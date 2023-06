Włamania do domów i mieszkań zwykle nie są dziełem przypadku. Przestępcy dokładnie planują swoje akcje, o czym informuje Business Insider. Jakie znaki w twoim otoczeniu mogą świadczyć o tym, że grozi ci niebezpieczeństwo?

Pojawienie się pozornie “normalnych” przedmiotów w okolicy miejsca zamieszkania lub znak krzyża na drzwiach. To tylko niektóre z symboli, których przestępcy używają do komunikowania się. Ich zadaniem jest przekazanie reszcie grupy, kto zamieszkuje dom będący potencjalnym celem lub jakich kosztowności można spodziewać się wewnątrz.

Przestępcy dokładnie planują włamania do domów i mieszkań

Włamania bez wcześniej przygotowanego planu są rzadkością. Przestępcy zdają sobie sprawę, że dziś coraz więcej domów i mieszkań jest wyposażonych w zabezpieczenia utrudniające włamanie – doskonałym tego przykładem jest rozwój systemów inteligentnego domu, który natychmiast po wykryciu niebezpieczeństwa zaalarmuje właściciela nieruchomości.

Stąd też pierwszym etapem planu złodziei, w przypadku którego należy zachować czujność jest rozpoznanie terenu. Udawanie hydraulików, elektryków etc. to jeden ze sposobów weryfikacji tego, kiedy dom będący na celowniku jest pusty i gdzie szukać w nim konkretnych kosztowności.

Dużo większą uwagę powinniśmy jednak zwracać na kolejny etap planowania włamania. Kiedy przestępcy ustalą, w jakich godzinach nikt nie przebywa w mieszkaniu, kto w nim mieszka i jaki majątek znajdą wewnątrz – zaczynają posługiwać się prostymi symbolami. Chodzi m.in. o znaki namalowane kredą na drzwiach, nacięcia na drewnie, a nawet rozsypanie proszku na wycieraczce – to oznaczenia zrozumiałe dla przestępców.

Co powinno wzbudzić twoje zainteresowanie? Oprócz wymienionych wcześniej symboli, popularnym znakiem jest też zaklejanie zamka taśmą, ułożenie kamieni w konkretny wzór, a nawet pozostawienie monet w pobliżu drzwi. Business Insider wyjaśnia znaczenie niektórych z oznaczeń:

krzyż : został przygotowany plan włamania;

: został przygotowany plan włamania; diament : dom jest niezamieszkany i łatwo można się do niego włamać;

: dom jest niezamieszkany i łatwo można się do niego włamać; pięć małych kółek lub kamyków : wewnątrz nieruchomości są pieniądze;

: wewnątrz nieruchomości są pieniądze; trójkąt : dom/mieszkanie zamieszkuje samotna kobieta;

: dom/mieszkanie zamieszkuje samotna kobieta; zygzak: na posesji znajduje się pies.

To tylko niektóre ze stosowanych przez przestępców oznaczeń. Każde niepokojące zmiany w twoim otoczeniu i znaki, za którymi nie stoi żaden z domowników powinny skłonić cię do zgłoszenia potencjalnego zagrożenia policji. Z uwagi na coraz większą świadomość Polaków, przestępcy mogą stosować coraz trudniejsze do zauważenia symbole. Każda, nawet najmniejsza zmiana budząca niepokój nie powinna być bagatelizowana.