Czy twoja szkoła jest w rankingu miejsc z najgorszym smogiem w Polsce? Tutaj możesz sprawdzić mapę smogu i upewnić się czy wychodzisz na świeże powietrze, czy raczej trujesz się z każdym oddechem.

Gdzie jest smog w Polsce? Mapa smogu w szkołach

Czy idąc do szkoły albo ćwicząc na boisku zatruwasz się od smogu? Nie wiesz? No to zaraz się dowiesz! Oto ESA - Edukacyjna Sieć Antysmogowa, która pozwala sprawdzić jakość powietrza w okolicy kilkuset szkół w Polsce. Szybko i łatwo. Zobacz jak to zrobić.

Co to jest Edukacyjna Sieć Antysmogowa?

Tutaj najlepiej jest posłużyć się krótkim opisem zaczerpniętym bezpośrednio ze strony ESA.

„Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.”

W największym uogólnieniu można przyjąć, że ESA propaguje wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza, uczy jak dbać o powietrze i prezentuje realne pomiary jakości powietrza wewnątrz oraz w okolicy szkół. Aktualnie w programie tym uczestniczy niespełna 500 szkół z całej Polski, ale liczba ta może się zwiększyć w przyszłości.

Co sprawdza ESA?

Edukacyjna Sieć Antysmogowa korzysta z czujników jakości powietrza instalowanych w i na szkołach. Mierzą one:

stężenie pyłu PM2,5 wewnątrz szkoły,

stężenie pyłu PM10 wewnątrz szkoły,

stężenie pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły,

stężenie pyłu PM10 na zewnątrz szkoły,

temperatura powietrza na zewnątrz szkoły,

ciśnienie atmosferyczne na zewnątrz szkoły,

wilgotność powietrza na zewnątrz szkoły.

Dane te są przesyłane co 5 minut do głównego serwera, przetwarzane i wyświetlane na stronie internetowej: https://esa.nask.pl. Tworzona jest z nich mapa jakości powietrza w szkołach oraz ranking szkół z najgorszą jakością powietrza w danym dniu oraz tygodniu.

Mapa smogu w polskich szkołach

Elementem który w bardzo obrazowy i prosty sposób prezentuje jakość powietrza w okolicy szkół na terenie polski jest mapa smogu. To właśnie dzięki niej sprawdzimy jak bardzo powietrze skażone jest tak zwanym smogiem.

Co ważne mapa smogu jest dostępna od razu na stronie głównej https://esa.nask.pl. Możemy ten link dodać do zakładek w przeglądarce na smartfonie albo komputerze i sprawdzać jakość powietrza przed wyjściem z domu.

Jakość powietrza w Polsce

Rzeczą oczywistą, ale jednak wartą pokreślenia jest to, że taka sieć czujników daje realny obraz tego, jak wygląda stan powietrza w całej okolicy, a nawet w kraju. Jeśli szkoły w promieniu kilku kilometrów od Ciebie pokazują złą jakość powietrza, to najprawdopodobniej dotyczy to też miejsca Twojego pobytu. Innymi słowy Edukacyjna Sieć Antysmogowa przydaje się wszystkim w rejonie, a nie tylko uczniom i pracownikom szkoły.

Ranking zanieczyszczenia powietrza

To niestety niechlubne zestawienie dziesięciu szkół z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Same szkoły nie mają na to wielkiego wpływu - po prostu znajdują się w miejscu, w którym smog jest w danym dniu lub tygodniu najgorszy.

Taki ranking wcale nie jest wyłącznie ciekawostką. Wręcz przeciwnie - ma realne przełożenie na codzienne zajęcia. Oczywiście smog nie jest wymówką by nie pójść do szkoły, ale może (a nawet powinien) być powodem do odwołania zajęć poza szkołą (np. na boisku, w parku itp). Ponadto częste złe wyniki badania jakości powietrza są podstawą do wywierania presji na lokalną społeczność, firmy i instytucje. Wszystko po to, by wypracować sensowne rozwiązania pozwalające zmniejszyć smog i przyczynić się do polepszenia zdrowia ludzi.

Podsumowując można napisać, że Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA) to projekt ze wszech miar godny pochwały. Przede wszystkim dlatego, że jest realnie przydatny na co dzień. Pozwala unikać niepotrzebnych zajęć lub aktywności na zewnątrz, gdy stan powietrza temu nie służy. Mam nadzieję, że do tego projektu dołączy kolejnych kilka tysięcy szkół w Polsce, wtedy mapa smogu będzie jeszcze bardziej użyteczna.