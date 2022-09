Planujecie zakup karty GeForce RTX 4090? Przygotowaliśmy przegląd niereferencyjnych modeli, które pojawią się na rynku – to topowy sprzęt, który zaskakuje wydajnością, ale i gabarytami.

Premiera karty graficznej GeForce RTX 4090 na pewno wzbudziła sporo emocji. Może nie jest to sprzęt dla szerokiego grona odbiorców, ale na pewno znajdzie swoich zwolenników – karta ma zapewniać dużo lepsze osiągi względem poprzednika, a do tego oferuje szereg nowoczesnych technologii (w tym np. DLSS 3).

Na co możemy liczyć?

GeForce RTX 4090 – topowy model z generacji Ada Lovelace

GeForce RTX 4090 to topowy przedstawiciel generacji Ada Lovelace – docelowo zastępuje on konstrukcje GeForce RTX 3090 i GeForce RTX 3090 Ti, czyli karty przeznaczone dla graczy i twórców treści. Karta nada się zatem do budowy super wydajnych komputerów do grania, ale też mocnych stacji roboczych.

Model GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3090 Ti GeForce RTX 4090 Generacja Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ada Lovelace

(TSMC N4) Układ graficzny GA102 GA102 AD102 Jednostki cieniujące 10496 10752 16384 Jednostki teksturujące 328 336 512 Jednostki rasteryzujące 112 112 192 Rdzenie Tensor 328 (3. gen) 336 (3. gen) 512 (4. gen) Jednostki RT 82 (2. gen) 84 (2. gen) 128 (3. gen) Taktowanie bazowe 1395 MHz 1560 MHz 2230 MHz Taktwanie Boost 1695 MHz 1860 MHz 2520 MHz Pamięć wideo 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo 19 500 MHz 21 000 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo 936 GB/s 1008 GB/s 1008 GB/s Współczynnik TDP 350 W 450 W 450 W Cena (sugerowana) $1499 $1999 $1599

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Nvidia AD102 w lekko okrojonej wersji z 16 384 jednostkami cieniującymi oraz 24 GB pamięci GDDR6X 384-bit. Pobór mocy oszacowano na 450 W, ale Nvidia zaleca wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 850 W (niektórzy producenci idą o krok dalej i polecają 1000 W lub nawet 1200 W).

Na niezależne testy wydajności przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent chwalił się świetną wydajnością w grach. W przypadku tytułów korzystających z ray tracingu karta oferuje 2- lub nawet 4-krotny wzrost wydajności względem GeForce RTX 3090 Ti.

RTX 4090 ma świetnie się sprawdzić również jako karta do stacji roboczych. W przypadku profesjonalnych zastosowań, użytkownicy mogą liczyć na 2-krotne przyspieszenie wykonywania operacji względem modelu GeForce RTX 3090 Ti.

Przegląd niereferencyjnych modeli GeForce RTX 4090

Wprawdzie Nvidia zaprezentowała referencyjną wersję karty (GeForce RTX 4090 Founders Edition), ale model ten nie będzie dostępny w naszym kraju. Zainteresowani będą musieli wybrać jedną z niereferencyjnych wersji przygotowanych przez partnerskich producentów - ceny mają zaczynać się od 9199 złotych za najuboższe konstrukcje, ale za lepsze, podkręcone wersje trzeba będzie wydać już ponad 10 tys. złotych.



Nvidia GeForce RTX 4090 w referencyjnej wersji Founders Edition

Wśród niereferencyjnych modeli dominują konstrukcje z chłodzeniem powietrznym. Ilość generowanego ciepła jest ogromna, więc producenci stosują tutaj potężne układy chłodzenia, które zajmują trzy lub cztery sloty dla kart rozszerzeń i mają grubo ponad 30 cm długości. Trzeba uważać, bo niektóre wersje mogą się nie zmieścić do obudów typu tower. Można też spotkać wersje z chłodzeniem wodnym AiO (np. Inno3D iChill Black czy MSI Suprim Liquid) czy modele z blokiem wodnym (np. Inno3D iChill).

Co ciekawe, podkręcone wersje nie są jakoś specjalnie szybsze względem domyślnej specyfikacji - w przypadku potwierdzonych modeli producenci przyspieszyli rdzeń o 15 - 90 MHz. Bez dokładnych testów nie wiemy jednak, jak wygląda kwestia limitów mocy, które też mogą mieć wpływ na osiągi.

W takim razie zerknijcie co przygotowali dla nas producenci:

ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090 to topowa propozycja producenta, która ma zainteresować wymagających użytkowników. Uwagę zwraca nowe chłodzenie w odważnej stylistyce – konstrukcja obejmuje masywny radiator z komorą parową oraz trzy duże wentylatory. Nie zapomniano też o podświetleniu ARGB LED. Warto jednak zwrócić uwagę na rozmiary karty, bo całość ma 35,6 cm długości i zajmuje 3,5 miejsca (!).

