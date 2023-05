Wiosna w pełni, pora więc, by to co w tym roku najlepsze w świecie fotograficznych oraz składanych smartfonów Huawei, trafiło do sprzedaży w Polsce. I tak w Europie debiutuje Huawei P60 Pro, jedyny z tej serii w naszym regionie, oraz Huawei Mate X3, najlżejszy w swojej klasie.

Seria Huawei P60 oraz składane, wyposażone w dwa ekrany podobnie jak u konkurencji, telefony Mate X3, debiutowały w Chinach już w marcu tego roku. W końcu trafiają do Europy, choć nie dokładnie w tej samej wersji co w Azji. Różnica dotyczy systemu operacyjnego, zamiast Harmony OS 3.1 mamy EMUI 13.1 (bazuje obecnie na Android 12), akumulatora, u nas będą akumulatory tradycyjne litowo-polimerowa, a nie nowatorskie konstrukcje krzemowo-węglowe. Na dodatek dostaniemy tylko Huawei P60 Pro, o z którego przykładowe zdjęcia już mogliście zobaczyć.

Firma nie planuje dystrybuować u nas modelu P60 oraz P60 Art, który różni się od P60 Pro przede wszystkim wyższej klasy aparatem ultraszerokokątnym i inaczej zaprojektowaną wysepką z aparatami na tylnej ściance.



Huawei P60 Pro (laptop nie stanowi części zestawu sprzedażowego)

Huawei zgodnie z zewnętrznymi nakazami i swoją polityką, oferuje nam telefony wyposażone domyślnie w usługi HMS, ale jednocześnie promuje narzędzie GBox, które choć nieoficjalne, to zgrane jest częściowo z AppGallery. Tak byśmy mogli korzystać z aplikacji wymagających usług GMS na telefonach tej marki.

Czy w pełni komfortowo i czy na pewno wszystkich, to już inna kwestia. Temat, który dzieli użytkowników telefonów na grupę całkowicie przeciwną obecnie proponowanym telefonom Huawei, choć sprzętowo są to bardzo dobre produkty, oraz tych, którzy potrafią nagiąć HMS, nawet bez GMS, do swoich potrzeb i akceptują telefony Huawei takimi jakimi są.

Specyfikacja Huawei P60 Pro i Huawei Mate X3

Specyfikacja Huawei P60 Pro i Huawei Mate X3 nie jest tajemnicą, gdyż można ją było od momentu premiery w Chinach znaleźć na globalnej stronie Huawei, ale dla porządku przypomnijmy sobie co oferują europejskie wersje tych telefonów.

Model Huawei P60 Pro Huawei Mate X3 oprogramowanie EMUI 13.1 (Android 12) EMUI 13.1 (Android 12) ekran » LTPO OLED

» 6,67 cala

» 1220 x 2700 pikseli

» 1-120 Hz

» ściemnianie PWM 1140 Hz

» próbkowanie dotyku 300 Hz

» Kunlun Glass » zewnętrzny: OLED LTPO

» 6,4 cala

» 1080 x 2504 pikseli

» 1-120 Hz

» ściemnianie PWM 1140 Hz

» próbkowanie dotyku 300 Hz

» Kunlun Glass » wewnętrzny: OLED LTPS

» 7,85 cala

» 2496 x 2224 pikseli

» 120 Hz

» ściemnianie PWM 1140 Hz

» próbkowanie dotyku 240 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)

Adreno 730 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm)

Adreno 730 pamięć RAM 8 lub 12 GB 12 GB pamięć wewnętrzna 256 GB / 512 GB 512 GB aparat » szerokokątny, 48 Mpix, 25 mm, f/1.4-4.0 z OIS, Laser AF, PDAF

» ultraszerokątny 120°, 13 Mpix, 13 mm, f/2.2, PDAF

» tele x3.5, 48 Mpix 90 mm, f/2.1 z OIS, PDAF

» wideo 4K/60, 30p (szeroki, tele)

» wideo 4K/30p (ultraszeroki)

» wideo 1080/960p (zwolnione tempo) » szerokokątny, 50 Mpix, 23 mm, f/1.8 z OIS, Laser AF, PDAF

» ultraszerokątny 120°, 13 Mpix, 13 mm, f/2.2, AF

» tele x5, 12 Mpix 125 mm, f/3.4 z OIS, PDAF

» wideo 4K/60, 30p (szeroki, tele)

» wideo 4K/30p (ultraszeroki) aparat selfie » 13 Mpix, f2.4

» wideo 4K/60, 30p » 8 Mpix, f/2,4 (po rozłożeniu)

» 8 Mpix, f/2,4 (po złożeniu)

» wideo 4K/30p łączność » 4G

» Wi-Fi 6

» NFC (HCE)

» Bluetooth 5.2 BLE

» GPS (AGPS, Glonass, Beidou,

Galileo, QZSS, NavIC) » 4G

» Wi-Fi 6

» NFC (HCE)

