyżej to raczej sprzęt dla entuzjastów.

Płyty dla entuzjastów są niesamowicie wyposażone, często zbudowane pod kątem ekstremalnego OC i mogą się pochwalić licznymi dodatkami. Sęk w tym, że ich ceny są... również dla entuzjastów, a dla przeciętnego użytkownika w zupełności wystarczą przyzwoite płyty ze średniego segmentu.

Zwróćcie koniecznie uwagę na rodzaj chipsetu - płyty zwykle dzielą się na trzy segmenty cenowe, które zasadniczo różnią się wyposażeniem i ceną. Tańsze modele wyposażone w słabsze chipsety moga np. nie umożliwiać podkręcania, czy też stosowania pamięci RAM o wyższym taktowaniu (mowa głównie o platformie Intela). Jeśli zastanawiasz się jaką płytę główną wybrać, poniżej znajdziesz nasze publikacje dotyczącego tego podzespołu.

Pamięci RAM - szybkie, czy przeciętne?

Aktualnie używanym standardem są pamięci DDR4. Obecnie ich ceny mocno spadły i jest to chyba najlepszy moment na ich zakup. Jeśli chodzi o pojemność to 8 GB to absolutne minimum, ale gracze powinni od razu celować w pojemność 16 GB. Oczywiście zawsze celujemy w zestawy, a nie kupujemy pojedynczych modułów RAM. Tzn. jeśli chcemy zostać posiadaczami 16 GB RAM to kupujemy zestaw 2 x 8 GB (dwukanałowy). Platformy high-end Intela i AMD korzystają już z czterokanałowych kontrolerów (a w drodze są sześciokanałowe), więc w tym przypadków kupujemy np. zestaw 4 x 4 GB. W ten sposób zapewniamy najbardziej efektywne działanie komputera.

Jeśli chodzi o taktowanie to najlepszym wyborem na dziś jest częstotliwość pracy około 3200 MHz. Obecne procesory pozwalają na stosowanie znacznie szybszych pamięci RAM, jak na przykład taktowanych 4266 MHz, ale przyrost wydajności jaki dzięki temu uzyskamy nie usprawiedliwia znacznie wyższej ceny.

Jeśli zastanawiasz się jaką pamięć RAM DDR4 wybrać, poniżej znajdziesz nasze publikacje dotyczącego tego podzespołu. Pamiętajmy, że pamieć RAM można również podkręcać, ale jest to zależne od możliwości płyty głównej i procesora.

Karta graficzna - topowa, czy ze średniego segmentu?

Oczywiście należy pamiętać, że wiele procesorów jest wyposażonych w zintegrowaną grafikę. Jeśli komputer na służyć głównie do prostych prac i konsumpcji treści, taki układ graficzny może być w zupełności wystarczający. Wybór karty graficznej dla gracza nie jest specjalnie skomplikowany - im więcej pieniędzy przeznaczysz na zakup tym szybszą otrzymasz kartę i będziesz mógł grać w wyższych rozdzielczościach i większej ilości klatek na sekundę.

Radeon, a GeForce - różnice Pomiędzy kartami graficznymi AMD (Radeon) i NVIDIA (GeForce) są jednak istotne różnice. Nowe karty AMD RDNA (serii 5xxx) oferują dobry stosunek ceny do wydajności, jak i wsparcie technologii FidelityFX. Karty GeForce serii RTX mogą się jednak pochwalić obsługą ray-tracingu i DLSS (opcje te nie są dostępne dla kart GTX, jak np. 1650/1660 Ti). Wybór karty ma wpływ na wybór monitora, bowiem karty GeForce obsługują technologię supersynchronizacji G-Sync, natomiast Radeony technologię FreeSync.

Gracze na pewno nie powinni inwestować w najtańsze karty, bo z założenia jest to zakup, który ma nam wystarczyć na dłuższy czas. Godne polecenia z pewnością z modele Radeon RX 5600 XT, które można już kupić za około 1300-1400 złotych. Za 1400-1500 złotych można kupić również GeForce RTX 2060, czyli najtańszą kartę z obsługą ray-tracingu. Topowe karty jak na przykład GeForce RTX 2080 Ti pozwalają już na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 4K UHD, ale ich ceny zaczynają się od ponad 5000 złotych.

Kolejna generacja kart Radeon (RDNA2) ma już oferować obsługę ray-tracingu, ale NVIDIA szykuje się już do premiery kart serii 3xxx - walka obu producentów chipów graficznych wejdzie więc na kolejny poziom. Może warto poczekać na ich premierę? Warto również dodać, że łączenie kart graficznych (technologie SLI i CrossFire) są obecnie coraz mniej popularne i coraz mniej je obsługuje.

Jeśli zastanawiasz się jaką kartę graficzną wybrać, poniżej znajdziesz nasze publikacje dotyczącego tego podzespołu.

Dysk - HDD czy SSD?

Praktycznie rzecz biorąc dyski HDD pełnią dziś już wyłącznie rolę magazynów danych, podczas gdy na SSD instalujemy system i wszystkie często używane programy. To zapewnia odpowiednią responsywność systemu i szybkość działania komputera. Do większości zastosowań w zupełności wystarczą nośniki SSD SATA 2,5 cala/M.2 SATA, które może nie oferują zawrotnych transferów, ale są za to relatywnie tanie. Osoby pracujące na dużych ilościach danych, profesjonaliści, czy entuzjaści powinni zainteresować się nośnikami SSD M.2 korzystającymi z interfejsu PCI Express (NVMe).

Aktualnie najpopularniejsze są modele SSD PCIe wykorzystujące interfejs PCI Express w wersji 3.0, ale na rynku dostępne są już modele oparte na wersji 4.0 - jak na razie obsłużyć je jedynie mogą płyty AMD z chipsetem X570 i B550.

Jeśli zastanawiasz się jaki dysk wybrać, poniżej znajdziesz nasze publikacje dotyczącego tego podzespołu.

Zasilacz - o jakiej mocy?

Im bardziej wydajne podzespoły jak karta graficzna, czy też procesor, tym większe zapotrzebowanie na energię. Nie należy jednak popadać w przesadę, bowiem nawet bardzo wydajne konfiguracje jak procesor Intel Core i9 9900K z kartą NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti zadowolą się markowym zasilaczem o mocy około 600 W. Jeśli zastanawiasz się jaki zasilacz wybrać, poniżej znajdziesz nasze publikacje dotyczącego tego podzespołu.

Obudowa - z oknem, czy bez?

Tu już panuje pełna dowolność, a na rynku znajduje się dużo interesujących obudów w atrakcyjnych cenach. Jeśli zastanawiasz się jaką obudowę wybrać, poniżej znajdziesz nasze publikacje dotyczącego tego podzespołu.