Poznajcie Sejm The Game - pierwszą grę RPG, która przeprowadzi graczy przez niuanse polskiej polityki, sięgając przy tym po odważny i nieskrępowany humor podsycany absurdem.

Czym powinna cechować się dobra gra? Jeśli zerkniemy na najlepsze polskie gry, to Sejm The Game to gra, o którą nikt nie prosił, ale i tak ją otrzymamy. Studio Simplicity Games zapowiada produkcję z gatunku RPG, która pozwoli graczom wcielić się w ulubionego parlamentarzystę, stworzyć własną partię i poprowadzić ją do zwycięstwa. Całość realizowana w duchu prawideł, które rządzą rodzimą sceną polityczą, a więc nie zabraknie tu absurdu.

Co zrobić, by dopchać się do koryta?

To nie będzie proste zadanie! Jako nowo wybrany członek parlamentu, będziesz musiał zadbać nie tylko o swoje poparcie, ale także o poziom godności. Jak dobrze wiemy, każdy deputowany może znieść wiele, ale utrata szacunku do samego siebie oznacza konieczność rezygnacji.

Gracze będą mieli okazję wcielić się w jednego z wielu barwnych deputowanych. Każda postać będzie miała swoje unikalne, czasami pozytywne, a czasami negatywne właściwości. Czy Twoja postać cierpi na brak inteligencji? To nie problem! Zawsze można zdezorientować przeciwnika politycznego podczas debaty, rzucając w niego kotletem.

Absurd wylewa się z ekranu

Kanapowi posłowie do swojej dyspozycji będą mieli szeroki wachlarz narzędzi politycznej zagłady. Organizowanie protestów, happeningi, afery i wszelkie wygłupy, z których są znane korytarze sejmowe:

Krytyczny atak z użyciem kota bojowego? Jest.

Klątwa niemieckiego agenta odbierająca popularność zaatakowanemu? Jest.

Ewakuacja osłabionych walkami na festynie jednostek policyjnym Black Hawkiem? Jeszcze jak!

Stwórz partię polityczną swoich marzeń

Sejm the Game umożliwi graczom personalizację swojej partii poprzez wybór nazwy, logotypu oraz kształtowanie programu politycznego. Gra oferuje również możliwość tworzenia strategicznych sojuszy, które są kluczowe w walce o najwyższe stanowiska w kraju.

Masz ochotę na rolę liberalnego dyktatora? Żaden problem! A może wolisz być konserwatystą, który uczestniczy w paradach? Oczywiście, że tak! Należy jednak, pamiętać że sondaże to podstawa i w toku rozgrywki należy zrobić wszystko, by znaleźć się na szczycie.

Oprócz zakamarków cyrku na Wiejskiej odwiedzimy wiele ciekawych lokacji. Pościg za poszukiwanymi zbiegami w Pałacu Prezydenckim. Gorące debaty w studiu telewizyjnym. Potyczki z Policją na protestach rolników, czy zakładanie podsłuchów w znanym klubie - w Sejm The Game jest wszystko.

Główne cechy gry

15 parlamentarzystów różniących się parametrami takimi jak inteligencja, prezencja i chytrość oraz specjalnymi umiejętnościami

Dowolność w tworzeniu własnej partii politycznej oraz jej programu

Niepowtarzalny humor

Fabuła nawiązująca do aktualnych wydarzeń w krajowej polityce

Prosta kreskówkowa oprawa graficzna

Data premiery Sejm The Game i dostępność

Data premiery gry na platformie Steam zostanie ogłoszona wkrótce. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: informacja prasowa