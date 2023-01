Nasi Czytelnicy nie mieli wątpliwości. Najlepszy serwis streamingowy wideo, z jakim mieli do czynienia w 2022 roku to Netflix. Platforma trafiła na szczyt podium kolejny raz z rzędu. Czy ktokolwiek jest w stanie zakłócić tę dominację?

Netflix królem serwisów VOD. Oto najlepsza platforma wideo w 2022 roku

Okres podsumowań 2022 roku jeszcze się nie skończył. Wie o tym doskonale cała nasza redakcja, która ogłosiła dziś wyniki w plebiscycie Produktu Roku 2022. Spośród wielu kategorii nasi Czytelnicy wybrali najlepsze - ich zdaniem - produkty oraz usługi, które towarzyszyły im w ubiegłym roku.

Jedna z kategorii pozwala odpowiedzieć na pytanie, które każdy z nas zadawał sobie chociaż raz podczas przeglądania ofert VOD - jaki serwis streamingowy jest najlepszy? Królem - kolejny raz z rzędu - okazał się być Netflix.

Wygrana Netfliksa nie dziwi. To wciąż najlepszy serwis VOD dla większości użytkowników

Konkurencja na rynku serwisów VOD staje się coraz silniejsza. Niedawno rozmawiając ze znajomymi o platformach z filmami i serialami na żądanie - niemal zawsze jedyną propozycją był Netflix, a o mniejszych graczach na rynku nikt nie chciał słyszeć, bo „przecież tam nic nie ma”.

Dziś jednak, w 2023 roku wiemy, że każda platforma ma swoje perełki - i tak hity na HBO Max lub najlepsze produkcje Disney+, ale też propozycje na Apple TV+ sprawiają, że wielu z nas decyduje się na opłacanie co miesiąc każdej z usług.

Czytelnicy benchmarka zdecydowali jednak, że to Netflix jest najlepszym wyborem - i trudno tę decyzję nazwać szokującą. To właśnie ten serwis jest niemal od zawsze kojarzony z VOD, a pozycja lidera kolejny rok z rzędu trafia do tej samej platformy.

Netflix po raz kolejny został wybrany jako najlepszy serwis VOD. Czytelnicy benchmarka nie mieli wątpliwości

Disney+ i HBO Max próbują dogonić lidera rankingu

Przewaga Netfliksa nad Disney+ zajmującym drugie miejsce oraz HBO Max na trzeciej pozycji nie jest wyjątkowo duża. To daje do myślenia, że w 2022 roku coraz więcej użytkowników przekonało się do propozycji konkurencji i w kolejnych miesiącach może istotnie wpłynąć na pozycję lidera Netfliksa.

Czy Netflix ma się czego obawiać? Z jednej strony tak - w porównaniu ze wszystkimi VOD na rynku, jest to serwis, który wcale nie wypada najlepiej m.in. w kwestii opłacalności.

Z drugiej strony natomiast - najlepsze seriale na Netflix są tak silnym argumentem, że konkurencji może być trudno wyprzedzić giganta w rankingu. Wszak hity jak Stranger Things, Dark, Squid Game, czy też Dom z papieru - to wszystko tytuły, które zbierają przed ekranami miliony widzów - którzy często decydują się zostać z Netfliksem na dłużej.

Co przyniesie rok 2023 dla Netfliksa?

Wbrew pozorom, 2023 rok może być trudny zarówno dla Netfliksa, jak i jego konkurencji. Najpopularniejszy serwis właśnie stracił swojego dyrektora generalnego, który zakładał firmę w 1997 roku i ustąpił stanowisko dwóm biznesmenom.

Taka decyzja ma przyczynić się do jeszcze większego rozwoju przedsiębiorstwa i generalnie umocnienia pozycji lidera na rynku. Warto jednak mieć na uwadze, że konkurencja nie śpi - i poza tym, że czeka na każde potknięcie giganta - ma w zanadrzu wiele ciekawych produkcji, które mają zatrzymać widzów na dłużej. Czy to się uda? Przekonamy się za rok o tej samej porze.

Źródło: inf. własna