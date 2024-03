Nowe gogle PS VR 2 nie cieszą się dużym zainteresowaniem, a Sony wstrzymuje produkcję sprzętu ze względu na zgromadzone zapasy urządzenia - tak wynika z informacji, do których dotarł Takashi Mochizuki. Czy coś jest na rzeczy?

W lutym 2023 r. PS VR 2 - zestaw nowych gogli do wirtualnej rzeczywistości autorstwa “niebieskich” - trafiło wreszcie na rynek, przy okazji zmuszając branżę do refleksji: czy to już ten moment, w którym gry VR staną bardziej inkluzywne, a samo granie bardziej przystępne? Nowe doniesienia mogą sugerować, że nie ma zbyt wielu chętnych na taką formę wirtualnej rozrywki.

Wstrzymali produkcję, chętnych brak (podobno)

Takashi Mochizuki na łamach Bloomberg pisze, że Sony wstrzymuje produkcję zestawu PS VR 2 do czasu wyprzedzania zaległych egzemplarzy. Doniesienia pochodzą od osób “zaznajomionych z planami” japońskiej korporacji. W świetle tych doniesień, zapasy urządzenia zgromadziły się na tyle, że znika sens dalszej produkcji. Wniosek: brak chętnych na zakup.

Doniesienia nie mają oficjalnego charakteru. W tym miejscu warto również podkreślić, że Takashi Mochizuki ma na swoim koncie kilka publikacji, które zostały później zdementowane przez Sony (np. publikacja ze stycznia 2022 r. o wstrzymaniu produkcji PS4). Zdrowa dawka sceptycyzmu jest zatem mile widziana. Niemniej nawet takie doniesienia mogą zmuszać do refleksji: jaki jest problem z PS VR 2?

Mało gier na PS VR 2? To patrz na to

Część graczy być może zadeklaruje, że przed potencjalnym zakupem powstrzymuje ich świadomość, iż w ofercie PS VR 2 brakuje głośnych tytułów z segmentu AAA. Ba, generalnie sama biblioteka dostępnych tytułów może być dla niektórych zbyt skromna. Najwyraźniej Sony ma tego świadomość i przystępuje do działania.

Japońska korporacja chce jeszcze więcej gier na PS VR 2. Skoro już o grach z segmentu AAA mowa, to Sony niedawno przypomniało o tegorocznej premierze Metro Awakening. Bibliotekę gier na PS VR 2 mogą wkrótce zasilić kolejne tytuły, bowiem trwają testy, które mają dać graczom dostęp “do dodatkowych gier na PC”, co sprawi, że lista gier na PS VR 2 wydłuży się.

Źródło: Bloomberg