Producent zastosował niestandardową płytkę drukowaną z ulepszonymi komponentami. W sprzedaży pojawi się wersja standardowa i fabrycznie przyspieszona z dopiskiem OC (szczegóły jeszcze nie zostały tutaj ujawnione, ale możemy liczyć na lepszą wydajność). Uwagę zwraca rozszerzony zestaw wyjść obrazu: dwa HDMI i trzy DisplayPort.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 to druga propozycja producenta, która ma przyciągnąć klientów oczekujących ciut tańszej propozycji. Karta wykorzystuje ulepszone chłodzenie z masywnym radiatorem i trzema wentylatorami. Całość przyozdobiono subtelnym podświetleniem ARGB LED. Nadal mamy do czynienia z potężna konstrukcją - TUF Gaming ma prawie 35 cm długości i zajmuje 3,65 miejsca w obudowie.

Karta pojawi się w dwóch wersjach – standardowej i fabrycznie podkręconej z dopiskiem OC (jeszcze nie wiadomo do ilu, ale powinna ona oferować ciut lepszą wydajność). Model TUF Gaming też korzysta ze zmodyfikowanej płytki drukowanej, na której umieszczono bogatszy zestaw wyjść obrazu (dwa HDMI i trzy DisplayPort).

Gainward GeForce RTX 4090 Phantom to jedna z tych konstrukcji, która na pewno wyróżnia się ciekawym wzornictwem. Producent postawił na ciemną stylistykę wzbogaconą o podświetlenie ARGB LED. Chłodzenie wykorzystuje potężny radiator z komorą parową oraz trzy wentylatory Cyclone z trybem półpasywej pracy - całość ma niespełna 33 cm i zajmuje 3,5 slota w obudowie.

Gainward GeForce RTX 4090 pojawi się w wersji pracującej z domyślnymi zegarami oraz fabrycznie podkręconej GS (Golden Sample). Nie powinniśmy jednak oczekiwać solidnego przyspieszenia, bo zegar rdzenia zwiększono z 2520 do 2610 MHz (czyli o 90 MHz).

Producent podał nam ceny kart. Zwykły model Gainward RTX 4090 Phantom ma kosztować 9399 złotych, natomiast podkręcona wersja Gainward RTX 4090 Phantom GS o 100 złotych więcej - 9499 złotych.

Gigabyte GeForce RTX 4090 Aorus Master to jedna z największych wersji dostępnych na rynku. Producent zastosował potężne chłodzenie WindForce, które zajmuje 4 sloty, ma prawie 36 cm długości, a do tego mocno wystaje ponad zarys śledzia. Konstrukcja obejmuje potężny radiator z komorą parową oraz trzy podświetlane wentylatory, a na obudowie umieszczono jeszcze wyświetlacz LCD.

Aorus Master korzysta z przeprojektowanej płytki drukowanej i pracuje z fabrycznie podniesionymi zegarami (producent jeszcze nie podaje dokładnych wartości). Warto zwrócić uwagę na podwójny BIOS, który pozwala wybrać wydajny lub cichy profil działania karty. Dodatkowym atutem jest możliwość przedłużenia gwarancji na kartę do 4 lat (po rejestracji na stronie).

Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC to trochę mniejsza konstrukcja, ale na pewno nie można jej odmówić ciekawej stylistyki. Karta wykorzystuje autorskie chłodzenie WindForce - znajdziemy tutaj masywny radiator z komorą parową, trzy wentylatory, a całość przyozdobiono podświetleniem RGB LED. Warto jednak zauważyć, że karta ma 34 cm długości i zajmuje prawie cztery sloty.

Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podniesione zegary, ale producent jeszcze nie podaje dokładnej częstotliwości rdzenia. Wiemy natomiast, że przewidziano tutaj podwójny BIOS, dzięki czemu można wybrać dwa profile ustawień – cichy lub wydajny. Podobnie jak w modelu Aorus, użytkownicy mogą przedłużyć przysługującą gwarancję do 4 lat (po rejestracji).

Gigabyte GeForce RTX 4090 WindForce to podstawowa propozycja producenta. Na karcie zainstalowano skromniejszą wersję chłodzenia WindForce, jednak nadal mamy do czynienia z całkiem pokaźną konstrukcją - pod obudową znalazł się potężny radiator z komorą parową i trzy wentylatory. Karta ma 33 cm długości i zajmuje trochę ponad trzy sloty.

Wersja WindForce pracuje ze standardowymi taktowaniami, więc powinien oferować wydajność zbliżoną do referencyjnego modelu. Producent zastosował jednak dwa profile BIOS, więc użytkownik ma możliwość wyboru trybu cichego lub wydajnego.

