Zgodnie z zapowiedziami światło dzienne ujrzały smartfony POCO F5 i POCO F5 Pro. Obydwa będą dostępne w Polsce. Za ile i co mają do zaoferowania?

Polskie ceny POCO F5 i POCO F5 Pro i promocja na start

POCO F5 Pro jest dostępny w dwóch kolorach - czarnym i białym. Jego cena za wersję 12 GB + 256 GB została ustalona 2799 zł. Zainteresowani POCO F5 mogą wybierać z trzech kolorów - białego, niebieskiego i czarnego. Ten model również oferowany jest w wersji 12 GB + 256 GB, w cenie 2399 zł.

Jeśli ktoś już teraz jest zdecydowany na zakup, może liczyć na ofertę specjalną. Przez cztery dni, od 9 maja do 12 maja, obydwa nowe smartfony będą dostępne w niższych cenach. POCO F5 Pro został przeceniony o 300 zł, za POCO F5 w okresie promocyjnym zapłaci się o 200 zł mniej.

Smartfony trafiają do sprzedaży za pośrednictwem oficjalnych sklepów internetowych Xiaomi (mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, mi.com), można szukać ich także w popularnych sieciach z elektroniką. Chodzi m.in. o Komputronik, Media Expert, Media Markt czy RTV Euro AGD.

Specyfikacja POCO F5 i POCO F5 Pro

Model POCO F5 Pro POCO F5 oprogramowanie MIUI 14 dla POCO ekran » AMOLED

» 6,67 cala

» 3200 x 1440 pikseli

» 120 Hz

» jasność max 1400 nitów

» Corning Gorilla Glass 5 » AMOLED

» 6,67 cala

» 2400 x 1080 pikseli

» 120 Hz

» jasność max 1000 nitów

» Corning Gorilla Glass 5 procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (4nm) pamięć RAM 12 GB LPDDR5 pamięć wewnętrzna 256 GB UFS 3.0 aparat » 64 Mpix, f/1.79 z OIS

» 8 Mpix, f/2.2

» 2 Mpix, f/2.4 aparat selfie 16 Mpix, f/2.45 łączność Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, 5G bateria » 5160 mAh

» ładowanie 67W

» ładowanie bezprzewodowe 30W » 5000 mAh

» ładowanie 67W dodatkowe cechy 2 głośniki, dual SIM, czytnik linii papilarnych, IP53 wymiary 162,78 mm x 75,44 mm x 8,59 mm 161,11 mm x 74,95 mm x 7,9 mm

Czym różnią się POCO F5 i POCO F5 Pro?

Wizualnie modele POCO F5 i POCO F5 Pro odbiegają od siebie bardzo zauważalnie. POCO F5 ma aparat fotograficzny z oddzielnie ulokowanymi obiektywami, podczas gdy w POCO F5 Pro znajdują się one obok siebie na tzw, wysepce. Dodatkowo tańszy model posiada czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. W droższym element ten został zintegrowany z wyświetlaczem.

Istotniejsze dla większości kupujących mogą okazać się jednak różnice w specyfikacjach. Podobnie jak w przypadku poprzednich smartfonów z tej rodziny producent reklamuje swoje propozycje mianem urządzeń przewyższających konkurentów pod względem wydajności.

W przypadku POCO F5 Pro pokusił się nawet o sugestię, że to jeden z najlepszych smartfonów do gier nie tylko w swoim segmencie cenowym, ale ogólnie. Wśród jego atutów wymieniany jest nie tylko bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Smartfon posiada też niemałe zasoby pamięci, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli i jasności do 1400 nitów oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz. Korzysta przy tym z inteligentnej technologi stabilizacji klatek FEAS 2.2 oraz systemu chłodzenia LiquidCool 2.0 z wysokowydajną komorą parową. Pozytywnym zaskoczeniem będzie dla niektórych zapewne obecność bezprzewodowego ładowania baterii.

POCO F5 to z kolei pierwszy smartfon tej marki z nowym procesorem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Biorąc pod uwagę, że względem droższego modelu nie okrojono zasobów pamięci, wydajność powinna być tutaj jak najbardziej zadowalająca. W benchmarku AnTuTu Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 uzyskuje wyniki o ok. 31 proc. wyższe niż poprzednik.

Poza innym procesorem POCO F5 ma niższą rozdzielczość i jasność maksymalną ekranu, nie oferuje bezprzewodowego ładowania baterii i nagrywania w 8K, chociaż sama konfiguracja aparatu jest niemal identyczna jak w POCO F5 Pro.

Obydwa smartfony mają obudowy wykonane z tworzywa sztucznego, odporne na zachlapania zgodnie z normą IP53. Ekrany pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5.