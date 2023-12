Sezon 1 w COD: MW 3, Zombie i Warzone. Aż roi się od nowości

Sezon 1 czas zacząć, a to oznacza garść nowości w sieciowym Call of Duty: Modern Warfare 3, Trybie Zombie oraz Warzone. Część zawartości będzie dostępna od 6 grudnia wraz ze startem inauguracyjnego sezonu.

Call of Duty: Modern Warfare 3 - Sezon 1

Rozpoczyna się pierwszy sezon sieciowych rozgrywek w Call of Duty: Modern Warfare 3. Trzeba przyznać, że aż roi się od nowej zawartości. Przewidziano cztery nowe mapy: Meat, Greece oraz Rio do starć 6v6 (dwie pierwsze będą dostępne na start sezonu).

Sezon 1 wzbogaci Modern Warfare 3 o nowe tryby, czyli Gunfight, Team Gunfight, All or Nothing, Vortex, Infected i Headquarters. Karnet bojowy zawiera 100 poziomów do odblokowania; znajdziemy tu kolejne części zapasowe i kilka nowych broni. Ciekawie prezentuje się podwieszany/podlufowy miotacz ognia w sektorze A14. Rozgrywkę uzupełnią dwie nowe premie za serię zabójstw, czyli EMP oraz Swarm.

Call of Duty: Warzone

I oto jest nowa mapa w Warzone, czyli Urzykistan, znany graczom z trybu Zombie. Urzykistan jest nieco mniejszy od Al-Mazrah, co powinno nadać rozgrywce bardziej dynamicznego charakteru. Ale coś za coś - tym razem w starciach będzie maksymalnie 100 graczy.

W zaktualizowanym Warzone pojawi się tac-stance z MW3, czyli nowa postawa strzelectwa. Upragniona możliwość anulowania animacji wślizgu i przeładowania też staje się faktem. Jakby tego było mało, to otrzymamy poziome tyrolki, pojawi się też pociąg, który możemy uruchomić i wiele, wiele więcej.

Call of Duty: Tryb Zombie

Tu również nie zabraknie nowości wraz ze startem pierwszego sezonu. W Trybie Zombie czeka nas nowa misja fabularna oraz specjalne wyzwanie Mrocznego Eteru, które zdaniem twórców ma “przypominać labirynt”. Gdy wejdziemy do specjalnego portalu, nasza drużyna będzie mieć 30 minut na wykonanie serii zadań.

Nie zabraknie nowego wariantu cudownej broni, czyli V-R11, który to pozwoli zmienić wrogów (zombie oraz ludzi) w swoich sojuszników. Skoro o pomocnikach mowa, to pewnym urozmaiceniem jest możliwość zwerbowania na stałe Piekielnego Ogara.

Źródło: Call of Duty