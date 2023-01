Premiera SkyShowtime w Polsce odbędzie się już w lutym. Poznaliśmy dokładną datę, a także inne kluczowe informacje, takie jak cena abonamentu, najjaśniejsze punkty oferty i lista kompatybilnych urządzeń.

SkyShowtime to kolejny serwis streamingowy, który będzie dostępny dla użytkowników w Polsce. Choć właściwie wszystko na jego temat zostało już powiedziane wcześniej, dopiero teraz właściciele usługi potwierdzili wszystko oficjalnie. Dzięki temu wiemy, kiedy serwis zadebiutuje w naszym kraju, ile będzie kosztować i co zaoferuje w zamian.

Kiedy SkyShowtime w Polsce? Już w lutym

Serwis SkyShowtime zadebiutuje w Polsce już 14 lutego 2023 roku – zaledwie kilka miesięcy po Disney+ i niespełna rok po HBO Max. Również w walentynki usługa zostanie udostępniona także w innych krajach: Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rumunii, Macedonii Północnej, Kosowie i Albanii.

Ile kosztuje SkyShowtime? Cena usługi w Polsce

Cena SkyShowtime w Polsce wyniesie 24,99 zł miesięcznie. Będzie to zatem jeden z najtańszych serwisów streamingowych w naszym kraju, jako że praktycznie cała konkurencja jest wyceniana na od 29 do 35 zł miesięcznie.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały ponadto na możliwość dodatkowej oszczędności przy wykupieniu abonament na rok, ale ta informacja nie znalazła póki co oficjalnego potwierdzenia ze strony właścicieli usługi.

Oferta SkyShowtime – ponad 150 seriali i około 450 filmów

SkyShowtime jest serwisem, którego katalog tworzyć będą premierowe i nieco starsze produkcje kilku dużych wytwórni. Na liście tych ostatnich znajdują się: Universal Pictures, Dreamworks Animation, Sky Studios, Peacock, Nickelodeon, Showtime oraz Paramount Pictures. Do tego dojdą jeszcze produkcje oryginalne, w tym 21 marek przejętych od europejskiego oddziału HBO Max.

Co konkretnie będzie nam dane obejrzeć? Wśród filmowych nowości znajdują się Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Ray Donovan: The Movie, The Bad Guys czy Ambulance. Niewiele później dołączą do nich Belfast, Czarny Telefon, Uśmiechnij się, Nie (Nope) czy Minionki: Wejście Gru.

Z kolei na liście seriali znajdują się między innymi: 1883/1923, Halo, Star Trek: Strange New Worlds, The Midwich Cuckoos, The First Lady, The Fear Index oraz The Calling, a także Downton Abbey, Bates Motel, Siostra Jackie, The Office, Agenci NCIS czy Dexter. Niebawem pojawi się też kilka oryginalnych seriali, w tym czeski The Winner oraz polska Warszawianka.

Na czym oglądać SkyShowtime? Urządzenia kompatybilne to…

Serwis SkyShowtime wydaje się całkiem nieźle przygotowany na premierę w Polsce. Bez problemu uruchomisz go na swoim telefonie lub tablecie z Androidem, a także na iPhonie i iPadzie – aplikację pobierzesz oczywiście z oficjalnych sklepów: Google Play i App Store.

SkyShowtime zadziała również na komputerze – z poziomu przeglądarki – oraz na telewizorze lub przystawce Smart TV: z systemami webOS (LG), Android/Google TV (Sony, Philips, TCL, Xiaomi, Toshiba, JVC i inne) oraz tvOS (Apple).

Źródło: SkyShowtime