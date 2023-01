Właśnie takie pytanie zadano uczestnikom badania VideoTrack VII. Agencja Wavemaker poprosiła polskich użytkowników także o wskazanie swoich ulubionych serwisów streamingowych i preferowanych form płatności.

Możesz zostawić sobie tylko jeden serwis streamingowy – co wybierasz?

Nie będzie wielkim zaskoczeniem, że aż 60% respondentów stwierdziło, że przy takim ograniczeniu opłacałoby abonament Netflix. Król VOD jest jeden i trudno temu zaprzeczyć. Jeśli zaś chodzi o pozostałe serwisy streamingowe, to żaden nie przekroczył bariery 10%. Na podium – z takim samym wynikiem (9%) – uplasowały się usługi Disney+ i HBO Max. Następnie: 6% zostawiłoby sobie subskrypcję Playera, a 5% zachowałoby konta na platformie CANAL+ online.

Najpopularniejsze serwisy VOD w Polsce

Wyniki te pokrywają się mniej więcej z danymi dotyczącymi popularności poszczególnych serwisów streamingowych w Polsce, choć wygląda na to, że Player ma najmniej lojalnych użytkowników. Z badania VideoTrack VII wynika bowiem, że czołówka VOD w naszym kraju prezentuje się następująco:

Netflix – 59% użytkowników Player – 18% użytkowników CDA – 12% użytkowników Disney+ – 12% użytkowników HBO Max – 11% użytkowników

Co jeszcze pokazało badanie VideoTrack VII?

Pozostając w kwestii lojalności… Z badania wynika, że to wśród młodych użytkowników (16-24 lat) szczególnie popularne jest skakanie pomiędzy serwisami, czyli wykupywanie abonamentu na miesiąc lub dwa i zmiana na inny. Z kolei w kategorii 55+ często spotykane jest kupowanie dostępu do serwisów VOD w ramach umowy z operatorem płatnej telewizji. Jeśli natomiast chodzi o preferowane formy płatności, to te przedstawiaiają się tak:

A ty? Na jaki serwis stawiasz? Swoją drogą, rezygnacja ze zbędnych subskrypcji to dobry sposób na oszczędności.

Źródło: Wavemaker, informacja własna