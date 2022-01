Już ponad połowa Polaków instaluje na telefonach swoich dzieci narzędzia do kontroli rodzicielskiej. Wciąż jednak 40% tego nie robi i być może warto byłoby to zmienić.

Dlaczego wciąż tak wielu rodziców nie chroni dzieci przed zagrożeniami w sieci? Powodów może być kilka. Nieświadomość na pewno jest jednym z nich, innymi choćby obawa przed uznaniem tego przez dziecko za brak zaufania albo też wiara w rozsądek małoletniego użytkownika Internetu, podparty rozmową na ten temat. I oczywiście takie rozmowy są nieocenione, ale omijanie zagrożeń w sieci wcale nie jest takie łatwe – szczególnie dla najmłodszych.

Dlaczego warto korzystać z kontroli rodzicielskiej?

Oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej stanowi całkiem skuteczną ochronę przed najrozmaitszymi zagrożeniami czyhającymi w sieci. Należą do nich między innymi nieodpowiednie treści (takie jak pornografia czy brutalne materiały) oraz sklepy internetowe (które mogą narazić rodziców na nieoczekiwane koszty). Problematyczne bywają również portale społecznościowe (będące jednym ze źródeł depresji wśród młodzieży) oraz serwisy wyłudzające dane.

Narzędzia do kontroli rodzicielskiej pozwalają również ograniczać czas, jaki dzieci spędzają w Internecie, a spędzają go tam – bez zaskoczenia – coraz więcej. To może prowadzić do nadużywania mediów cyfrowych, a nawet uzależnienie cyfrowego (czyli sytuacji, w której osoba nie potrafi normalnie funkcjonować bez Internetu).

Badanie Coleman Parkes Research na zlecenie Allot, na które powołujemy się w tej publikacji, wskazuje kilka najczęstszych elementów, za które Polacy cenią oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej:

56% – monitorowanie zachowania w sieciach społecznościowych,

50% – blokowanie wybranych funkcji aplikacji,

48% – blokowanie dostępu do niewłaściwych treści,

41% – limitowanie czasu w Internecie,

41% – umożliwienie dziecku wysyłania alertów SMS.

Jak wybrać program do kontroli rodzicielskiej? Pewnie już go masz

Jest wiele płatnych i bezpłatnych aplikacji do kontroli rodzicielskiej. Nie wszyscy wiedzą, że narzędzie tego typu jest nawet wbudowane w systemy Windows 10 i Windows 11. Gdzie go szukać? Uruchom: Ustawienia – Aktualizacja i zabezpieczenia – Zabezpieczenia Windows – Opcje rodzinne – Wyświetl ustawienia rodzinne. Po chwili pojawi się plansza z poszczególnymi opcjami (filtrowaniem treści dla dorosłych, limitowaniem czasu czy uniemożliwieniem robienia zakupów online). Wystarczy je aktywować.

Zintegrowane narzędzie do kontroli rodzicielskiej znajduje się również na smartfonach z Androidem i iPhone’ach. W tym pierwszym przypadku w Ustawieniach znajdź sekcję Cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska – tam dotrzesz do wszystkich opcji, których potrzebujesz. Na iPhone’ach z kolei potrzebne narzędzia odnajdziesz w sekcji Czas przed ekranem.

Aplikacje do kontroli rodzicielskiej często są również składnikami pakietów antywirusowych. Najprawdopodobniej więc pod względem technicznym nic nie stoi na przeszkodzie, by zadbać w taki sposób o bezpieczeństwo dziecka.

Źródło: Allot, informacja własna