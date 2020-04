Skype z funkcją Meet Now może okazać się ciekawą alternatywą dla Zooma, który jest szeroko krytykowany za niedostateczne bezpieczeństwo aplikacji. Czy jednak internauci chętnie przejdą na aplikację od Microsoftu?

Rozmowy za pomocą połączeń wideo są obecnie popularniejsze niż kiedykolwiek. Wprowadzenie pracy zdalnej oraz nauczania domowego znacząco przyczyniło się do rozkwitu popularności tego sposobu komunikacji.

Najpopularniejszą aplikacją oferującą wideokonferencję jest obecnie Zoom, który zyskał przychylność użytkowników niezwykłą prostotą obsługi. Jednak po krótkim czasie okrył się złą sławą przez „Zoombombing" oraz brak należytych środków bezpieczeństwa. Skrytykowano również politykę prywatności aplikacji, a użytkownicy zastanawiają się, komu dokładnie firma udostępnia ich dane.

Skype Meet Now

Skype jest znany od lat, a mimo tego nie stał się najbardziej rozchwytywanym programem do wideokonferencji ostatnich tygodni. Teraz jednak wydaje się wykorzystywać złą prasę Zooma, by zachęcić więcej osób do skorzystania ze swojej oferty.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx — Skype (@Skype) April 3, 2020

Microsoft udostępnił funkcję Meet Now dla Skype, umożliwiającą wykonywanie bezpłatnych połączeń konferencyjnych, nie wymagających nawet rejestracji czy instalacji programu.

Meet Now pozwala tutaj za pomocą kilku kliknięć wygenerować unikalny link do rozmowy, który nie wygasa i można go udostępnić wszystkim uczestnikom spotkania. W ten sposób szybko i łatwo przygotujemy wideokonferencję, podczas której dostępne będą wszystkie funkcje Skype. Dotyczy to na przykład opcji rozmycia tła czy możliwości nagrania rozmowy, która będzie przechowywana przez 30 dni.

Oferta Skype może okazać się bardziej atrakcyjna dla użytkowników, którzy w trosce o zachowanie jak największej prywatności nie chcą zakładać konta i pozwalać firmie na gromadzenie większej ilości danych. W spotkaniach mogą uczestniczyć za pośrednictwem przeglądarki Google Chrome i Microsoft Edge, bez konieczności instalowania oprogramowania Skype lub rejestracji w usłudze.

Meet Now zapewne nieco ułatwi korzystanie ze Skype. Czas pokaże, czy program podzieli los Zooma i „Zoombombingu”.

