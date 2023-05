Firma Sony pochwaliła się nowym, flagowym smartfonem. Ma czym, ponieważ specyfikacja już na pierwszy rzut oka robi duże wrażenie. Testy pokażą, czy Xperia 1 V to ścisłe grono najlepszych tegorocznych modeli.

Premiera smartfona Xperia 1 V

W przeciwieństwie do większości innych producentów, Sony nie zasypuje nas nadmiarem smartfonów. Ogranicza się do dwóch, trzech modeli rocznie, ale zawsze jest wśród nich coś dla osób najbardziej wymagających. Xperia 1 V to smartfon flagowy, w którym bardzo duży nacisk położono na aspekt fotograficzny. Producent deklaruje, że poza najwyższą wydajnością i jakością wykonania jego najnowsza propozycja to także najlepszy telefon do zdjęć. Jednocześnie zapewnia, że względem poprzednika pokusił się o inne istotne ulepszenia.

"Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy potrzeby naszych klientów, a nowa Xperia 1 V, z wydajniejszą baterią i lepszymi rozwiązaniami audio, jeszcze lepiej sprawdzi się w roli smartfona dla twórcy, widza i gracza. Możliwości smartfonów stale rosną, podobnie jak stawiane im wymagania. Xperia 1 V daje praktycznie nieograniczone możliwości fotografowania i filmowania." - Yang Cheng, Vice President, Imaging Solutions, Sony Electronics Inc.

Xperia 1 V dla miłośników mobilnej fotografii

Sony deklaruje, że Xperia 1 V to pierwszy smartfon na świecie wyposażony w nowy, warstwowy przetwornik obrazu „stacked CMOS” z pikselami z dwuwarstwowym tranzystorem, ok. 70% większy od matrycy poprzedniego modelu. Nie brakuje w nim także technologii pochodzących z aparatów Alpha, co było też cechą charakterystyczną poprzednich propozycji z tej serii.

Z punktu widzenia użytkowników wrażenie ma robić nie tylko szczegółowość zdjęć, ale też bogata kolorystyka i faktury na obrazach przedstawiających ludzi, krajobrazy i inne sceny, nawet w ciemnych miejscach. Nie powinno zabraknąć też bardzo rozbudowanego oprogramowania towarzyszącego warstwie sprzętowej.

Smartfon posiada przy tym 6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Nad wydajnością czuwa najlepszy obecnie procesor mobilny dla urządzeń z systemem Android, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. W obudowie zamknięto też 12 GB RAM LPDDR5 i 256 GB pamięci wewnętrznej w najnowszym standardzie UFS 4.0. Pod względem wydajności Xperia 1 V z pewnością nie odstaje od konkurencji, przynajmniej na papierze. Nie brakuje jej niczego w kwestii modułów łączności zbliżeniowej. Podobnie jak inne smartfony japońskiego producenta ma rozbudowaną oprawę audio.

Sony podkreśla, że Xperia 1 V jest wodoszczelna. Dodatkowo tył smartfona został wykonany ze specjalnie opracowanego szkła z fakturą zapewniającą "lepsze właściwości dotykowe". W połączeniu z maleńkimi wyżłobieniami z boku ma to ułatwiać stabilne trzymanie urządzenia i zapobiegać jego wyślizgnięciu się z ręki, np. podczas robienia zdjęć.

Specyfikacja Sony Xperia 1 V. Najważniejsze dane smartfona

Android 13

ekran OLED 6,5 cala, 1644 x 3840 pikseli, 120 Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 GB RAM LPDDR5

256 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0, czytnik kart microSD do 1 TB

aparat główny 52 Mpix, f/1.9 z OIS/EIS + 12 Mpix, f/2.2, 123° + 12 Mpix, f/2.8, zoom optyczny 3.5-5x

aparat przedni 12 Mpix, f/2.0

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, NFC

dual SIM (nanoSIM + eSIM)

złącze słuchawkowe, głośniki stereo, Dolby Atmos, 360 Reality Audio

bateria 5000mAh, ładowanie przewodowe (30 minut do 50 proc.), ładowanie bezprzewodowe

wodoszczelność IP65/IP68

wymiary 165 x 71 x 8,3 mm

waga 187 g

Sony Xperia 1 V. Dostępność i cena w Polsce

Sony niejako swoim zwyczajem zmusi zainteresowanych do poczekania na możliwość zakupu nowego smartfona. Xperia 1 V ma pojawić się w polskich sklepach dopiero pod czerwca. Producent przygotował trzy wersje kolorystyczne - białą, zieloną i czarną, ale nie jest pewne czy wszystkie będą dostępne na naszym rynku.

Co z ceną? Xperia 1 V będzie kosztować 6499 zł. Jeśli szukać pozytywów, to cena nie wzrosła względem zeszłorocznego modelu. W przedsprzedaży smartfon będzie oferowany ze słuchawkami w zestawie (nie sprecyzowano, o jaki model chodzi).