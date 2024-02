Jeszcze więcej gier na PS VR 2. Trwają testy PC

Sony przypomina o istnieniu PlayStation VR 2. Tak, “niebiescy” w ubiegłym roku wzbogacili rynek o gogle VR do PS5 i jeśli twój sprzęt zbiera kurz w imię bezczynności, to musisz wiedzieć, że wkrótce dostaniesz solidny powód, by wrócić do wirtualnej zabawy.

PS VR 2 to “nowa nadzieja wirtualnej rzeczywistości, z przeogromnym wręcz potencjałem” - tak podsumowaliśmy gogle autorstwa Sony w naszej recenzji PlayStation VR 2. Żeby nie było zbyt pięknie, to widocznym problemem jest dostępność dużych tytułów, zwłaszcza tych z segmentu AAA, w wersji VR. Niemniej japońska korporacja konsekwentnie dąży do urozmaicenia oferty.

Nowe gry na PS VR 2

Sony poinformowało o nowych grach zmierzających na PS VR 2. Oprócz Metro Awakening (premiera w 2024 r.) i Legendary Tales (już dostępne) zapowiedzianych na State of Play, otrzymamy nieco mniejsze, ale równie ciekawe produkcje. Oto lista:

The Wizards – Dark Times: Brotherhood (już dostępne)

Arizona Sunshine 2 - darmowa aktualizacja (już dostępne)

Little Cities: Bigger! (premiera 12 marca 2024 r.)

Wanderer: The Fragments of Fate (premiera 27 czerwca 2024 r.)

Zombie Army VR (premiera w 2024 r.)

Soul Covenant (premiera w 2024 r.)

PS VR 2 na PC - testy już trwają

Dalsze wsparcie PS VR 2 ucieszy użytkowników. Powyższe tytuły nie wyczerpują w pełni tego, co czeka na graczy, ponieważ japońska korporacja poinformowała, że trwają testy mające dać dostęp “do dodatkowych gier na PC”, co siłą rzeczy jeszcze bardziej wzbogaci ofertę.

O jakich tytułach mowa? Dobre pytanie. Wiemy, że taka forma wsparcia będzie dostępna jeszcze w tym roku. Może pewną poszlaką jest lista tytułów figurujących na oficjalnym koncie PlayStation Studios na platformie Steam?

Źródło: Sony, zdjęcie otwarcia: Sony