Inno3D GeForce RTX 4090 iChill X3 to topowa konstrukcja producenta, która wyróżnia się ciekawym, efektownym wzornictwem. Na karcie zamontowano spore, 3-slotowe chłodzenie z komorą parową i trzema wentylatorami, a całość schowano pod efektowną obudową z programowalnym podświetleniem RGB LED.

Wersja iChill X3 została lekko podkręcona - układ graficzny przyspieszono z 2520 do 2580 MHz, co powinno przełożyć się na ciut lepsze osiągi. Do dyspozycji oddano standardowy zestaw wyjść wideo, a zasilanie doprowadza 16-pinowe złącze (producent zaleca wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 850 W).

Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Black to z kolei konstrukcja wyposażona w chłodzenie zaprojektowane przy współpracy z firmą Arctic. Producent zastosował konstrukcję typu AiO – na rdzeniu zainstalowano blok wodny, a ciepło odprowadzane jest do grubej chłodnicy z dwoma 120-mm wentylatorami. Karta podczas obciążenia ma osiągać maksymalnie 60 stopni na rdzeniu i 66 stopni na pamięciach VRAM, zachowując przy tym bardzo dobrą kulturę pracy (26 dB).

Wersja iChill Black pracuje z takimi samymi ustawieniami. Procesor graficzny podkręcono do 2580 MHz, a pamięć wideo ma standardowe 21 000 MHz. Możemy zatem liczyć na niskie temperatury, cichą pracę, a przy okazji nieco lepsze osiągi względem standardowych wersji.

Model Inno3D GeForce RTX 4090 iChill Frostbite został przystosowany do komputerów z chłodzeniem wodnym. Producent zastosował tutaj blok wodny, który ma oferować jeszcze lepszą efektowność względem kart z serii RTX 3000 – według wewnętrznych testów, konstrukcja osiąga maksymalnie 60 stopni Celsjusza. Całość oczywiście przyozdobiono podświetleniem RGB LED.

Wersja iChill Frostbite wyróżnia się też fabrycznie podniesionymi zegarami – podobnie jak we wcześniejszych modelach z serii iChill, taktowanie rdzenia zwiększono do 2580 MHz. Możemy zatem liczyć na lepsze osiągi i niskie temperatury pracy.

Inno3D GeForce RTX 4090 X3 OC to podstawowa propozycja producenta. Na pewno jednak nie można jej odmówić efektownej stylistyki - uwagę zwraca rozbudowane, 3-slotowe chłodzenie, które zostało utrzymane w nowoczesnej stylistyce. Konstrukcja obejmuje masywny radiator z komorą parową oraz trzy 98-mm wentylatory. Na obudowie znalazło się podświetlane logo producenta.

Producent chwali się, że model Inno3D X3 OC pracuje z fabrycznie podniesionymi zegarami, ale nie należy oczekiwać sporego przyrostu wydajności (rdzeń przyspieszono z 2520 do 2550 MHz). Do dyspozycji oddano standardowy zestaw wyjść wideo.

KFA2 GeForce RTX 4090 SG (Serious Gaming) to na pewno jedna z efektowniejszych wersji RTX 4090. Uwagę zwraca odważna, nowoczesna stylisty, wzbogacona podświetleniem LED. Producent postawił na potężne chłodzenie z trzema 102-mm wentylatorami, a do tego z tyłu umieścił jeszcze jeden wentylator wspomagający odprowadzanie ciepła z radiatora. Karta ma ponad 35 cm długości i zajmuje ponad trzy sloty PCIe.

Wersja Serious Gaming domyślnie pracuje z taktowaniem rdzenia podniesionym do 2580 MHz, ale w aplikacji Xtreme Tuner można ją łatwo podkręcić do 2595 MHz. W zestawie dodawany jest specjalny wspornik ARGB Dark Obelisk Support Stick, który ma zapobiegać wyginaniu karty w komputerze (a przy okazji pozwala on dodatkowo podświetlić wnętrze obudowy).

MSI GeForce RTX 4090 Suprim nie powinien być specjalnym zaskoczeniem, bo bardzo podobnie wyglądał model GeForce RTX 3090 Ti Suprim X. Producent zastosował bardzo podobne chłodzenie Tri Frozr 3S, które nie tylko ciekawie wygląda, ale też ma zapewniać do dobre parametry pracy (wentylatory Torx Fan 5.0 oferują tryb pasywnej pracy Zero Frozr). Całość jest naprawdę spora - konstrukcja ma ponad 33 cm długości i zajmuje ponad 3 sloty (całe szczęście w zestawie dodawany jest wspornik).

