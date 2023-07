Rozwój technologii sprawił, że w telefonach gromadzimy mnóstwo danych, których utrata może generować szereg problemów. Co zrobić, jeśli zgubiłeś lub skradziono ci telefon z aplikacją mObywatel? Wystarczy znać jeden numer.

Prywatne zdjęcia, zapisane hasła i loginy do portali społecznościowych i innych serwisów oraz cyfrowy dowód osobisty. To tylko niektóre z rzeczy, o które można się obawiać podczas kradzieży telefonu. W czasach, kiedy coraz więcej wrażliwych danych gromadzimy na smartfonach, niezbędna jest świadomość, co należy zrobić na wypadek utraty telefonu.

Skradziony telefon z mObywatelem. Co zrobić?

Przede wszystkim nie można panikować. Spokój w takiej sytuacji jest kluczowy – pomoże on zadbać o to, aby nie pominąć żadnego istotnego kroku podczas rozwiązywanie problemu skradzionego telefonu z mObywatelem.

Natychmiast po kradzieży telefonu skontaktuj się z numerem 42 253 5474. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński informuje, że rozmowa z infolinią odpowiedzialną za aplikację mObywatel musi być wykonana jak najszybciej po tym, jak zorientujesz się, że skradziono ci telefon. Dzięki temu aplikacja zostanie zastrzeżona, a dane zgromadzone w mObywatelu pozostaną bezpieczne.

Wskazany numer warto zatem zapisać sobie na kartce i mieć przy sobie np. w portfelu, aby móc zareagować na kradzież bez zbędnej zwłoki. Oprócz zapamiętania lub zapisania kontaktu, pamiętaj też o innych krokach, które należy wykonać, jeśli twój telefon zostanie skradziony.

Skradziony telefon. Zgłoś sprawę na policję i do banku

Zastrzeżenie aplikacji mObywatel to nie jedyne rozwiązanie problemu ze skradzionym telefonem. W ten sposób zabezpieczasz swój dowód (i inne dokumenty) w aplikacji, ale pozostałe dane w smartfonie wciąż pozostają zagrożone. Właśnie dlatego zgłoś sprawę na policję z przygotowanym wcześniej numerem IMEI urządzenia (ten jest widoczny na opakowaniu telefonu).

Poinformuj też bank, z którego usług korzystasz, by dezaktywować bankowość mobilną. Warto skontaktować się również z twoim operatorem, który natychmiast zablokuje kartę SIM i samo urządzenie. W ten sposób zagwarantujesz sobie, że żadne z twoich danych nie zostaną wykorzystane m.in. do wzięcia kredytu.

Pamiętaj jednak, że jedną z podstawowych zasad bezpieczeństwa jest używanie w telefonie zabezpieczeń przed oblokowaniem ekranu. Rozpoznawanie twarzy w połączeniu ze skomplikowanym kodem PIN lub hasłem to kluczowe elementy, których zadaniem jest utrudnienie włamania się do telefonu złodziejom.