» Bluetooth 5.2 BLE

» GPS (AGPS, Glonass, Beidou,

Galileo, QZSS, NavIC) bateria » 4815 mAh Li-Po

» ładowanie 88 W (przewodowe SuperCharge)

» ładowanie 50 W (bezprzewodowe SuperCharge)

» ładowanie zwrotne » 4800 mAh Li-Po

» ładowanie 66 W (przewodowe SuperCharge)

» ładowanie 50 W (bezprzewodowe SuperCharge)

» ładowanie zwrotne dźwięk głośniki stereo głośniki stereo dodatkowe cechy » dual nanoSIM, obsługa kart pamięci NM

» czytnik linii papilarnych pod ekranem

» gesty knykciem

» IP68

» obsługa kodeków BT LDAC/L2HC

» port podczerwieni

» Wi-Fi (2x2 MIMO, HE160) » dual nanoSIM, obsługa kart pamięci NM

» czytnik linii papilarnych z boku obudowy

» gesty knykciem

» IPX8

» obsługa kodeków BT LDAC/L2HC

» port podczerwieni

» Wi-Fi (2x2 MIMO, HE160,

4096 QAM, 8 Spatial-stream

Sounding MU-MIMO) złącza USB 3.1 typu C (OTG) USB 3.1 typu C (DP 1.2, OTG) wymiary 161 x 74,5 x 8,3 mm

(kolory czarny i perłowy) złożony: 156,9 x 72,4 x 11,08 mm

rozłożony: 156,9 x 141,5 x 5,3 mm

(kolor czarny/szkło, ciemnozielony/ekoskóra) waga 200 g 239 g (wegańska skóra)

241 g (szklana)

Huawei P60 Pro i Huawei Mate X3 - dlaczego mają być wyjątkowe?

Huawei P60 Pro ma już pełną recenzję, więc nie będę się tu o nim się rozpisywać.



Czarna wersja Huawei P60 Pro

Z kolei Huawei Mate X3 jest w tej chwili najsmuklejszym i najlżejszym telefonem z dużym składanym ekranem i ekranem zewnętrznym (Huawei ma też serię Xs, z tylko jednym rozkładanym wyświetlaczem). OPPO Find N2 waży mniej, ale ma mniejszą przekątną wyświetlacza po rozłożeniu i jego rozdzielczość. Huawei Mate X3 wyposażono także po raz pierwszy w przypadku tego producenta w ładowanie bezprzewodowe i to o mocy 50W.

Największą jednak uwagę, Huawei zwraca na wytrzymałość materiału chroniącego ekran wewnętrzny Mate X3. Zewnętrzny podobnie jak w Huawei P60 Pro otrzymał warstwę ze szkła Kunlun, natomiast ten rozkładany w Mate X3 ma powłokę, która reaguje odmiennie zależnie od siły nacisku. Gdy nacisk jest słabszy, ekran jest miękki w dotyku, gdy nacisk staje się silny i gwałtowny, ekran reaguje jak twarda powierzchnia. Huawei zapowiada, że w ten sposób ekran jest 4 razy odporniejszy na uderzenia, prawdopodobnie mając tu na myśli poprzedni model Mate X2.

Ceny i dostępność Huawei P60 Pro i Huawei Mate X3

Oba telefony trafią do sprzedaży w Polsce już 9 maja, czyli w dniu europejskiej premiery.

Huawei P60 Pro dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych - perłowej, czyli z tylną ścianką wykonaną z zastygniętej masy perłowej, a także czarnej z teksturowego, warstwowego szkła hartowanego z powłoką oleofobową. Dostępne będą dwa warianty pamięciowe.

Huawei P60 Pro 8/256 GB za 5499 zł

Huawei P60 Pro 12/512 GB za 6299 zł

Z kolei Huawei Mate X3 będzie dostępny w wersji czarnej ze szklanym wykończeniem (dostępny w sklepie huawei.pl) oraz wersji ciemnozielonej z wegańskiej skóry. Dostaniemy jeden wariant pamięciowy:

Huawei Mate X3 12/512 GB za 9999 zł

W czasie od 9 maja do 4 czerwca Huawei planuje przekonywać nas do zakupu telefonów poprzez oferty specjalne. I tak:

w sieciach z elektroniką, u operatorów Plus i Play, do telefonu Huawei P60 Pro dołączany będzie smartwatch Huawei Watch GT 3 w wersji 46 lub 42 mm,

w sieciach z elektroniką, do telefonu Huawei Mate X3 w wersji ciemnozielonej dołączany będzie smartwatch Huawei Watch GT 3 w wersji 46 lub 42 mm,

w sklepie huawei.pl, Huawei P60 Pro w wersji 12/512 GB będzie rabatowany o 300 zł, a dodatkowo za 9,90 można będzie zakupić etui (w zestawie jest osłonka na tylną ściankę) i rozszerzyć gwarancję na 3 rok za pół ceny,

w sklepie huawei.pl, Huawei Mate X3 w wersji czarnej za 9,90 będzie można wyposażyć w etui i rozszerzyć gwarancję na 3 rok za pół ceny.

Źródło: Huawei, inf. własna