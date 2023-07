Masz takie słuchawki? Lepiej w nich nie zasypiaj

Bezprzewodowe słuchawki mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia lub życia. Wystarczy, że zapomnisz wyciągnąć je z uszu przed zaśnięciem i już ryzykujesz przypadkowe połknięcie pchełek.

O niebezpieczeństwie związanym z zaśnięciem z bezprzewodowymi pchełkami przekonało się już wiele osób. Jedną z nich jest Bradford Gauthier, którego przypadek opisuje portal dobreprogramy.pl. Mężczyzna z Massachusetts miał obudzić się, po czym poczuł ból w przełyku. Towarzyszyły mu trudności z połykaniem, które uniemożliwiały nawet wypicie wody. Diagnoza lekarza była co najmniej szokująca dla Gauthiera.

Mężczyzna połknął słuchawkę podczas snu

Jak wykazało badanie rentgenowskie klatki piersiowej, Gauthier miał w przewodzie pokarmowym jedną słuchawkę AirPods, którą musiał przypadkowo połkąć w trakcie snu. Medycy byli zaskoczeni znaleziskiem, a sam poszkodowany tłumaczy niezamierzone połknięcie zmęczeniem. “Sypiam w słuchawkach, bo mając dwójkę dzieci, ciężko o chwilę spokoju” – wyjaśnia.

Lekarz bez trudu usunął niebezpieczny przedmiot z przewodu pokarmowego, a wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach, które zaczęły apelować o to, by nie zabierać ze sobą słuchawek do łóżka.

Mężczyzna z Massachusetts miał sporo szczęścia, bowiem pchełka zatrzymała się w stosunkowo bezpiecznej pozycji. Reporterka Alysha Palumbo z NBC Boston zauważa jednak, że słuchawka może ułożyć się w przełyku w tak niefortunny sposób, że będzie realnym zagrożeniem dla życia na skutek potencjalnego zadławienia.

Gauthier nie jest jedyną osobą, która okazała się być ofiarą roztargnienia połączonego ze zmęczeniem. W 2020 r. media informowały o 7-latce, która w wyniku połknięcia AirPodsów trafiła na OIOM. Rok wcześniej podobną sytuację odnotowano w Tajwanie.

Nie zabieraj słuchawek do łóżka

Przytoczone wydarzenia związane z przypadkowym połknięciem słuchawek bezprzewodowych nie są jedynymi powodami, dla których rozsądnie jest nie kłaść się spać z pchełkami w uszach. Potencjalne zadławienie stanowi ogromne zagrożenie, jednak należy mieć świadomość, że noszenie przez kilka godzin (we śnie) twardych urządzeń w uchu może zwiększyć ryzyko infekcji i chorób ucha.

Niewykluczone też, że spanie ze słuchawkami może skutkować fizycznym uszkodzeniem ucha. Aby do tego doprowadzić, wcale nie trzeba sporo wysiłku – wystarczy w niewłaściwy sposób ułożyć głowę, by wyrządzić krzywdę małżowinie lub kanałowi słuchowemu.

Jeśli koniecznie musisz zasypiać przy muzyce lub podcaście, włącz odtwarzanie dźwięku na dużych słuchawkach wokółusznych, a w najlepszym przypadku – bezpośrednio na telefonie lub telewizorze.