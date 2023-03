Naukowcy wiedzieli, że jest źle. Nie sądzili jednak, że aż tak. Okazuje się, że na Ziemi praktycznie nie ma już miejsca, o którym można by powiedzieć, że ma czyste powietrze. Smog opanował cały glob.

Czyste powietrze? Nie na Ziemi

Cały świat tonie w smogu. Okazuje się, że „akceptowalny poziom zanieczyszczenia cząsteczkami PM2.5” (według norm ustalonych przez Światową Organizację Zdrowia) występuje nad zaledwie… 0,18 proc. globalnej powierzchni lądowej. W związku z tym powietrzem, które można by nazwać „czystym” oddycha zaledwie 0,001 proc. globalnej populacji.

To wyniki badania prowadzonego przez profesora Yuminga Guo z Uniwersytetu Monasha w Melbourne. Nadzorowany przez niego zespół badaczy wykorzystał tradycyjne metody obserwacyjne, satelitarne detektory meteorologiczne, techniki statystyczne oraz rozwiązania programowe do monitorowania i szacowania stężenia PM2.5 w każdej części świata.

Dobre i złe wiadomości

Pozytywna wiadomość z badania jest taka, że stężenie PM2.5 w ostatnich latach rzeczywiście zmalało w Europie i Ameryce Północnej. Wciąż jednak przez większą część roku przekracza „zalecaną” przez WHO normę dobową. Równocześnie w Azji, Australii czy Ameryce Łacińskiej zanieczyszczenie powietrza sukcesywnie rośnie.

Łącznie składa się to na to, że w skali globalnej średnie stężenie PM2.5 na przestrzeni całego roku wynosi 32,8 mikrograma na metr sześcienny, podczas gdy „zalecana” norma wynosi 5 mikrogramów. Ten wynik jest nawet wyższy od maksymalnej „zalecanej” normy dobowej (która od 2021 roku wynosi 15 mikrogramów, a wcześniej była ustalona na poziomie 25 mikrogramów).

Zabójczy smog. Dlaczego boimy się PM2.5?

PM2.5 to pył zawieszony, którego średnica nie przekracza 2,5 mikrometra. Tak małe cząsteczki są w stanie przedostawać się do ludzkiego organizmu (przez płuca do krwi) i przyczyniać się do chorób układu oddechowego i krążenia. To jeden z głównych elementów tworzących smog i – według WHO – najbardziej szkodliwe zanieczyszczenie atmosferyczne dla człowieka.

Źródło: Phys.org, WHO, informacja własna