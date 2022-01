Gdy nie śpimy, jedną trzecią dnia spędzamy na tym, że wlepiamy oczy w ekran smartfona. Z badania „State of Mobile” wynika, że w 2021 roku korzystaliśmy z urządzeń mobilnych średnio 4,8 godziny dziennie.

5 godzin dziennie ze smartfonem. Dużo

Statystyczny Polak nie istnieje. Wyliczając średnią, można jednak przyjąć, że do odzyskania spokojnie jest nawet 5 godzin w ciągu dnia. To mnóstwo czasu, który można przeznaczyć na naukę i rozwój, pasję i odpoczynek albo też spotkania z bliskimi. Nawet jeśli nie pięć, to może trzy godziny… albo chociaż godzinkę. Odzyskanie tych 60 minut nie powinno być w związku z tym dużym wyzwaniem.

Co robimy na smartfonach?

Oczywiście korzystamy ze smartfonów w różnych celach i nie każda minuta spędzona ze smartfonem jest czasem straconym. Niemniej jednak istnieje wiele badań potwierdzających, że szczególnie młodsze osoby łatwo popadają w nałóg (fonoholizm – uzależnienie od telefonu) i miewają stany lękowe (nomofobia – strach przed brakiem telefonu w pobliżu).

Niemniej jednak statystyki nie pozostawiają złudzeń. Wynika z nich, że 70% czasu spędzamy w aplikacjach społecznościowych (takich jak Facebook, Instagram czy TikTok).

Jeszcze w 2019 roku spędzaliśmy średnio 3 godziny dziennie ze smartfonami w dłoniach, rok później były to prawie 4 godziny, a teraz to już niemal 5 godzin. Trzeba jednak zauważyć, że nie musi to oznaczać, że marnujemy więcej czasu – po prostu coraz częściej zamiast z komputera czy telewizora korzystamy właśnie z telefonu (na nim też możemy przecież przeglądać strony czy oglądać seriale).

To w jaki sposób odzyskać te godziny?

Najlepiej zacząć od przyjrzenia się temu, w jaki sposób korzystamy ze swojego smartfona. Ile czasu spędzamy w rozmaitych aplikacjach i jaka część tego czasu to czas zmarnowany. W określeniu tego pierwszego pomóc może Cyfrowa równowaga / Higiena cyfrowa – zestaw narzędzi zintegrowanych z systemem Android. W przypadku iPhone’ów jest to zaś Czas przed ekranem.

Po zidentyfikowaniu problemu, korzystając z tych samych narzędzi, możesz ustawić na określone aplikacje limity czasowe – takie, które faktycznie pomogą ci spędzać przed ekranem mniej czasu. Możesz też odinstalować programy, o których wiesz, że dają ci niewiele, a tylko niepotrzebnie odbierają cenny czas.

Źródło: CNET, Mashable, Daily Mail, The Science Times, informacja własna