Wersja Suprim pracuje z domyślnymi zegarami, ale producent przygotował też fabrycznie podkręcony model Suprim X (dokładne zegary jeszcze nie zostały podane). Warto dodać, że karta bazuje na przeprojektowanej płytce drukowanej, która ma oferować lepsze możliwości pod względem podkręcania.

MSI GeForce RTX 4090 Suprim Liquid to ulepszona konstrukcja, w której zastosowano hybrydowe chłodzenie – na karcie umieszczono radiator z wentylatorem, ale ciepło z rdzenia odprowadzane jest do chłodnicy z dwoma 120-mm wentylatorami (takie rozwiązanie ma zapewniać niższe temperatury, zachowując przy tym dobrą kulturę pracy – też zastosowano tryb pasywnej pracy Zero Frozr).

Standardowa wersja Suprim Liquid pracuje z domyślnymi zegarami, ale w ofercie producenta dostępny jest również podkręcony wariant Suprim Liquid X (jeszcze nie wiadomo jak bardzo). Karta bazuje na zmodyfikowanym projekcie płytki drukowanej. Dodatkowym atutem jest również możliwość wyboru dwóch profili ustawień: cichego lub wydajnego.

MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio też nie jest specjalnym zaskoczeniem, bo podobny model był już dostępny w poprzedniej serii GeForce RTX 3000. Producent zastosował jednak większe chłodzenie Tri Frozr 3, które ma efektywniej odprowadzać ciepło - konstrukcja ma aż 36 cm długości i zajmuje ponad trzy sloty PCIe. Całość prezentuje się naprawdę efektownie.

Kata wykorzystuje zmodyfikowaną płytkę drukowaną. Zwykła wersja Gaming Trio pracuje z domyślnymi zegarami, ale producent przygotował też fabrycznie przyspieszony model Gaming X Trio. W obydwóch wersjach przewidziano dwa profile ustawień – cichy i wydajny.

Palit GeForce RTX 4090 GameRock to jedna z odważniejszych wersji GeForce RTX 4090 (podobna do wcześniejszych modeli tego producenta). Uwagę zwraca ciekawe chłodzenie z komorą parową i trzema wentylatorami, które wykończono błyszczącym podświetleniem GameRock ARGB (będzie też wersja OmniBlack bez podświetlenia). Karta jest naprawdę spora – całość ma 33 cm długości i zajmuje 3,5 miejsca PCIe.

W sprzedaży pojawią się dwie wersje karty. Standardowy model GameRock pracuje z domyślnymi taktowaniami, a wersja GameRock OC została podkręcona do 2535 MHz na rdzeniu (czyli tylko o 15 MHz). Karta wymaga podłączenia 16-pinowego zasilania, ale producent zaleca tutaj wykorzystanie zasilacza co najmniej o mocy 1200 W.

Ceny? Palit GeForce RTX 4090 GameRock został wyceniony na 9399 złotych, a wersja Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC na 9449 złotych. Wersja Palit RTX 4090 GameRock OmniBlack jest tańsza niż sugerowana cena Nvidii – karta ma kosztować w sklepach 9199 złotych.

Zotac GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO to jedna z topowych wersji akceleratora. Nowa seria wyróżnia się też nowym chłodzeniem - producent postawił na nowoczesną stylistykę, która powinna przyciągnąć uwagę entuzjastów. Chłodzenie IceStorm 3.0 wykorzystuje potężny radiator i trzy duże wentylatory z trybem półpasywnej pracy Freezer Fan Stop. Całość przyozdobiono podświetleniem Spectra 2.0 RGB. AMP Extreme AIRO ma prawie 36 cm i zajmuje 3,5 miejsca PCIe.

Wersja AMP Extreme AIRO została fabrycznie podkręcona do 2580 MHz. Producent chwali się też ulepszonym projektem płytki drukowanej z mocniejszą sekcją zasilania, co może pomóc w dodatkowym przyspieszaniu karty. Karta oferuje dwa profile BIOS.

Zotac GeForce RTX 4090 Trinity wygląda podobnie, ale wprowadzono tutaj drobne modyfikacje. Producent zastosował chłodzenie IceStorm 3.0 z trzema dużymi wentylatorami (też z trybem półpasywnej pracy Freeze Fan Stop). Całość natomiast przyozdobiono podświetleniem Spectra 2.0 RGB. Rozmiary karty są podobne – całość ma prawie 36 cm długości i zajmuje 3,5 miejsca PCIe.

Standardowy model Trinity pracuje z domyślnymi zegarami (tj. 2520 MHz), ale w sprzedazy pojawi się też fabrycznie podkręcona wersja Trinity OC z zegarem 2535 MHz (przyspieszona o 15 MHz). Podobnie jak w modelu Amp Extreme, karta dysponuje dwoma profilami BIOS.

Źródło: ASUS, Gainward, Gigabyte, Inno3D, KFA2, MSI, Nvidia, Palit, Zotac