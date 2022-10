Chcielibyście kupić kartę GeForce RTX 4090? Nie jest to takie proste. Zakup sprzętu graniczy z cudem, a dostępne modele są sprzedawane po horrendalnych cenach.

Karta GeForce RTX 4090 spotkała się ze świetnym odbiorem branżowych mediów, ale jej zakup wcale nie jest taki prosty – w sklepach brakuje sprzętu, a dostępne modele są sprzedawane po mocno zawyżonych stawkach.

Dostępność kart graficznych GeForce RTX 4090 – jest źle

Premiera karty GeForce RTX 4090 wydawała się naprawdę bardzo dobrze przygotowana. Na rynku pojawiła się referencyjna wersja Founders Edition, a do tego cała gama autorskich modeli partnerskich producentów. W praktyce niestety nie wygląda to tak dobrze.

Przejrzeliśmy oferty największych polskich sklepów z elektroniką i dorwanie jakiejkolwiek karty GeForce RTX 4090 graniczy z cudem. Nowe modele są praktycznie niedostępne w sprzedaży i w najbliższych dniach sytuacja najpewniej nie ulegnie zmianie. Według informacji które udało nam się uzyskać, najbliższe dostawy spodziewane są pod koniec miesiąca. Problemy z dostępnością wynikają z przestoju w Chinach (na początku miesiąca obchodzono tzw. Złoty Tydzień, czyli Chińskie Święto Narodowe, więc zakłady produkcyjne były nieczynne).

Nowe karty są jednak dostępne... na portalach z ogłoszeniami. Handlarzom sprytnym klientom udało się kupić karty z pierwszych partii dostaw i teraz odsprzedają je po zawyżonych cenach. Niektórzy nawet odsprzedają tutaj niezrealizowane zamówienia na karty.

Producenci będą walczyć z zawyżonymi cenami kart GeForce RTX 4090

Część sklepów wykorzystuje niedobory towaru do podnoszenia cen. Takie działanie nie podoba się producentom.

Firma Gigabyte Aorus z Beneluksu opublikowała oświadczenie – producent nie ma sobie nic do zarzucenia jeśli chodzi o przygotowanie premiery i jednocześnie potępia praktyki sklepów, które zawyżają ceny sprzętu. Lokalny oddział ma zamiar współpracować z dystrybutorami, aby podobna sytuacja nie wydarzyła się w przyszłości.

Jako Gigabyte/Belelux chcielibyśmy publicznie wypowiedzieć się na temat eksplozji cen, którą zaobserwowaliśmy podczas premiery GeForce RTX4090. Razem z naszymi partnerami i wszystkimi kolegami z Gigabyte/Aorus dołożyliśmy wszedlkich starań, aby zapewnić społeczności graczy najnowsze i najlepsze produkty z uczciwą cenę z wystarczającą ilością zapasów.

Jako dumni pracownicy firmy produkującej karty graficzne, ale także jako zagorzali maniacy gier i sprzętu, absolutnie nie jesteśmy zadowoleni z tych podwyżek i wcale nie o to nam chodzi. Współpracujemy z naszymi dystrybutorami i resellerami, aby mieć pewność, że to się nie powtórzy. Dotyczy to obecnych kart GeForce RTX 4090, ale także przyszłych produktów, które zostaną wprowadzone na rynek

Przy okazji warto dodać, że Nvidia testuje tutaj inne, kontrowersyjne rozwiązanie. Chodzi o program priorytetowego dostępu do zakupu karty GeForce Founders Edition, w którym wybrani gracze i twórcy treści otrzymywaliby priorytetowe zaproszenie do zakupu sprzętu.

